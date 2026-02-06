PRO TV plânge după Cătălin Măruță, deși l-au ‘evacuat’ din grilă. Cum și-au luat adio de la el în ultima zi de emisiune

Într-una dintre postările încărcate pe social media, Pro TV și-a luat rămas bun de la cel care le-a fost coleg timp de 18 ani. Ultima ediție a emisiunii lui Cătălin Măruță a avut loc vineri, 6 februarie, moment care a fost exploatat la maximum de echipa din spatele camerelor de filmat.

Vineri, 6 februarie 2026, Cătălin Măruță și-a luat adio de la telespectatorii săi. Ultima ediție a emisiunii sale s-a lăsat cu lacrimi și suspine, însă, în tot acest timp, cifrele audiențelor creșteau de la minut la minut.

Pro TV plânge după Cătălin Măruță

La finalul celor 18 ani de Pro TV, Măruță și-a încheiat colaborarea cu un monolog emoționant. Printre laude, mulțumiri, suspine și regrete, acesta și-a luat rămas bun de la telespectatori și de la echipa de oameni alături de care a lucrat aproape două decenii.

„Astăzi, emisiunea „La Măruță” se va încheia după 18 ani în care am fost împreună. Am fost împreună aici, la Pro TV. Am început pe 22 octombrie 2007 și de atunci am râs, am plâns, am învățat și ne-am bucurat unii de alții. Am crescut împreună cu voi, telespectatorii noștri, invitații noștri și cu echipa din spatele camerelor de filmat pe care dumneavoastră nu aveți ocazia să o vedeți în ultima zi. Această emisiune a fost pentru mine mai mult decât un proiect, a fost o parte din viața mea”, a spus Cătălin Măruță – continuă să citești AICI.

În tot acest timp, Pro TV continua să facă bani de pe urma lui Măruță. Postările pe social media despre ultima ediție a emisunii sale au curs râuri, râuri, iar una dintre ele a atras atenția utilizatorilor. Printre rânduri, responsabilii media au strecuta și un emoticon, o față care plânge în hohote:

„Ce s-a întâmplat La Măruță, în ultima ediție😭. Emisiunea s-a terminat, după 18 ani de emisie! Andra și Cătălin Măruță au izbucnit în lacrimi: „Ne-am atins sufletele”, se arată în postarea celor de la Pro TV.

