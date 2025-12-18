Accident grav în București! S-a răsturnat, după ce a fost acroșat de un alt autoturism

Accidentul a avut loc în dimineața zilei de joi, 18 decembrie 2025, în București. În urma impactului dintre două autoturisme, unul dintre acestea s-a răsturnat, iar trei persoane au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Joi, 18 decembrie 2o25, în jurul orei 05:10, un grav accident rutier a avut loc în București, la intersecția bulevardelor Daci cu Calea Moșilor. După coliziunea cu un alt autovehicul, o mașină s-a răsturnat pe plafon. Trei persoane, pasagere în mașina răsturnată, au fost rănite și au fost transportate la spital.

Trei persoane rănite după ce două mașini s-au ciocnit în București

Șoferii au fost testați cu aparatul Alcooltest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

”La data de 18.12.2025, în jurul orei 05.10, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulaţie la intersecţia Bd. Dacia cu Calea Moşilor. Poliţiştii rutieri ajunşi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de un accident de circulaţie, în care au fost implicate două autovehicule, iar în urma impactului unul dintre acestea s-a răsturnat pe plafon”, transmite Brigada de Poliţie Rutieră.

Știre în curs de actualizare….

Bianca Drăgușanu a cauzat un accident în parcarea unui mall! Ce s-a întâmplat când s-a dat jos: „Nu cumva voiai să mă iei și la bătaie?”

Cine este tânărul de 25 de ani care a murit în accidentul din Arad! Era un student promițător, colegii sunt în stare de șoc