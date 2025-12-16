Acasă » Știri » Cine este tânărul de 25 de ani care a murit în accidentul din Arad! Era un student promițător, colegii sunt în stare de șoc

Cine este tânărul de 25 de ani care a murit în accidentul din Arad! Era un student promițător, colegii sunt în stare de șoc

De: David Ioan 16/12/2025 | 23:14
Cine este tânărul de 25 de ani care a murit în accidentul din Arad! Era un student promițător, colegii sunt în stare de șoc

Un grav accident rutier a avut loc în localitatea Șicula, județul Arad, în data de 14 decembrie, soldat cu moartea unui tânăr de 25 de ani și rănirea altor două persoane. Tragedia a implicat un autoturism și un camion, iar impactul a fost deosebit de violent.

Victima principală, Marius, un tânăr de 25 de ani din Arad, a rămas prins între fiarele contorsionate ale mașinii.

Cine este tânărul decedat în accident

Echipajele de descarcerare au intervenit rapid pentru a-l scoate din vehicul, însă, în ciuda eforturilor medicilor de a-l resuscita, viața lui nu a mai putut fi salvată.

Șoferul autoturismului, un tânăr de 23 de ani, a suferit un traumatism cranio-cerebral și a fost transportat de urgență la spital. În același vehicul se afla și o pasageră de 20 de ani, care a suferit un traumatism la nivelul piramidei nazale. Ambii au primit îngrijiri medicale, iar starea lor este monitorizată de specialiști.

Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul...
Ce salariu primește un îngrijitor de animale care lucrează la stat. Sunt incluse cazarea și sporul de toxicitate
Ce salariu primește un îngrijitor de animale care lucrează la stat. Sunt incluse...

În ceea ce privește conducătorul camionului, un bărbat de 61 de ani, acesta a refuzat consultul medical și nu a dorit să fie transportat la spital, declarând că se simte bine.

Comunitatea este în doliu profund

Moartea lui Marius a lăsat în urmă un gol imens și o durere greu de descris. Familia, prietenii și apropiații sunt în stare de șoc și se pregătesc să îl conducă pe ultimul drum. Înmormântarea va avea loc miercuri, 17 decembrie, în Arad, iar comunitatea locală este profund marcată de această pierdere.

Mesajul publicat de Școala Postliceală „Theos-Speranța” din Arad. Foto: Facebook

Școala Postliceală „Theos-Speranța” din Arad, unde Marius era student, a transmis un mesaj de condoleanțe:

„Cu profundă tristețe anunțăm trecerea la cele veșnice a studentului nostru Parpala Marius, care, la doar 25 de ani, și-a pierdut viața în urma unui grav accident de mașină. Suntem alături de familia îndoliată în aceste momente extrem de grele și transmitem sincere condoleanțe. Gândurile noastre se îndreaptă în mod special către fratele său, Parpala Emanuel, elev al școlii noastre, căruia îi suntem alături cu toată compasiunea și sprijinul nostru. Dumnezeu să mângâie familia îndoliată și să îi ofere putere să treacă peste această pierdere imensă.”

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii impactului dintre autoturism și camion. Comunitatea din Arad rămâne unită în durere, oferind sprijin familiei îndoliate și păstrând vie amintirea lui Marius.

CITEŞTE ŞI: Cine este tatăl copilului de 12 ani din Ialomița care a fost ucis de un șofer beat, lângă casă. Părintele lui a trăit coșmarul vieții sale

Influenceriță, moartă într-un accident rutier cauzat de un șofer băut! Cristina avea 41 de ani și o carieră de succes în afaceri

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Surpriză total neașteptată pentru Drew Barrymore! O fană apare în platou cu rochia ei legendară de la Oscarurile din 1989
Știri
Surpriză total neașteptată pentru Drew Barrymore! O fană apare în platou cu rochia ei legendară de la Oscarurile…
Nu e banc! Ce chirie colosală plătește Marilu Dobrescu în Australia pentru noua casă în care s-a mutat
Știri
Nu e banc! Ce chirie colosală plătește Marilu Dobrescu în Australia pentru noua casă în care s-a mutat
Cât costă pe oră un ajutor în gospodărie: Sparge lemne, curăță terenuri și chiar construiește foișoare
Mediafax
Cât costă pe oră un ajutor în gospodărie: Sparge lemne, curăță terenuri și...
Cele 5 zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. Apar oportunități și au parte de stabilitate financiară
Gandul.ro
Cele 5 zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. Apar oportunități și...
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație...
Momentul în care un hoț român a fost demascat de un influencer: „A furat în Irlanda, dar lucrurile nu păreau să meargă bine acolo, așa că s-a întors în Londra”
Adevarul
Momentul în care un hoț român a fost demascat de un influencer: „A...
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții a rămas fără titlu după un gest controversat
Digi24
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții...
Decizia UE cu privire la mașinile pe benzină și motorină. Sunt vizați milioane de șoferi din Europa
Mediafax
Decizia UE cu privire la mașinile pe benzină și motorină. Sunt vizați milioane...
Parteneri
Acest aliment poate reduce riscul de cancer fără ca tu să-ți dai seama! Îl găsești la supermarket
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Acest aliment poate reduce riscul de cancer fără ca tu să-ți dai seama! Îl găsești...
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când pensia dispare și casa e vândută...”. Internauții nu-l iartă: „Cândva, te țineai de petreceri cu fete!”
Click.ro
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când...
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu cu hrană
Digi 24
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu cu hrană
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
Digi24
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
ARO se reinventează: Ar putea produce anual până la 10.000 de SUV-uri hibrid. Cât costă primul exemplar
Promotor.ro
ARO se reinventează: Ar putea produce anual până la 10.000 de SUV-uri hibrid. Cât costă...
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Cea mai așteptată sculă PARKSIDE fără fir revine la Lidl. Idei de cadouri pentru meșteri
go4it.ro
Cea mai așteptată sculă PARKSIDE fără fir revine la Lidl. Idei de cadouri pentru meșteri
Mai multe fosile uimitoare s-au dovedit a fi cu totul altceva
Descopera.ro
Mai multe fosile uimitoare s-au dovedit a fi cu totul altceva
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Cele 5 zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. Apar oportunități și au parte de stabilitate financiară
Gandul.ro
Cele 5 zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. Apar oportunități și au parte...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 17 decembrie 2025. Zodia care va avea planurile pentru sărbători date peste cap
Horoscop 17 decembrie 2025. Zodia care va avea planurile pentru sărbători date peste cap
BANC | Un tip vine la bancă și retrage o sumă imensă de bani
BANC | Un tip vine la bancă și retrage o sumă imensă de bani
Surpriză total neașteptată pentru Drew Barrymore! O fană apare în platou cu rochia ei legendară ...
Surpriză total neașteptată pentru Drew Barrymore! O fană apare în platou cu rochia ei legendară de la Oscarurile din 1989
Nu e banc! Ce chirie colosală plătește Marilu Dobrescu în Australia pentru noua casă în care s-a ...
Nu e banc! Ce chirie colosală plătește Marilu Dobrescu în Australia pentru noua casă în care s-a mutat
”Regele Youtube-ului” din România a dat prima tură cu Ferrari-ul de 500.000 €. 986 de cai putere ...
”Regele Youtube-ului” din România a dat prima tură cu Ferrari-ul de 500.000 €. 986 de cai putere nu sunt pentru oricine
Surpriză la battle-ul de marți al Chefi la cuțite, sezonul 16: „Așa victorie nu am mai simțit ...
Surpriză la battle-ul de marți al Chefi la cuțite, sezonul 16: „Așa victorie nu am mai simțit de când mă știu”
Vezi toate știrile
×