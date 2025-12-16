Cine este tânărul de 25 de ani care a murit în accidentul din Arad! Era un student promițător, colegii sunt în stare de șoc

Un grav accident rutier a avut loc în localitatea Șicula, județul Arad, în data de 14 decembrie, soldat cu moartea unui tânăr de 25 de ani și rănirea altor două persoane. Tragedia a implicat un autoturism și un camion, iar impactul a fost deosebit de violent.

Victima principală, Marius, un tânăr de 25 de ani din Arad, a rămas prins între fiarele contorsionate ale mașinii.

Cine este tânărul decedat în accident

Echipajele de descarcerare au intervenit rapid pentru a-l scoate din vehicul, însă, în ciuda eforturilor medicilor de a-l resuscita, viața lui nu a mai putut fi salvată.

Șoferul autoturismului, un tânăr de 23 de ani, a suferit un traumatism cranio-cerebral și a fost transportat de urgență la spital. În același vehicul se afla și o pasageră de 20 de ani, care a suferit un traumatism la nivelul piramidei nazale. Ambii au primit îngrijiri medicale, iar starea lor este monitorizată de specialiști.

În ceea ce privește conducătorul camionului, un bărbat de 61 de ani, acesta a refuzat consultul medical și nu a dorit să fie transportat la spital, declarând că se simte bine.

Comunitatea este în doliu profund

Moartea lui Marius a lăsat în urmă un gol imens și o durere greu de descris. Familia, prietenii și apropiații sunt în stare de șoc și se pregătesc să îl conducă pe ultimul drum. Înmormântarea va avea loc miercuri, 17 decembrie, în Arad, iar comunitatea locală este profund marcată de această pierdere.

Școala Postliceală „Theos-Speranța” din Arad, unde Marius era student, a transmis un mesaj de condoleanțe:

„Cu profundă tristețe anunțăm trecerea la cele veșnice a studentului nostru Parpala Marius, care, la doar 25 de ani, și-a pierdut viața în urma unui grav accident de mașină. Suntem alături de familia îndoliată în aceste momente extrem de grele și transmitem sincere condoleanțe. Gândurile noastre se îndreaptă în mod special către fratele său, Parpala Emanuel, elev al școlii noastre, căruia îi suntem alături cu toată compasiunea și sprijinul nostru. Dumnezeu să mângâie familia îndoliată și să îi ofere putere să treacă peste această pierdere imensă.”

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii impactului dintre autoturism și camion. Comunitatea din Arad rămâne unită în durere, oferind sprijin familiei îndoliate și păstrând vie amintirea lui Marius.

CITEŞTE ŞI: Cine este tatăl copilului de 12 ani din Ialomița care a fost ucis de un șofer beat, lângă casă. Părintele lui a trăit coșmarul vieții sale

Influenceriță, moartă într-un accident rutier cauzat de un șofer băut! Cristina avea 41 de ani și o carieră de succes în afaceri