Cine este tatăl copilului de 12 ani din Ialomița care a fost ucis de un șofer beat, lângă casă. Părintele lui a trăit coșmarul vieții sale

Tragedia produsă în județul Ialomița a cutremurat întreaga comunitate locală. Un copil de doar 12 ani și-a pierdut viața într-un accident rutier provocat de un șofer aflat sub influența alcoolului.

Familia minorului este devastată de durere, iar cazul a stârnit un val de emoție și revoltă în rândul oamenilor din zonă.

Un şofer beat a ucis un copil de 12 ani cu maşina

Incidentul s-a petrecut chiar în apropierea locuinței copilului. Potrivit informațiilor, acesta se afla pe un scuter împreună cu fratele său mai mare, când vehiculul a fost lovit violent de o mașină condusă de un bărbat de 31 de ani. Impactul a fost puternic, iar consecințele dramatice: copilul și-a pierdut viața, iar fratele său a ajuns la spital cu răni grave.

Tatăl minorului, angajat ca brancardier, a încercat disperat să își salveze fiul până la sosirea echipajului medical. Martorii spun că acesta a făcut tot ce i-a stat în putere pentru a-l menține conștient. Din păcate, copilul a intrat în stop cardio-respirator și nu a mai putut fi resuscitat.

Șoferul implicat în accident este cunoscut în comunitate pentru atracția sa față de mașinile puternice și pentru stilul de condus riscant. În momentul producerii tragediei, acesta se afla sub influența alcoolului. Testele efectuate de polițiști au indicat o alcoolemie de 0,62 miligrame pe litru în aerul expirat, valoare care depășește limita legală.

Mai mult, după impact, bărbatul a părăsit locul accidentului, crezând că a lovit un câine. Abia după un interval de timp s-a întors la fața locului, unde a fost reținut de autorități.

Familia micuţului este în doliu şi cere dreptate

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și conducere sub influența alcoolului. Ancheta urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs accidentul și să clarifice responsabilitatea șoferului.

Comunitatea din Ialomița este marcată de această tragedie, iar oamenii cer măsuri mai dure împotriva celor care urcă la volan după ce au consumat alcool. Cazul readuce în atenție problema siguranței rutiere și a comportamentului imprudent în trafic, care continuă să facă victime nevinovate.

Accidentul din Ialomița reprezintă un nou semnal de alarmă privind consecințele dramatice ale consumului de alcool la volan. Autoritățile atrag atenția că astfel de comportamente nu doar că încalcă legea, dar pun în pericol vieți omenești, iar sancțiunile trebuie aplicate cu fermitate pentru a preveni tragedii similare.

CITEŞTE ŞI: Traficul a fost blocat pe Valea Oltului. O cisternă cu GPL a avut pierderi de gaz, la ieșirea din Călimănești către Sibiu

Cod Rutier 2026. Cele mai importante schimbări din ultimii 10 ani intră în vigoare de la 1 ianuarie