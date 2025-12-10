Ce salariu va avea Dorinel Munteanu la Hermannstadt. Câte mii de euro îi intră în cont lunar

După despărțirea de Oțelul Galați, echipă pe care a pregătit-o timp de trei ani, Dorinel Munteanu a avut o scurtă experiență pe banca tehnică a celor de la Sepsi.

Formația covăsneană a retrogradat la finalul sezonului trecut în Liga 2, iar de atunci fostul internațional român nu a mai condus nicio echipă.

Ce salariu primeşte Dorinel Munteanu la Hermannstadt

Situația se schimbă acum, odată cu revenirea sa în prim-planul fotbalului românesc. Cel mai selecționat fotbalist din istoria echipei naționale a României a ajuns la un acord cu FC Hermannstadt.

Conform anumitor surse, Dorinel Munteanu a semnat deja contractul cu gruparea sibiană și urmează să fie instalat oficial în funcția de antrenor principal. Mutarea vine după ce conducerea clubului a decis să renunțe la serviciile lui Marius Măldărășanu, antrenorul care a fost demis în urma rezultatelor nesatisfăcătoare.

Noua înțelegere dintre Dorinel Munteanu și Hermannstadt are o durată de un sezon și jumătate. Sursele citate menționează că tehnicianul va beneficia de un salariu de aproximativ 10.000 de euro pe lună. Deocamdată, clubul sibian nu a emis un comunicat oficial, însă anunțul este așteptat să fie făcut public în orele următoare.

Dorinel Munteanu, din nou antrenor

Revenirea lui Dorinel Munteanu în Superliga României este privită ca un pas important atât pentru cariera sa, cât și pentru echipa din Sibiu. Hermannstadt traversează o perioadă dificilă și are nevoie de un antrenor cu experiență, capabil să readucă stabilitatea și să îmbunătățească performanțele sportive. Munteanu, cu un palmares notabil, reprezintă o opțiune solidă pentru conducerea clubului.

În cariera sa de antrenor, Dorinel Munteanu a obținut rezultate remarcabile, cel mai important moment fiind sezonul 2010-2011, când a câștigat titlul de campion al României cu Oțelul Galați. În aceeași perioadă, echipa pregătită de el a cucerit și Supercupa României. Aceste trofee confirmă statutul său de tehnician valoros și justifică încrederea pe care Hermannstadt i-o acordă acum.

Numirea lui Dorinel Munteanu la Hermannstadt ar putea aduce un plus de experiență și disciplină în vestiarul sibienilor. În contextul actual al Superligii, unde competiția este intensă, clubul are nevoie de un lider capabil să gestioneze presiunea și să construiască un parcurs solid.

CITEŞTE ŞI: Fotbalistul care a mers la divorț cu lista amanților soției sale! S-a făcut de râs la tribunal, dar a enumerat toți bărbații celebri cu care a fost înșelat

Care este echipa de fotbal cu care ține primarul Ciprian Ciucu? „Sunt două cluburi de mare, mare tradiție”