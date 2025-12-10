Acasă » Știri » Ce salariu va avea Dorinel Munteanu la Hermannstadt. Câte mii de euro îi intră în cont lunar

De: David Ioan 10/12/2025 | 13:59
Ce salariu va avea Dorinel Munteanu la Hermannstadt. Câte mii de euro îi intră în cont lunar. Foto: Shutterstock

După despărțirea de Oțelul Galați, echipă pe care a pregătit-o timp de trei ani, Dorinel Munteanu a avut o scurtă experiență pe banca tehnică a celor de la Sepsi.

Formația covăsneană a retrogradat la finalul sezonului trecut în Liga 2, iar de atunci fostul internațional român nu a mai condus nicio echipă.

Situația se schimbă acum, odată cu revenirea sa în prim-planul fotbalului românesc. Cel mai selecționat fotbalist din istoria echipei naționale a României a ajuns la un acord cu FC Hermannstadt.

Dorinel Munteanu revine ca antrenor. sursă foto: Facebook

Conform anumitor surse, Dorinel Munteanu a semnat deja contractul cu gruparea sibiană și urmează să fie instalat oficial în funcția de antrenor principal. Mutarea vine după ce conducerea clubului a decis să renunțe la serviciile lui Marius Măldărășanu, antrenorul care a fost demis în urma rezultatelor nesatisfăcătoare.

Noua înțelegere dintre Dorinel Munteanu și Hermannstadt are o durată de un sezon și jumătate. Sursele citate menționează că tehnicianul va beneficia de un salariu de aproximativ 10.000 de euro pe lună. Deocamdată, clubul sibian nu a emis un comunicat oficial, însă anunțul este așteptat să fie făcut public în orele următoare.

Revenirea lui Dorinel Munteanu în Superliga României este privită ca un pas important atât pentru cariera sa, cât și pentru echipa din Sibiu. Hermannstadt traversează o perioadă dificilă și are nevoie de un antrenor cu experiență, capabil să readucă stabilitatea și să îmbunătățească performanțele sportive. Munteanu, cu un palmares notabil, reprezintă o opțiune solidă pentru conducerea clubului.

În cariera sa de antrenor, Dorinel Munteanu a obținut rezultate remarcabile, cel mai important moment fiind sezonul 2010-2011, când a câștigat titlul de campion al României cu Oțelul Galați. În aceeași perioadă, echipa pregătită de el a cucerit și Supercupa României. Aceste trofee confirmă statutul său de tehnician valoros și justifică încrederea pe care Hermannstadt i-o acordă acum.

Numirea lui Dorinel Munteanu la Hermannstadt ar putea aduce un plus de experiență și disciplină în vestiarul sibienilor. În contextul actual al Superligii, unde competiția este intensă, clubul are nevoie de un lider capabil să gestioneze presiunea și să construiască un parcurs solid.

