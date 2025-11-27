Acasă » Video » Gică Popescu a dat verdictul clar despre FCSB! Mai are șanse echipa lui Gigi Becali la un loc în play-off-ul Superligii României?

Gică Popescu a dat verdictul clar despre FCSB! Mai are șanse echipa lui Gigi Becali la un loc în play-off-ul Superligii României?

De: David Ioan 27/11/2025 | 10:51
Gică Popescu a dat verdictul clar despre FCSB! Mai are șanse echipa lui Gigi Becali la un loc în play-off-ul Superligii României?
Gică Popescu a dat verdictul clar despre FCSB!
Prezent la Gala Mari Sportivi ProSport, Gică Popescu a ajuns la o concluzie clară despre FCSB, fiind de părere că echipa antrenată de Elias Charalambous și Mihai Pintilii are şansa de a ajunge în play-off-ul Superligii României.

Acesta a adus şi argumente favorabile echipei lui Gigi Becali, subliniind că lotul de valoare pe care Elias Charalambous îl posedă poate face diferența.

Gică Popescu dă verdictul despre FCSB

FCSB traversează un sezon sub nivelul așteptărilor și depune eforturi intense pentru a prinde un loc de play-off. La Gala ProSport, Gică Popescu a oferit o opinie fermă despre echipa lui Gigi Becali.

Fostul internațional consideră că formația condusă de Elias Charalambous și Mihai Pintilii va reuși să se claseze între primele șase. În plus, Popescu a subliniat că valoarea lotului aflat la dispoziția lui Charalambous poate fi elementul decisiv în această luptă.

„(Urmează un meci cu FCSB, ei vin după partida de la Belgrad. Speranțe mari la victorie?) Este foarte multă lume care face această greșeală și o consideră pe FCSB ieșită din lupta pentru play-off. O echipă cu jucători așa cum are FCSB este periculoasă cât matematica le permite să spere la un loc în play-off. Eu cred că FCSB va face parte din primele șase echipe la finalul sezonului regulat”, a declarat Gică Popescu.

@prosport_ro Gică Popescu, despre meciul dintre FCSB și Farul Constața #fotbal #fcsb #news #constanta #prosport ♬ original sound – Prosport.ro

FCSB o întâlneşte pe Farul Constanţa în etapa a 18-a a Superligii

Farul Constanța și FCSB se duelează în etapa a 18-a din Superliga României, meciul fiind programat pe 30 noiembrie 2025. Înaintea confruntării, formația „roș-albastră” se află pe locul zece, cu 21 de puncte strânse în 17 partide. În schimb, echipa de la malul mării are un parcurs mai bun și ocupă poziția a șasea, ultima care garantează accesul în play-off, cu un total de 26 de puncte.

×