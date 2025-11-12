Gigi Becali impune cea mai bizară amendă la FCSB: ”Am ajuns cea mai nebună echipă”

Gigi Becali a făcut un anunț important. Latifundiarul din Pipera a impus cea mai bizară amendă la FCSB. Acesta a mărturisit că Daniel Bîrligea a fost amendat cu 10.000 de euro după ce atacantul a fost eliminat din meciul cu Hermannstadt, încheiat 3-3.

În finalul partidei de la Sibiu, atacantul roș-albaștrilor a primit al doilea cartonaș galben pentru protestele care au fost adresate arbitrului Radu Petrescu. După meci, latifundiarul din Pipera a transmis că Bîrligea nu se va mai întoarce la București cu autocarul echipei.

Gigi Becali impune cea mai bizară amendă la FCSB

Bîrligea a revenit însă alături de Florin Tănase, cu o mașină închiriată, direct la cantonamentul echipei naționale, evitând o primă pedeapsă din partea patronului FCSB. Totuși, amenda a rămas valabilă. Gigi Becali a mărturisit că a purtat o discuție cu Bîrligea prin intermediul lui Tănase și a subliniat că orice jucător care va mai primi cartonașe galbene pentru proteste va fi sancționat cu suma de 10.000 de euro.

„Îl am pe Bîrligea, care n-are 19 ani, are 25, și pe care pot să iau, părerea mea, 10 milioane. Eu cred că o să iau 10, pentru că l-am cumințit acum. Amenda e dată și hârtia e scrisă. Fiecare jucător va lua la cunoștință, cu camere de luat vederi, ca să nu meargă la comisii după aceea. Orice cartonaș galben care se ia din cauza protestelor – amendă 10.000 de euro.

Nu regulament de ordine interioară, hotărârea Consiliului de Administrație. Așa am hotărât eu. La mine este indisciplină și Consiliul a hotărât că putem să pierdem milioane de euro. Dai 10.000 de euro amendă, plătești, la revedere, s-a terminat! N-am nevoie să semneze, că nu fac regulament. Dau o hotărâre de guvern, ordonanță de urgență dau!

Amenda lui Bîrligea e deja dată! Ce a făcut el este ceva care nu s-a întâmplat pe tot mapamondul. Ridici tu mâna la arbitru, îi dai tu cartonaș?! Dacă îi lăsăm așa, o să se ia la bătaie jucătorii cu arbitrii pe teren.

Amenda lui Bîrligea i-o dai ca să nu mai facă el. Eu am vorbit și cu Tănase și i-am spus: «Bă, tot ce se întâmplă la echipă e din cauza a 3 jucători: Bîrligea, tu și Olaru! De la voi s-a învățat și Pantea». Eu nu văd la Rapid, la Dinamo, la Craiova.

Nu văd nicio echipă care să facă ce faceți voi. Ai înjurat, galben! Pe terenul de fotbal nu te joci”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

De asemenea, Gigi Becali a mărturisit că nu este de acord cu un asemenea comportament. Mai mult, latifundiarul din Pipera a precizat că a ajuns la cea mai nebună echipă din lume.

„Eu n-am vorbit cu Bîrligea. A vorbit el cu Tănase și i-a spus. Mi-a spus Tănase. Nu e sifonare, e discuție la noi. A zis că: «Dom’le, nu mai fac niciodată în viața mea» și gata. Că nu l-am sunat pe Tănase ca să sifoneze, eu n-am nevoie de sifoane! Dacă ești sifon, nu mai vorbesc cu tine în viața mea.

Am vorbit cu el să-i atrag atenția. Și i-am atras atenția lui Olaru prin presă. Întoarce capul, țipă la arbitru. Cine ești tu de țipi așa la arbitru?! S-a învățat toată echipa. Pe urmă a venit Târnovanu și după Pantea! Așa am ajuns cea mai nebună echipă din lume, nu din Europa!

L-am lăsat pe MM să se ocupe. Tu ești vinovatul, te-am pus președinte, tu răspunzi. A zis: «Da, bă Gigi, eu răspund. N-am dat în viața mea o amendă jucătorilor și n-am vrut să o fac, și am tot amânat». Nu mai poate Bîrligea că îi ameninți tu cu amenzi! Ăia sunt milionari acum. Ce să-i dai tu ăluia, 300.000 de euro amendă?”, a mai spus Becali.

