05/11/2025 | 18:12
Boureanu vs. Becali la bustul gol. Antrenorii au dat verdictul: cine ia Cupa Campionilor și cine rămâne cu premiul de consolare
A devenit, se pare, un adevărat trend printre bărbații din România să iasă pe stradă la bustul gol, fără nicio urmă de timiditate! Iar cei care au dat tonul acestei „mode” sunt nimeni alții decât Cristian Boureanu și Gigi Becali! Chiar dacă nu se pot lăuda cu pătrățele sculptate, trebuie să recunoaștem că nu se țin deloc rău pentru vârsta lor. Fostul deputat, în vârstă de 52 de ani, și latifundiarul din Pipera, ajuns la 67 de ani, au întors toate privirile în momentul în care au renunțat la inhibiții și… la tricou!Pentru a afla cine stă mai bine la capitolul fizic, CANCAN.RO a stat de vorbă cu unii dintre cei mai cunoscuți antrenori de fitness din România, care au analizat siluetele celor doi. Iar concluzia? O competiție strânsă, cu un câștigător surpriză!

Recent vi l-am prezentat pe Cristian Boureanu în toată splendoarea în parcul din Herăstrău, făcându-și plinul cu vitamina D. În plină toamnă, fostul deputat nu a putut să nu se bucure de ultimele zile însorite, așa că s-a „despuiat”, cum s-ar zice și a stat pe iarbă, îndreptat cu privirea către lac, nepăsându-i de trecătorii care aveau gecile pe ei. Păi, da, cum? Până la urmă, soare să fie, chiar și cu dinți (VEZI AICI)! Totuși, nu el a dat tonul, ci Gigi Becali, pe care, în vara acestui an, CANCAN.RO l-a surprins la bustul gol pe șantier!

Cine este mai fit: Becali sau Boureanu?

Și pentru că au început acest trend, trebuie să avem și un câștigător! Boureanu (52 ani) și Gigi Becali (67 de ani) nu au six pack, daaar nici nu se țin rău, ba din contră! Era și o vorbă, nu-i așa? Bărbații fără puțină burtică, sunt ca supa fără sare! Nu or afișa ei un abdomen de fier, dar totuși încă au succes la doamne! CANCAN.RO a stat de vorbă cu antrenori cunoscuți de fitness și le-au datv verdictul!

Gigi Becali se află într-o etapă în care timpul nu mai este o competiție. A cunoscut deja ritmul alert al vieții, a construit, a câștigat, a pierdut, a decis și a influențat. Postura lui este relaxată, firească, cu pieptul deschis și privirea liniștită, gesturi care nu au nevoie de confirmări. Chiar dacă se observă o ușoară acumulare de țesut adipos în zona abdominală, acest lucru face parte din realitatea fiziologică a vârstei și nu afectează deloc aura de încredere pe care o transmite. Libertatea lui nu este în mușchi, ci în felul în care se poartă cu sine: calm, stăpân, împăcat. Este o formă de lux interior pe care puțini o ating. Pe de altă parte, Cristi Boureanu are mai puțină masă musculară decât ar putea avea la vârsta lui, dar se menține activ, ceea ce se vede în tonusul picioarelor. Ținuta foarte minimală arată o încredere în sine și lipsă de inhibiții, însă din punct de vedere fitness se poate observa un mic surplus în zona taliei. Forma picioarelor și ritmul mișcării sugerează că persoana este obișnuită să meargă mult sau să aibă activitate fizică ușoară, dar mai puțin cu exerciții de forță., spune antrenorul de fitness, Alexander Florescu pentru CANCAN.RO
Gigi Becali în bustul gol pe șantier la 67 de ani
Așadar, din punctul de vedere al antrenorului Alexander Florescu, atât Gigi Becali, cât și Cristian Boureanu arată direct proporțional cu vârsta lor, cu mici excepții. CANCAN.RO nu s-a oprit aici și a mai cerut părerea unei cunoscute antrenoare de fitness, Simona Iamandi, la care au apelat mai multe vedete de-a lungul timpului, printre care și Dilly Chilli, fosta concurentă de la MasterChef, care în prezent, participă la emisiunea Trădătorii de la PRO TV, dar și artista Laura Cotoilă sau make-up artista Andreea Popeanu. Simona a spus clar și concis cine este mai fit: Boureanu sau Becali!
La domnul Gigi Becali se observă un corp care are amprenta celor 67 de ani. Lucru normal, dar care poate fi îmbunătățit cu minimul de antrenament, adică cel puțin 3 ori pe săptămână. Nu ar fi deloc rău! I-aș recomanda exerciții posturale și puțin cardio, adecvat vârstei, mai exact, bicicletă. La domnul Boureanu deloc rău pentru frumoasa vârstă de 52 de ani. Se observă că a mai cochetat cu sportul în trecut și nici în ziua de azi mișcarea nu îi este străină. I-aș recomanda, totuși, exerciții de tonifiere și ușoară hipertrofie, în concordanță cu vârsta. Dintre cei doi, Boureanu are o postură mai bună!, Le-a recomandat antrenoarea Simona Iamandi (Simonas.People) prin intermediul nostru.
