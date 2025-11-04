Cristian Boureanu a făcut plajă la bustul gol, direct pe iarbă-n Herăstrău. Deputatul Playboy- „Țărăncuță culcată”, varianta 2025

Cristian Boureanu a profitat de ultimele zile însorite ale acestui an și și-a făcut plinul de vitamina D, la bustul gol în Herăstrău. Orientat bine, spre sud, la fel ca o vilă de milionar. CANCAN.RO are imagini tari cu fostul politician, care a adoptat o poziție relaxată, ca și cum parcul ar fi terasa propriului penthouse. Vă amintiți de tabloul lui Grigorescu, „Țărăncuță culcată”? Vă provocăm să găsiți diferențele între pozele cu deputatul Playboy (chiar i se potrivește de minune titulatura) și pictura celebrului artist plastic.

Cristian Boureanu a atins și el o anumită vârstă (52 de ani) și uneori probabil uită pe unde se află. Ar trebui să intre în clubul pensionarilor care fac plajă despuiați pe pajiștea de lângă Parcul Copiilor din Tineretului. Dar el nu și nu! Se încăpățânează să își arate „formele dezgolite”, ziua în amiaza mare, de față cu toată lumea.

Nici că i-a păsat de trecători, care erau la polul opus în ceea ce privește îmbrăcămintea. Evident, cu geci, că doar suntem în plină toamnă. Chiar dacă temperaturile în termometre nu sunt extrem de scăzute, parcă nici de plajă nu e.

Cristian Boureanu se desfată semi-gol, în iarbă

În imagini se observă că Boureanu are și atitudinea tipică a masculului român pe plajă, care se mângăie pe burtă defilând printre șezlonguri. Ce-ai drept, arată bine pentru vârsta lui, dar când stă în poziția de lotus, ca să mediteze la fostele iubite, (pe care le-a pierdut în defavoarea unor bărbați care nici măcar nu arată la fel de bine ca el), i se văd totuși aripioarele, iar asta face imaginile și mai picante.

Boureanu e tuns periuță, ca un elev după vacanță și are un aer juvenil, ca și cum ar fi făcut o șotie, sau chiulește de la Istorie. Ai senzația că a jucat poker pe dezbrăcate și a pierdut aproape tot. 🤣 Oare ce-or fi zis trecătorii când au văzut că începe să dea toate alea jos de pe el? Matematic, putea să continue și să-și dea jos și șortul. Cine știe, poate se antrena să se arunce după Cruce de Bobotează!

Mai lipsea să facă o baie în apele reci ale lacului Herăstrău, sau să îmbrățișeze câțiva copaci, ca să fie comuniunea om-natură completă. Altfel, Boureanu are suficiente păcate de spălat, unele chiar la instanțe judecătorești.

