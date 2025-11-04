Acasă » Exclusiv » Cristian Boureanu a făcut plajă la bustul gol, direct pe iarbă-n Herăstrău. Deputatul Playboy- „Țărăncuță culcată”, varianta 2025

Cristian Boureanu a făcut plajă la bustul gol, direct pe iarbă-n Herăstrău. Deputatul Playboy- „Țărăncuță culcată”, varianta 2025

De: Adrian Vâlceanu 04/11/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
15 poze
Vezi galeria foto

Cristian Boureanu a profitat de ultimele zile însorite ale acestui an și și-a făcut plinul de vitamina D, la bustul gol în Herăstrău. Orientat bine, spre sud, la fel ca o vilă de milionar. CANCAN.RO are imagini tari cu fostul politician, care a adoptat o poziție relaxată, ca și cum parcul ar fi terasa propriului penthouse. Vă amintiți de tabloul lui Grigorescu, „Țărăncuță culcată”? Vă provocăm să găsiți diferențele între pozele cu deputatul Playboy (chiar i se potrivește de minune titulatura) și pictura celebrului artist plastic. 

Cristian Boureanu a atins și el o anumită vârstă (52 de ani) și uneori probabil uită pe unde se află. Ar trebui să intre în clubul pensionarilor care fac plajă despuiați pe pajiștea de lângă Parcul Copiilor din Tineretului. Dar el nu și nu! Se încăpățânează să își arate „formele dezgolite”, ziua în amiaza mare, de față cu toată lumea.

Cristian Boureanu face plajă în plină toamnă.

Nici că i-a păsat de trecători, care erau la polul opus în ceea ce privește îmbrăcămintea. Evident, cu geci, că doar suntem în plină toamnă. Chiar dacă temperaturile în termometre nu sunt extrem de scăzute, parcă nici de plajă nu e.

Cristian Boureanu se desfată semi-gol, în iarbă

În imagini se observă că Boureanu are și atitudinea tipică a masculului român pe plajă, care se mângăie pe burtă defilând printre șezlonguri. Ce-ai drept, arată bine pentru vârsta lui, dar când stă în poziția de lotus, ca să mediteze la fostele iubite, (pe care le-a pierdut în defavoarea unor bărbați care nici măcar nu arată la fel de bine ca el), i se văd totuși aripioarele, iar asta face imaginile și mai picante.

Amendă de până la 9.000 de lei pentru locatarii de la bloc! Ce NU au voie să facă proprietarii
Amendă de până la 9.000 de lei pentru locatarii de la bloc! Ce...
Zodiile cu noroc la BANI în noiembrie. Nativii vor avea succes pe plan financiar și noi începuturi
Zodiile cu noroc la BANI în noiembrie. Nativii vor avea succes pe plan...

Boureanu e tuns periuță, ca un elev după vacanță și are un aer juvenil, ca și cum ar fi făcut o șotie, sau chiulește de la Istorie. Ai senzația că a jucat poker pe dezbrăcate și a pierdut aproape tot. 🤣 Oare ce-or fi zis trecătorii când au văzut că începe să dea toate alea jos de pe el? Matematic, putea să continue și să-și dea jos și șortul. Cine știe, poate se antrena să se arunce după Cruce de Bobotează!

Deputatul Playboy, semi-gol prin Herăstrău

Mai lipsea să facă o baie în apele reci ale lacului Herăstrău, sau să îmbrățișeze câțiva copaci, ca să fie comuniunea om-natură completă. Altfel, Boureanu are suficiente păcate de spălat, unele chiar la instanțe judecătorești.

CITEȘTE ȘI: Cum îşi îneacă amarul Cristian Boureanu după scandalul monstru în care este implicat. I-a pus zâmbetul pe buze cu un mesaj şi…

NU RATA: Cristian Boureanu, mesaje HALUCINANTE cu tânăra pe care a hărţuit-o în apartament: “Fii-mea știe că umblu cu fete mai mici decât ea”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Haos general în cartierul bogaților! Cunoscuta modelină, acuzată că și-a cumpărat vilă „cu bani murdari”. Scriitorul boem i-a declarat război!
Exclusiv
Haos general în cartierul bogaților! Cunoscuta modelină, acuzată că și-a cumpărat vilă „cu bani murdari”. Scriitorul boem i-a…
Amalia Bellantoni este „recidivistă”! A mai ”pulverizat” un bătrân de 76 de ani
Exclusiv
Amalia Bellantoni este „recidivistă”! A mai ”pulverizat” un bătrân de 76 de ani
Tragedia Anei Oroș, ucisă de CÂINI în Capitală, închisă fără vinovați! Familia victimei este indignată: „Formulare absurdă și sfidătoare!”
Mediafax
Tragedia Anei Oroș, ucisă de CÂINI în Capitală, închisă fără vinovați! Familia victimei...
Anca Alexandrescu, ANUNȚ-SURPRIZĂ despre Călin Georgescu! „Eu am știut dinainte...”
Gandul.ro
Anca Alexandrescu, ANUNȚ-SURPRIZĂ despre Călin Georgescu! „Eu am știut dinainte...”
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota...
O vedetă TV dezvăluie că a fost diagnosticată cu cancer. Mesajul tulburător postat de Ionela Năstase: „Viața mea s-a oprit pentru câteva secunde”
Adevarul
O vedetă TV dezvăluie că a fost diagnosticată cu cancer. Mesajul tulburător postat...
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber
Digi24
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o...
Ea este propunerea USR pentru funcția de Avocat al Poporului. CV-ul Roxanei Rizoiu
Mediafax
Ea este propunerea USR pentru funcția de Avocat al Poporului. CV-ul Roxanei Rizoiu
Parteneri
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine...
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Click.ro
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată,...
Călin Georgescu boicotează alegerile din București. Ce spune despre candidatura Ancăi Alexandrescu
Digi 24
Călin Georgescu boicotează alegerile din București. Ce spune despre candidatura Ancăi Alexandrescu
Incident violent la metrou: un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător. Poliția s-a autosesizat după ce imaginile au ajuns online
Digi24
Incident violent la metrou: un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător. Poliția...
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și...
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Fără fir, dar pline de forță: Top 4 unelte Parkside cu prețuri reduse la LIDL (campanie Black Deals)
go4it.ro
Fără fir, dar pline de forță: Top 4 unelte Parkside cu prețuri reduse la LIDL...
Poți fi alergic FĂRĂ SĂ ȘTII la alți oameni! Cum îți dai seama?
Descopera.ro
Poți fi alergic FĂRĂ SĂ ȘTII la alți oameni! Cum îți dai seama?
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Go4Games
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Anca Alexandrescu, ANUNȚ-SURPRIZĂ despre Călin Georgescu! „Eu am știut dinainte...”
Gandul.ro
Anca Alexandrescu, ANUNȚ-SURPRIZĂ despre Călin Georgescu! „Eu am știut dinainte...”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Haos general în cartierul bogaților! Cunoscuta modelină, acuzată că și-a cumpărat vilă „cu ...
Haos general în cartierul bogaților! Cunoscuta modelină, acuzată că și-a cumpărat vilă „cu bani murdari”. Scriitorul boem i-a declarat război!
Amalia Bellantoni este „recidivistă”! A mai ”pulverizat” un bătrân de 76 de ani
Amalia Bellantoni este „recidivistă”! A mai ”pulverizat” un bătrân de 76 de ani
Rifai + Alexa, episodul doi. S-au privit ca într-un film, iar CANCAN.RO a surprins tot
Rifai + Alexa, episodul doi. S-au privit ca într-un film, iar CANCAN.RO a surprins tot
De ce Bianca Drăgușanu nu a fost însoțită de Gabi Bădălău la nunta Claudiei Puican cu Armin Nicoară: ...
De ce Bianca Drăgușanu nu a fost însoțită de Gabi Bădălău la nunta Claudiei Puican cu Armin Nicoară: „Eu i-am spus să vină”
Problemele nu se termină pentru Ionel Ganea! Cine l-a dat în judecată acum
Problemele nu se termină pentru Ionel Ganea! Cine l-a dat în judecată acum
Cum arată abdomenul lui Emily Burghelea, după cea de-a treia naștere: „Trebuie să port ‘gipsul’ ...
Cum arată abdomenul lui Emily Burghelea, după cea de-a treia naștere: „Trebuie să port ‘gipsul’ 5 zile consecutiv”
Vezi toate știrile
×