Gigi Becali, așa cum nimeni nu l-a mai văzut! Patronul FCSB a defilat la bustul gol și a întors toate privirile

Gigi Becali a fost surprins într-o ipostază inedită și a făcut spectacol în plină zi. La cei 67 de ani, latifundiarul din Pipera s-a lăsat la bustul gol, și-a etalat încrezător pectoralii, transformând o simplă vizită pe șantier într-un adevărat spectacol în aer liber. Cum a fost surprins patronul FCSB?

Gigi Becali face furori la fiecare apariție, iar de această dată a surprins pe toată lumea. Departe de costumele scumpe și ținutele sobre cu care ne-a obișnuit, latifundiarul din Pipera a optat pentru o ținută lejeră, perfect adaptată unei zile toride de vară, care l-a pus în centrul atenției.

Gigi Becali a defilat la bustul gol și a întors toate privirile

Imaginile surprinse recent îl arată pe Gigi Becali în plină acțiune pe șantierul impunătoarei biserici pe care o construiește. Ținuta? Bustul gol, pantaloni negri și un tricou legat pe cap în stil de turban, semn că a preferat confortul în locul etichetei vestimentare, potrviti romaniatv.ro.

Nu putea lipsi nici detaliul de lux: la doar câțiva pași, un Rolls-Royce albastru intens strălucea în soare, gata să fie remarcat de trecători. Șantierul a devenit rapid un punct de atracție, mai ales pentru clienții restaurantului McDonald’s aflat chiar lângă viitorul lăcaș de cult, care nu s-au sfiit să-l privească insistent pe patronul FCSB.

Gigi Becali, atent la fiecare detaliu, a inspectat lucrările, discutând cu muncitorii și urmărind stadiul construcției. Acesta a defilat la bustul gol prin șantier și a întors toate privirile. Nimeni nu se aștepta să îl vadă într-o ținută așa „lejeră” la cei 67 de ani ai săi.

Gigi Becali, investiție de milioane de euro

Latifundiarul din Pipera nu face lucrurile pe jumătate. Biserica pe care o ridică este gândită ca un proiect de suflet, dar atrage și o investiție considerabile. Turlele vor fi suflate cu aur, mozaicurile realizate în foiță prețioasă, iar interiorul – conceput în stil bizantin – va fi fără stâlpi. Chiar și clopotele vor fi controlate prin calculator, un detaliu tehnologic rar întâlnit la astfel de construcții.

Decizia de a construi biserica a venit după o victorie notabilă a echipei sale, moment în care Becali a promis public că va ridica acest lăcaș. Și, așa cum și-a obișnuit susținătorii, s-a ținut de cuvânt. Numai acoperișul, adus special din Ucraina și aurit, a costat un milion de euro. În total, investiția s-ar ridica la aproximativ 30 de milioane de euro.

