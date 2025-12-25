Curs valutar BNR, 25 decembrie 2025. Cât costă un euro în prima zi de Crăciun

Joi, 25 decembrie 2025, Banca Națională a României (BNR) va actualiza cursul valutar pentru principalele valute, începând cu ora 13:00. Până atunci, cursul de referință rămâne cel din ziua anterioară. Vezi detalii în articol.

Începând cu ora 13:00, reprezentanții Băncii Naționale a României (BNR) vor transmite cursul valutar pentru ziua de joi, 25 decembrie 2025. Până atunci, rămâne valabil valorile de referință ale cursului valutar din data de 24 decembrie 2025.

CURS BNR, 24 decembrie 2025

Curs Euro BNR 24.12.2025, Banca Nationala a Romaniei a comunicat pe 24 decembrie 2025 un curs valutar euro cu 0.04% mai mic decat pe 23.12.2025. Leul românesc a pierdut aproape o jumătate de ban în raport cu francul elvețian – cotat la 5,4821 lei românești.

EUR – 5.0890( -0.0018 față de ziua anterioară)

USD – 4.3140 (-0.0006 față de ziua anterioară)

CHF – 5.4821 (+0.0037 față de ziua anterioară)

GBP – 5.8317 (+0.0016 față de ziua anterioară)

BGN – 2.6019 (-0.0010 față de ziua anterioară)

Gramul de aur 622.5801 lei (+0.3510 față de ziua anterioară)

