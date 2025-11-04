Acasă » Știri » Sport » Reacția surprinzătoare a lui Gigi Becali după ce FCSB a pierdut procesul cu Steaua! „Să ceară ce vor”

Reacția surprinzătoare a lui Gigi Becali după ce FCSB a pierdut procesul cu Steaua! „Să ceară ce vor”

De: Alina Drăgan 04/11/2025 | 22:35
Reacția surprinzătoare a lui Gigi Becali după ce FCSB a pierdut procesul cu Steaua! „Să ceară ce vor”
Reacția lui Gigi Becali după ce a pierdut procesul

Se pare că nu mai există nicio cale de atac pentru Gigi Becali. Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul formulat de FCSB în procesul cu CSA Steaua pentru anularea mărcii. Ce reacție a avut patronul FCSB când a auzit veștile? Mulți nu se așteptau la asta.

Marți, 4 noiembrie, Înalta Curte de Casație și Justiție a venit cu o hotărâre în defavoarea FCSB. Instanța supremă a decis să respingă recursul formulat de echipa lui Gigi Becali în procesul pentru anularea mărcii. Decizia este definitivă.

Reacția lui Gigi Becali după ce a pierdut procesul

În decurs de doar câteva luni, campioana ultimelor două sezoane de SuperLiga României a ajuns deja la două procese pierdute și nu mai are ce face. În acest moment, FCSB nu mai are nicio cale de atac. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție este definitivă.

În hotărâre se explică faptul că formularea de recurs a Fotbal Club FCSB SA este nefondată, iar din această cauză se respinge.

„Decizia nr. 1880: Respinge cererea de sesizare a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, cerere formulată de recurenta-reclamantă. Respinge ca nefondat recursul declarat de recurenta-reclamantă Fotbal Club FCSB SA împotriva deciziei civile nr. 285A din 6 martie 2024 a Curții de Apel București – Secția a IV-a civilă, în contradictoriu cu intimații-pârâți Clubul Sportiv al Armatei Steaua București și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Definitivă”, se arată în decizia instanței.

Amendă de până la 9.000 de lei pentru locatarii de la bloc! Ce NU au voie să facă proprietarii
Amendă de până la 9.000 de lei pentru locatarii de la bloc! Ce...
Zodiile cu noroc la BANI în noiembrie. Nativii vor avea succes pe plan financiar și noi începuturi
Zodiile cu noroc la BANI în noiembrie. Nativii vor avea succes pe plan...

În urma acestui rezultat, toată lumea aștepta reacția explozivă a lui Gigi Becali. Însă, în mod surprinzător, patronul FCSB a fost destul de liniștit și chiar s-a arătat dezinteresat. Mai mult, acesta a precizat că a lăsat totul în seama avocaților, iar ce se va mai întâmpla de acum înainte nu îl mai preocupă.

„Am auzit ceva, dar vă spun sincer că nu mă interesează. Să ceară ce vor (n.r. referitor la prejudiciu). Din partea noastră se ocupă avocaţii, pe mine nu mă interesează”, a declarat Gigi Becali.

Nu e o glumă! Cât costă ceasul de aur pe care Gigi Becali l-a purtat în ziua sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului | EXCLUSIV

Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată afară din propria casă

Tags:
Iți recomandăm
FCSB a pierdut definitiv procesul cu Steaua pentru marcă! Prima reacție a lui Florin Talpan
Sport
FCSB a pierdut definitiv procesul cu Steaua pentru marcă! Prima reacție a lui Florin Talpan
Mladen Žižović a murit, la 44 de ani. Antrenorul s-a prăbușit chiar în timpul unui meci
Știri
Mladen Žižović a murit, la 44 de ani. Antrenorul s-a prăbușit chiar în timpul unui meci
Tragedia Anei Oroș, ucisă de CÂINI în Capitală, închisă fără vinovați! Familia victimei este indignată: „Formulare absurdă și sfidătoare!”
Mediafax
Tragedia Anei Oroș, ucisă de CÂINI în Capitală, închisă fără vinovați! Familia victimei...
Anca Alexandrescu, ANUNȚ-SURPRIZĂ despre Călin Georgescu! „Eu am știut dinainte...”
Gandul.ro
Anca Alexandrescu, ANUNȚ-SURPRIZĂ despre Călin Georgescu! „Eu am știut dinainte...”
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota...
O vedetă TV dezvăluie că a fost diagnosticată cu cancer. Mesajul tulburător postat de Ionela Năstase: „Viața mea s-a oprit pentru câteva secunde”
Adevarul
O vedetă TV dezvăluie că a fost diagnosticată cu cancer. Mesajul tulburător postat...
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber
Digi24
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o...
Ea este propunerea USR pentru funcția de Avocat al Poporului. CV-ul Roxanei Rizoiu
Mediafax
Ea este propunerea USR pentru funcția de Avocat al Poporului. CV-ul Roxanei Rizoiu
Parteneri
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine...
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Click.ro
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată,...
Călin Georgescu boicotează alegerile din București. Ce spune despre candidatura Ancăi Alexandrescu
Digi 24
Călin Georgescu boicotează alegerile din București. Ce spune despre candidatura Ancăi Alexandrescu
Incident violent la metrou: un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător. Poliția s-a autosesizat după ce imaginile au ajuns online
Digi24
Incident violent la metrou: un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător. Poliția...
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și...
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Fără fir, dar pline de forță: Top 4 unelte Parkside cu prețuri reduse la LIDL (campanie Black Deals)
go4it.ro
Fără fir, dar pline de forță: Top 4 unelte Parkside cu prețuri reduse la LIDL...
Poți fi alergic FĂRĂ SĂ ȘTII la alți oameni! Cum îți dai seama?
Descopera.ro
Poți fi alergic FĂRĂ SĂ ȘTII la alți oameni! Cum îți dai seama?
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Go4Games
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Anca Alexandrescu, ANUNȚ-SURPRIZĂ despre Călin Georgescu! „Eu am știut dinainte...”
Gandul.ro
Anca Alexandrescu, ANUNȚ-SURPRIZĂ despre Călin Georgescu! „Eu am știut dinainte...”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum arată abdomenul lui Emily Burghelea, după cea de-a treia naștere: „Trebuie să port ‘gipsul’ ...
Cum arată abdomenul lui Emily Burghelea, după cea de-a treia naștere: „Trebuie să port ‘gipsul’ 5 zile consecutiv”
BANCUL ZILEI | „Tăticule, de ce Moș Crăciun este bărbat și nu femeie?”
BANCUL ZILEI | „Tăticule, de ce Moș Crăciun este bărbat și nu femeie?”
FCSB a pierdut definitiv procesul cu Steaua pentru marcă! Prima reacție a lui Florin Talpan
FCSB a pierdut definitiv procesul cu Steaua pentru marcă! Prima reacție a lui Florin Talpan
Tom Brady și-a clonat câinele! Procedura prin care a reușit să facă acest lucru: „Sunt entuziasmat”
Tom Brady și-a clonat câinele! Procedura prin care a reușit să facă acest lucru: „Sunt entuziasmat”
Concurentul de la Asia Express care a recunoscut de ce nu a păstrat legătura cu tatăl lui: „Consumat ...
Concurentul de la Asia Express care a recunoscut de ce nu a păstrat legătura cu tatăl lui: „Consumat de problemele cu alcoolul”
Cum arată acum Alina, sora mai mare a Monicăi Gabor. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu a scos-o ...
Cum arată acum Alina, sora mai mare a Monicăi Gabor. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu a scos-o la un local de lux!
Vezi toate știrile
×