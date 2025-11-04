Reacția surprinzătoare a lui Gigi Becali după ce FCSB a pierdut procesul cu Steaua! „Să ceară ce vor”

Se pare că nu mai există nicio cale de atac pentru Gigi Becali. Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul formulat de FCSB în procesul cu CSA Steaua pentru anularea mărcii. Ce reacție a avut patronul FCSB când a auzit veștile? Mulți nu se așteptau la asta.

Marți, 4 noiembrie, Înalta Curte de Casație și Justiție a venit cu o hotărâre în defavoarea FCSB. Instanța supremă a decis să respingă recursul formulat de echipa lui Gigi Becali în procesul pentru anularea mărcii. Decizia este definitivă.

Reacția lui Gigi Becali după ce a pierdut procesul

În decurs de doar câteva luni, campioana ultimelor două sezoane de SuperLiga României a ajuns deja la două procese pierdute și nu mai are ce face. În acest moment, FCSB nu mai are nicio cale de atac. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție este definitivă.

În hotărâre se explică faptul că formularea de recurs a Fotbal Club FCSB SA este nefondată, iar din această cauză se respinge.

„Decizia nr. 1880: Respinge cererea de sesizare a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, cerere formulată de recurenta-reclamantă. Respinge ca nefondat recursul declarat de recurenta-reclamantă Fotbal Club FCSB SA împotriva deciziei civile nr. 285A din 6 martie 2024 a Curții de Apel București – Secția a IV-a civilă, în contradictoriu cu intimații-pârâți Clubul Sportiv al Armatei Steaua București și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Definitivă”, se arată în decizia instanței.

În urma acestui rezultat, toată lumea aștepta reacția explozivă a lui Gigi Becali. Însă, în mod surprinzător, patronul FCSB a fost destul de liniștit și chiar s-a arătat dezinteresat. Mai mult, acesta a precizat că a lăsat totul în seama avocaților, iar ce se va mai întâmpla de acum înainte nu îl mai preocupă.

„Am auzit ceva, dar vă spun sincer că nu mă interesează. Să ceară ce vor (n.r. referitor la prejudiciu). Din partea noastră se ocupă avocaţii, pe mine nu mă interesează”, a declarat Gigi Becali.

