Gigi Becali, mai bogat cu 6 milioane de euro! „Știam ca sunt obligați să plătească. Era o chestiune de timp”

Patronul FCSB a mai adăugat o sumă considerabilă în conturi, după ce clubul Al Gharafa a achitat în totalitate transferul lui Florinel Coman. După luni de tergiversări și un proces la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, banii au ajuns în cele din urmă la clubul roș-albastru. Becali a confirmat personal că suma de aproximativ 6 milioane de euro este deja încasată.

Gigi Becali a anunțat că FCSB a încasat, în sfârșit, suma integrală pentru transferul lui Florinel Coman la Al Gharafa. Mutarea atacantului român în Qatar a avut loc în vara lui 2024, când clubul arab a oferit 5,25 milioane de euro, ofertă pe care patronul roș-albaștrilor a acceptat-o fără ezitare.

Gigi Becali a primit 6 milioane de euro

Deși acordul fusese semnat, lucrurile s-au complicat după ce oficialii lui Al Gharafa au susținut că banii au fost virați într-un cont greșit, în urma unei fraude informatice. Plata nu a mai ajuns la FCSB, iar situația a ajuns în fața Tribunalului de Arbitraj Sportiv. După ce TAS a dat verdictul în favoarea clubului român, oficialii lui Al Gharafa au fost obligați nu doar să achite suma de transfer, ci și penalități pentru întârziere, astfel că în conturile FCSB au intrat 6 milioane de euro.

„Gata, tată, au intrat banii pe Florinel Coman. 6 milioane euro! Sunt toți în cont… Ce emoții să am? N-am avut nicio emoție, știam că sunt obligați să plătească. Era o chestiune de timp, nu aveau ce sa facă. Nu te joci cu FIFA, cu regulamentele. Ce să fac, ce să fac? Dacă nu mă pricep la fotbal (n.r. râde). Le mai calculăm și vreo 600.000 de euro dobânzi și gata! Bănuțul e în cont la Gigi Becali”, a declarat latifundiarul din Pipera.

Florinel Coman fusese adus de Becali în 2017, de la Viitorul, pentru 3 milioane de euro. Deși transferul în Qatar părea un pas important în carieră, fotbalistul nu a reușit să impresioneze acolo. Becali a povestit recent că jucătorul a luat în calcul o revenire la FCSB în această vară, nemulțumit de experiența din Golf, însă patronul l-a convins să continue în Qatar, unde salariul este incomparabil mai mare decât ce ar fi putut primi în România.

CITEȘTE ȘI: Nu e o glumă! Cât costă ceasul de aur pe care Gigi Becali l-a purtat în ziua sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului | EXCLUSIV

HAUL cu surprize! Ce au găsit Becali și Nicușor Dan în punguțele primite la sfințirea Catedralei