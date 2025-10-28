HAUL cu surprize! Ce au găsit Becali și Nicușor Dan în punguțele primite la sfințirea Catedralei

Mare este grădina Domnului… dar și surprizele pentru credincioși! Mii de enoriași din întreaga țară au participat la ceremonia de sfințire a Catedralei Neamului. Evenimentul nu a fost doar unul spiritual, ci a venit și cu daruri speciale: Patriarhia a pregătit „goodie bags” sfințite și punguțe cu daruri binecuvântate pentru participanți. Printre cei care au primit surprize s-au numărat și personalități publice, precum Nicușor Dan, dar și omul de afaceri Gigi Becali.

Așa cum se întâmplă la evenimentele exclusiviste unde vedetele primesc ”goodie bags”, Patriarhia a avut grijă ca nici enoriașii să nu plece cu mâna goală. Cei prezenți la Sfințirea Catedralei Neamului au primit cadouri sfințite, iar ”unboxing-ul” lor a făcut deliciul internauților! Pe rețelele de socializare au apărut zeci de clipuri cu „unboxing-ul” darurilor primite, un adevărat haul divin! Printre cei prezenți la ceremonie s-au numărat Președintele Nicușor Dan, Gigi Becali, George Simion, dar și multe alte persoane cu nume sonore din România.

Enoriașii care au venit la Sfințirea Catedralei au primit ”goodie bags”

Exact ca la evenimentele lansărilor de lux, Patriarhia a pregătit pentru participanți goodie bags sfințite, punguțe cu daruri binecuvântate. Cei care au avut norocul să prindă un astfel de cadou au fost atât de încântați, încât au dat fuga pe TikTok și Instagram, unde au făcut „unboxing” ca niște adevărați influenceri. Filmulețele cu „punguțele sfinte” au devenit rapid virale, iar internetul a fost împărțit între… uimire și amuzament.

În punguțele primite de la Patriarhie s-au aflat un calendar creștin-ortodox, o candelă numai bună de pus la icoană, o iconiță protectoare și câteva broșuri care prezintă ghidul Catedralei. Totul a fost ambalat cu grijă într-o punguță inscripționată cu sigla Patriarhiei Române, care a făcut senzație pe rețelele sociale!

CITEȘTE ȘI: LIVE TEXT | Se sfințește Catedrala Mântuirii Neamului de către Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.