Gigi Becali a ajuns în atenția ANAF! Patronul FCSB ar putea pierde 7 milioane de lei

De: Irina Rasoveanu 31/10/2025 | 14:41
Clubul patronat de Gigi Becali a ajuns în atenția Agenției Naționale de Administrare Fiscală! Echipa FCSB a căzut la o analiză de risc efectuată de către inspectorii ANAF, aspect care ar putea avea repercursiuni majore. Latifundiarul din Pipera ar putea pierde 7 milioane de lei. Află, în articol, toate detaliile!

În urma unei analize financiare realizate de Fisc, s-a stabilit că Fotbal Club FCSB SA are un risc fiscal ridicat. Astfel, clubul patronat de Gigi Becali ar putea urma să fie verificat de către inspectorii ANAF. Ținând cont de suspiciunile existente, aceștia urmăresc activitatea financiară a echipei din ultimii cinci ani.

Cum s-a realizat analiza clubului patronat de Gigi Becali

Analiza de risc a fost realizată cu un soft creat în Austria, care a verificat activitatea financiară a clubului FCSB din ultimii cinci ani. În urma analizei, echipei lui Gigi Becali i-a fost stabilit un risc financiar ridicat. Latifundiarul din Pipera ar datora statului suma probabilă de 7 milioane de lei, adică 1,4 milioane de euro.

„Conform analizei de risc prin metoda predictivă (soft realizat de către DGAMC în colaborare cu administrația fiscală din Austria), clubului FCSB i-a fost stabilit un risc fiscal ridicat, cu sume probabil datorate/ neachitate în valoare de 7.020.140 lei”, a declarat o sursă ANAF pentru Fanatik.

Este important de precizat că, în acest moment, suma uriașă nu reprezintă o datorie efectivă sau o amendă primită de către clubul FCSB. Cei 7 milioane de lei sunt doar o estimare ANAF a pierderilor potențiale pentru bugetul de stat. Totuși, clubul de fotbal ar urma să fie supus unei inspecții.

„Va urma o inspecție fiscală, care va veni pe baza unui raport cu o sumă de plată. Anumite sume evidențiate în analiză nu par în regulă, deci există o probabilitate să urmeze o impunere după control. Bineînțeles, au fost și situații în care nu am identificat probleme majore, iar contribuabilul achitase obligațiile semnificative către stat”, au mai transmis sursele ANAF.

