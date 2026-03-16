Ce poți face în Valea Doftanei: Barajul Paltinu, Cheile Doftanei și alte obiective turistice

Valea Doftanei este un loc extrem de frumos dacă ai chef de o ieșire din rutină. Este aproape de București și poți face plimbări, drumeții, picnic, grătar sau activități pe lac. În plus, te poți bucura de aerul curat de munte fără să trebuiască să petreci prea mult timp pe drum. Iată unde se află în Valea Doftanei și ce poți face aici.

Unde se află Valea Doftanei și cum ajungi din București

Valea Doftanei se află în nordul județului Prahova, la limita cu județul Brașov, în zona subcarpatică a Munteniei.

Localitatea este cunoscută pentru lacul Paltinu și pentru apropierea de Munții Baiului. Bucureștenii o aleg ca destinație frecvent pentru excursii de o zi, iar vara, vei găsi lacul plin de oameni care practică sporturi sau se plimbă cu caiacul.

Distanța dintre București și Valea Doftanei este de aproximativ 130 km. Faci aproximativ 2 ore și jumătate cu mașina, în funcție de trafic și de condițiile meteo. Cel mai rapid traseu trece prin Ploiești și Câmpina.

Cel mai folosit traseu cu mașina este București – Ploiești – Câmpina – Valea Doftanei.

Din București se ajunge la Ploiești fie pe autostrada A3, fie pe DN1. De la Ploiești se continuă spre Câmpina, iar din Câmpina drumul urcă spre Valea Doftanei.

O altă variantă este traseul prin Târgoviște pe ruta București – Târgoviște – Pucioasa – Fieni – Moroeni – Valea Doftanei. Drumul durează aproximativ două ore și jumătate. Adesea, această rută poate fi mai liberă, mai ales în weekend.

Dacă nu ai mașină, poți lua trenul din București până la Câmpina, iar de acolo poț ajunge cu taxiul sau cu un microbuz până la Valea Doftanei.

Barajul Paltinu și Lacul Paltinu, cele mai populare atracții din Valea Doftanei

Cei mai mulți oameni vin în Valea Doftanei pentru Barajul și Lacul Paltinu, cele mai spectaculoase atracții turistice din județul Prahova. Se află pe valea râului Doftana, în apropierea cheilor „La Tocile”.

Barajul este impresionant și a fost construit pentru a controla debitul râului și a furniza apă potabilă și energie hidroelectrică.

Are o înălțime de 108 metri și o lungime a coronamentului de 455 de metri.

Construcția barajului a început în anii ’60 și s-a terminat în 1971. Este amplasat pe un substrat geologic format din gresie și este o structură stabilă. Barajul reține un volum imens de apă și oferă o priveliște spectaculoasă asupra lacului și a zonelor din împrejurimi.

Lacul Paltinu sau Lacul Păltinoasa cum mai este cunoscut, este unul dintre cele mai mari lacuri de acumulare din județul Prahova. Se întinde pe aproximativ 215 hectare și este alimentat de râul Doftana și de afluenți mai mici.

În lac există o mulțime de specii de pești, motiv pentru care este un loc popular pentru pescuit. Însă nu doar pescuitul atrage oameni la lacul Paltinu. Se pot face plimbări cu barca sau caicul, se poate înota sau face picnic pe mal. Tot pe mal sunt amplasate locuri special amenajate pentru grătare, motiv pentru care o mulțime de români vin aici la iarbă verde primăvara și vara.

Cu munți împăduriți și dealuri verzi, lacul Paltinu oferă peisaje extrem de frumoase, fiind un loc ideal pentru relaxare, fotografii și pentru cei care vor să se bucure de frumusețea naturii.

Turiștii pot explora traseele de drumeție din apropiere, care duc la puncte de belvedere de-a dreptul impresionante.

Valea Doftanei este celebră pentru peisajele frumoase, pădurile dense și traseele perfecte pentru oricine, de la începători la avansați.

Cheile „La Tocile” se află în imediată apropiere a barajului și sunt alt obiectiv turistic important unde poți explora și poți face drumeții.

Cheile Doftanei – trasee și peisaje spectaculoase

Dacă ești dornic de trasee, Valea Doftanei este locul ideal pentru a te conecta cu natura și a face drumeții și explorări. Există o mulțime de trasee turistice ideale pentru orice nivel de dificultate, indiferent că ai mai făcut drumeții, ești experimentat sau începător.

Iată câteva trasee turistice recomandate în zonă:

Traseul către Vârful Secăria (1149 m)

Unul dintre traseele ușoare din zonă pornește din satul Secăria și urmează un drum care traversează păduri și pajiști alpine până la Vârful Secăria. Drumul durează aproximativ o oră.

Lacul Paltinu – Vârful Secăria

O variantă mai dificilă de traseu începe de la Lacul Paltinu și urcă spre Vârful Secăria. Traseul durează aproximativ două ore și este mai potrivit pentru drumeții obișnuiți cu mersul pe munte. Pe parcurs vezi priveliști asupra Barajului Paltinu și asupra Munților Baiului.

Traseul Trăisteni – Plaiul Lespezi

Acest traseu pornește din satul Trăisteni și are o durată de aproximativ 3–4 ore dus-întors. Nivelul de dificultate este mediu. Drumul trece prin poieni și păduri de fag și brad, iar pe măsură ce urci apar panorame largi asupra Văii Doftanei și Munților Baiului. Este unul dintre cele mai apreciate trasee din zonă pentru o drumeție mai lungă, dar accesibilă, conform sunriseviewchalet.

Plimbare forestieră Trăisteni – Valea Neagră

Traseul dintre Trăisteni și Valea Neagră este o plimbare ușoară, cu o durată de aproximativ 1–2 ore. Drumul trece prin păduri răcoroase, pajiști și pe lângă mici pârâuri. Este potrivit pentru familii cu copii sau pentru cei care vor o plimbare liniștită în natură.

Drumeție către Barajul Paltinu

Dacă pornești pe jos din Trăisteni, traseul până la Barajul Paltinu poate fi parcurs în aproximativ două ore dus-întors. Nivelul de dificultate este ușor. Drumul urmează în mare parte un traseu forestier pe lângă râul Doftana și oferă priveliști spre lacul de acumulare și pădurile din jur.

Punctul de belvedere Sub Pietricica

Acest traseu scurt durează între 45 de minute și o oră și are o dificultate ușoară spre medie. De la punctul de belvedere se deschide o panoramă asupra satului Trăisteni și asupra munților din jur.

Traseu circular pe culme

Un traseu scurt, de aproximativ 1–1,5 ore, poate fi parcurs pe culmile din jurul zonei Trăisteni. Drumul trece prin dealuri și livezi și poți vedea de la înălțime pășunile și satele din Valea Doftanei. Este o plimbare ușoară și lejeră.

Atracții turistice în Valea Doftanei

Cheile Doftanei

Dacă ajungi în Valea Doftanei și scopul tău nu este să facă grătar sau picnic, aventurează într-o drumeție spre Cheile Doftanei. Acesta este un loc spectaculos, unde râul Doftana a săpat un traseu printre stâncile abrupte. Este un loc perfect pentru plimbări și pentru a te bucura de aerul curat și de priveliște frumoase.

Rezervația Naturală Glodeasa

Rezervația Glodeasa este o adevărată comoară pe care trebuie să o vizitezi dacă nu ai făcut-o deja. Include o pădurețe veche de sute de ani cu brazi și fagi spectaculoși. Rezervația se află la altitudini între 700 și 900 de metri, fiind un loc cu totul special pentru cei care vor să se refugieze în natură. Există specii protejate de plante și de animale, perfecte de descoperit la o drumeție lentă printr-un loc care pare desprins din povești.

Barajul și Lacul Paltinu

Acestea sunt cele două obiective turistice extrem de populare din Valea Doftanei. Lacul de acumulare este locul perfect pentru pasionații de înot, caiac și pescuit ori alte activități pe apă precum plimbările cu barca. Între timp, barajul oferă priveliști greu de egalat, iar o zi de weekend aici este perfectă pentru a fugi de monotonie.

Satul Teșila

Dacă ajungi în zonă, nu rata satul tradițional Teșila, cunoscut pentru autenticitatea lui. Casele tradiționale românești cu acoperișuri din șindrilă au un farmec aparte. În plus, poți vedea cum se trăiește autentic viața la țară, lucru pe care rar îl mai întâlnești în zilele noastre.

Păstrăvăria Doftana

Păstrăvăria Doftana se află în satul Lunca Mare din comuna Șotrile și este un popas frumos pe drumul spre Valea Doftanei. Dacă iubești peștele și preparatele din pește, aici vei găsi mâncăruri tradiționale făcute din păstrăv crescut local. Merită să te oprești aici pentru mâncarea gustoasă și felul în care arată acest loc.