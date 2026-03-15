Insula din Europa care a luat locul Dubaiului pentru turiștii bogați. Cererile pentru vile de lux au explodat

De: Anca Chihaie 15/03/2026 | 18:43
Insula spaniolă Mallorca se transformă rapid într-una dintre cele mai căutate destinații de vacanță pentru turiștii cu venituri foarte mari, într-un moment în care interesul pentru vacanțele în Orientul Mijlociu începe să scadă. În special vizitatorii care obișnuiau să își petreacă concediile în metropolele luxoase din Golful Persic își îndreaptă acum atenția către această destinație mediteraneană, unde cererea pentru vile exclusiviste a crescut puternic.

Mallorca, cea mai mare insulă din arhipelagul Baleare, se bucură de un interes tot mai mare din partea turiștilor internaționali cu bugete ridicate. În ultimele săptămâni, agențiile imobiliare specializate în proprietăți premium au observat o creștere accentuată a solicitărilor pentru închirierea de vile de lux, în special în zonele considerate cele mai exclusiviste ale insulei.

Cei mai mulți dintre potențialii chiriași provin din Germania, Austria, Elveția și Statele Unite. Aceștia caută proprietăți spațioase, cu vedere la mare, piscine private și servicii premium, preferând locații discrete și liniștite, departe de zonele aglomerate ale turismului de masă. Perioada Paștelui și lunile de primăvară sunt printre cele mai solicitate pentru astfel de vacanțe, iar multe dintre vilele disponibile au fost deja rezervate cu mult timp înainte.

Creșterea interesului pentru Mallorca vine într-un context în care unele destinații din Orientul Mijlociu întâmpină dificultăți în menținerea fluxului constant de turiști internaționali. Deși orașe precum Dubai au investit masiv în ultimii ani pentru a deveni centre turistice globale, tensiunile geopolitice din regiune au determinat o parte dintre vizitatorii obișnuiți să își regândească planurile de călătorie.

Totodată, strategia autorităților locale contribuie la transformarea insulei într-o destinație orientată tot mai mult către turiștii cu venituri ridicate. În ultimii ani, administrația regională a început să adopte măsuri care limitează expansiunea turismului de masă și încurajează dezvoltarea segmentului premium. Scopul este creșterea calității turismului și a cheltuielilor medii realizate de vizitatori.

Datele din sectorul turistic confirmă această tendință. În 2025, turiștii care au ajuns pe insulă au cheltuit în medie aproximativ 200 de euro pe zi. În total, cheltuielile vizitatorilor au depășit 23 de miliarde de euro, iar estimările pentru 2026 indică o creștere suplimentară, care ar putea duce suma totală la aproape 25 de miliarde de euro.

