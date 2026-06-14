Selly, party nebun la Costinești. Cristina Pucean și Albert NBN, printre invitați

NIBIRU urmează să se deschidă oficial în data de 16 iulie. Selly a pregătit un eveniment special înainte de lansare. În acest weekend, tânărul a organizat o petrecere inedită, la care au participat nume importante.

Selly este unul dintre cei mai cunoscuți influenceri din țara noastră. Acesta este apreciat datorită conținutului său, dar și proiectelor importante pe care le-a dezvoltat în ultimul timp. În luna iulie, tânărul va deschide oficial NIBIRU, o nouă stațiune impresionantă. El spune că vor avea loc evenimente culturale, concerte, zone de food-court și multe altele. Mai mult decât atât, înainte de deschidere a pregătit o surpriză inedită. El a organizat o petrecere grandioasă, acolo unde au fost prezente persoane publice, printre care Cristina Pucean și Albert NBN, Antonia Karmen și alții. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Selly a organizat un party la Costinești

Galaxia NIBIRU este cel mai mare proiect realizat de Selly. Acesta a dezvoltat un nou proiect de divertisment pe litoral. NIBIRU va fi deschis publicului din data de 16 iulie, iar acolo oamenii se vor putea relaxa și distra în diferite moduri. Beach Please!, festivalul care va avea loc în această vară, este la fel de așteptat. Cu toate acestea, Selly continuă surprizele. În acest weekend, influencerul a organizat o mare petrecere la Costinești.

Vedete care mai de care au fost prezente, un DJ a întreținut atmosfera, iar detaliul cel mai important: party-ul s-a ținut pe barcă. Acesta a făcut anunțul chiar pe pagina sa de Instagram, acolo unde a explicat că vor fi prezenți artiști care vor cânta la festival. Printre ei se numără Antonia, Karmen, Cristina Pucean și noul ei iubit, Albert NBN.

Bună dimineața. Bă, atât de frumoasă este vremea de astăzi și atât de frumoasă-i marea, mă bucur atât de mult că e așa, pentru că astăzi facem un boat party pentru evenimentul galaxia, pentru festivalul nostru. Am închiriat câteva catamarane și mai multe bărci, am chemat oameni și o să fie petrecere din aia pe barcă frumoasă, cu DJ, cu muzică. O să fie muzică de la artiștii care cântă la Galaxia. Deci dacă nu aveați încă mood-ul ăsta de vacanță, o să-l aveți astăzi, o să vedeți la mine pe story. Vă pup și vă iubesc, a transmis Selly pe Instagram.

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