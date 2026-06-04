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Cum arată apartamentul de lux în care locuiește Selly. Smaranda e cea care l-a amenajat: „Mi-am dorit un loc cozy, primitor”

De: Alina Drăgan 04/06/2026 | 06:40
Cum arată apartamentul de lux în care locuiește Selly. Smaranda e cea care l-a amenajat: „Mi-am dorit un loc cozy, primitor”
Cum arată apartamentul de lux în care locuiesc Selly și Smaranda /Foto: Instagram
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Selly și iubita lui, Smaranda, locuiesc într-un superb apartament din București. Deși locuința este una închiriată, cei doi și-au dorit să transforme spațiul într-un loc pe care îl pot numi acasă, așa că au făcut renovări serioase. Smaranda a fost cea care s-a ocupat de tot, iar după multă muncă rezultatul a fost unul așa cum și l-a imaginat. Cum arată apartamentul în care locuiesc cei doi?

Selly și Smaranda locuiesc într-un apartament de lux din zona de nord a Capitalei. Locuința este una spațioasă, de aproximativ 200 de metri pătrați și are un living uriaș, trei camere, trei băi și două balcoane. Deși apartamentul este unul închiriat, cei doi au investit mult în el și au făcut renovări serioase.

„În continuare stăm într-un apartament cu chirie, dar pe care l-am renovat radical. Am făcut foarte multe schimbări în apartament, de la uși la parchet, vopsea. Am schimbat foarte multe lucruri pentru că ne-am dorit să se simtă ca apartamentul nostru și pentru că știm că o să stăm aici pe termen lung, chiar dacă este un apartament în chirie. Acest proiect a fost 99% proiectul ei, ea s-a ocupat de design, furnizori, șantier. Eu m-am implicat foarte puțin”, declara Selly, în urmă cu ceva timp.

Cum arată apartamentul de lux în care locuiesc Selly și Smaranda

Selly și Smaranda și-au reamenajat integral apartamentul în care locuiesc. De renovări s-a ocupat îndeaproape iubita vloggerului și a făcut o treabă excelentă. Întreaga locuință este dominată de nuanțe calde, iar piesele de mobilier aduc un aer modern întregului spațiu.

Smaranda și-a dorit să creeze un spațiu modern, aerisit, care este dominat de un tapet roz pudrat pe pereți și tavan. Întreaga casă păstrează aceeași notă și este împărțită cu grijă. Locul de cinste îl are livingul spațios, unde tronează o masă din onix verde, lungă de aproape trei metri și care cântărește 180 de kilograme.

„Mi-am dorit pentru apartamentul nostru să fie un loc cozy, foarte primitor și cu un vibe aparte. Totul a pornit de pe hol, pe care mi l-am imaginat elegant, cu accente clasice.

Dulapul negru mat cu profile arcuite a îmbinat modernul, iar lumina caldă și tapetul roz pudrat au întregit perfect ideea mea de intrare în casă. Am ales acest tapet care evocă o atmosferă de grădină, idealizată, potrivită pentru un interior romantic, clasic. Ca plus, am ales să îl continuăm și pe tavan”, spunea Smaranda, în timpul renovărilor.

 

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Foto: Instagram, captură YouTube

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