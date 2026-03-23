Acasă » Știri exclusiv » Selly, dezvăluiri din culisele celui mai ambițios proiect al verii 2026: “Vreau ca oamenii să spună că a meritat drumul”

Selly, dezvăluiri din culisele celui mai ambițios proiect al verii 2026: “Vreau ca oamenii să spună că a meritat drumul”

De: Denisa Iordache 23/03/2026 | 18:40
Pe 23 martie 2026, Selly a anunțat primii artiști internaționali care vor cânta pe scena stațiunii Nibiru. Festivalul Beach, please! și inaugurarea stațiunii care promite să revoluționeze litoralul românesc se apropie cu pași repezi, iar tânărul resimte acest lucru în programul său. Cum reușește să aibă timp și de relația cu Smaranda, ce sacrificii trebuie să facă, dar și ce trebuie să știe toți oamenii despre Nibiru? Selly ne-a răspuns la aceste întrebări și la multe altele. Toate detaliile, în articol.

Unul dintre cei mai cunoscuți influenceri de la noi, cu o cariera care se întinde pe ani, Selly are o viață tot mai aglomerată. Evenimente, proiecte, viață personală…care e pe primul loc? El ne-a răspuns sincer și a mărturisit ce sacrificiu este nevoit să facă pentru a le împăca pe toate, dar ne-a spus și cum va arăta o zi în stațiunea Nibiru, un proiect făcut special ca să fie accesibil pentru toate buzunarele.

Selly, între muncă și viață personală: „Mai tai din somn”

CANCAN.RO: Bună, Selly, ne aflăm la evenimentul Nibiru, în cadrul căruia ai anunțat șase artiști internaționali. Ce emoții te încearcă?

Selly: E foarte cald în costumul ăsta. În rest nu mai am emoții că evenimentul s-a terminat, anunțurile au fost de succes, deja reacțiile în online sunt foarte bune. Să îi aduci pe Timbaland, pe Busta Rhymes și pe Fat Joe. Deja e un line-up incredibil pentru un festival de nostalgia, cum e Retrograd și sunt doar primele trei nume. În egală măsură, deschidem vara cu Galaxia, unde deja am anunțat pe Hugel, pe Ozuna, pe Nicky Jam. Deci pentru mine ce a fost mai greu a trecut pentru perioada aceasta, acum urmează să intrăm iarăși în focuri să livrăm efectiv locația. Oamenii când vor veni acolo o să le spargă fața cât de tare e locația și cât de ieftină este.

CANCAN.RO: Cum vrei să se simtă oamenii în experiența Nibiru? Ce vrei să vinzi, de fapt?

Selly: Eu vreau ca oamenii când vin acolo să zică că a meritat drumul și că a fost ieftin și a fost accesibil și uite că nu doar că a meritat drumul, dar nu m-am întors cu buzunarul gol. De asta am anunțat că promenada va avea acces gratuit, condiționat doar de o consumație minimă pe băutură de 5 euro. De asta am anunțat că festivalurile încep de la 99 de lei pe zi, un preț imbatabil pentru artiști internaționali oferiți. Muncim foarte mult să putem oferi o experiență accesibilă. Asta e important pentru români, să vină din nou pe litoralul românesc. Putem face asta nu doar dacă oferim o experiență bună, dar ea trebuie să fie și accesibilă.

CANCAN.RO: Cum merg lucrările în acest moment? În ce stadiu vă aflați?

Selly: Suntem foarte avansați să știi. Nibiru are multe caracteristici temporare și noi venim din zona de festival în care totul trebuie pus și dat la o parte într-o lună de zile. Deci, din punctul ăsta de vedere, mai avem mult timp.

CANCAN.RO: Celelalte stațiuni funcționează tocmai pentru că sunt nișate. Tu ai spus că Nibiru e pentru toată lumea. Cum faci ca această experiență să rămână clară pentru fiecare, să nu existe discrepanțe între categoriile de public?

Selly: Toate tipurile de public vor fi acolo, însă ele vor fi în locații diferite și la ore diferite. Dacă o familie cu un copil mic vine la 6 seara pe promenadă și la 9 poate pleacă, s-a dat în parcul de distracții, s-a dat în locul de joacă, au mâncat ceva, au băut ceva și au plecat. Gândește-te că la 9 când ei pleacă, abia atunci încep să apară tinerii care vin să vadă nebuneală, festival, muzică până dimineața. Deci e pentru toată lumea și va fi loc pentru toată lumea acolo.

CANCAN.RO: Ce proiect e mai important pentru tine, Beach, Please! sau Nibiru?

Selly: Nibiru n-ar fi existat fără Beach, Please!, iar Beach, Please!,  astăzi n-ar mai fi putut să existe cum o face fără Nibiru. Deci se completează. Nibiru este umbrela care are sub subiect și Beach, Please!, Iar Beach, Please! arată cum arată și va arăta din ce în ce mai bine pentru că el este pe infrastructura suport Nibiru.

Selly vorbește pentru CANCAN.RO
Selly vorbește pentru CANCAN.RO

CANCAN.RO: Am văzut că a fost ziua iubitei tale acum trei zile. La mulți ani! Cum ați sărbătorit?

Selly: Păi am ieșit, n-am plecat din oraș, am ieșit seara cu prietenii. Noi avem mulți prieteni încă de când eram mici, prieteni de liceu, prieteni de la facultate și a fost o chermeză într-o seară, nimic deosebit să spun așa.

CANCAN.RO: Dar tu cum reușești să te împarți între programul ăsta plin al tău și viața personală?

Selly: Mai tai din somn. Dar nu e bine să faci asta, decât pe intervale scurte. Acum s-a întâmplat că a fost și ziua ei, aveam evenimentul două zile mai târziu, dar a fost bine.

CANCAN.RO: Dar ți-a reproșat vreodată că nu-i oferi atât de mult timp pe cât și-ar dori?

Selly: Nu, nu, poate când eram noi mai la început, noi suntem totuși de șapte ani și jumătate împreună, adică cred că ne-am obișnuit unul cu celălalt.

CANCAN.RO: Și știu că nu ăsta e scopul tău, dar crezi că Nibiru poate să închidă celelalte stațiuni cam în 10 ani așa?

Selly: Cred că o să crească celelalte stațiuni foarte mult mulțumită Nibiru. Cred că e o chestie care va aduce extrem de multă plus valoare, nu doar în Costinești, ci în Vama Veche și în Mangalia și peste tot.

CANCAN.RO: Ce impact are Nibiru asupra economiei locale?

Selly: Păi cum am calculat noi, o să fie 300 milioane de euro pe an impactul în economia locală. La Beach, please! au fost 100, deci e o estimare chiar conservatoare, cu tot cu Beach, please! înseamnă 400 milioane de euro pe an. Ori trei ani, deja peste un miliard de euro în economie.

CANCAN.RO: Și cum îți petreci timpul în Nibiru? Descrie-mi o zi pentru un turist.

Selly: Imaginează-ți că intri pe promenadă undeva pe la 7 seara, dai o tură de promenadă, poate joci un basket, poate joci un padel, te duci să mănânci ceva, dai drumul la băutură, bine. Acum zic  ce aș face eu, adică nu obligatoriu neapărat. Dai drumul la pahare, iarăși te mai plimbi pe promenadă și deja când se face ora 8 începe să cânte Inna pe promenade, deja în pachetul gratuit. Cântă Inna, vezi niște acrobați, vezi niște show-uri artistice, vezi un show de lumini, după care te uiți pe aplicația Nibiru și spui ce se întâmplă în seara asta. Wow, păi în seara asta este festivalul Galaxia și urmează să intre Hugel la Nibiru Arena. Te duci la Nibiru Arena unde poate nu ai bilet, dar poți să îți iei direct în aplicație sau de la intrare, intri în zona de Nibiru Arena și stai la Hugel. După care dimineața te duci și mănânci o shaorma, poate te mai dai o dată în parcul de distracții, poate te bucuri și de galeria de artă, nu știu la 3 dacă te mai bucuri de ea neapărat și te duci acasă.

