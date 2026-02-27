Ce spune Selly despre nunta cu Smaranda: „Mai curând decât credeți”

Ieri, 26 februrarie 2026, Selly a anunțat următorul artist internațional care va fi pe scena Beach, Please! Yeat, un nume dorit și iubit de tineri, va veni pentru a treia oară în România, țara de care este legat, de altfel, prin mama lui care este româncă. Prezenți la eveniment, am vorbit cu Selly și am aflat mai multe despre modul în care au decurs negocierile cu artistul internațional, dar și despre momentul în care îi va pune marea întrebare iubitei lui, Smaranda. La asta nu te așteptai! Toate detaliile în articol.

Selly continuă să bucure publicul Beach, Please! cu numele extrem de mari pe care le aduce în România. Influencerul a fost mereu sincer cu fanii lui și a scos la iveală povești din spate, precum greutățile pe care le-a întâmpinat cu Travis Scott, pretențiile pe care acesta le-a avut, dar și faptul că internaționalul a fost la un pas să nu mai vină pe scenă. Ei bine, aceste situații dificile l-au pregătit pentru orice posibilitate ce ar putea apărea pe viitor. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, Selly a vorbit despre condițiile negocierii cu cel mai recent artist internațional anunțat, Yeat, dar și despre momentul în care o va cere în căsătorie pe Smaranda.

Selly dă din casă. Negocierea cu Yeat + Cererea în căsătorie: „Mai curând decât credeți”

CANCAN.RO: L-ai anunțat pe Yeat, un artist foarte dorit de tineri. Felicitări, în primul rând! Spune-mi, te rog, cum a fost negocierea cu el? Știm că în trecut ai întâmpinat diferite obstacole cu alți artiști. La el a fost simplu?

Selly: În primul și în primul rând să-i urăm cu toții la mulți ani lui Yeat, pentru că pe 26 februarie este ziua lui. Da, e ziua lui și pe lângă asta artistul este și jumătate român. Și vreau să spun că da, în trecut cu alți artiști am avut anumite dificultăți, anumite negocieri mai grele. Nu este cazul cu Yeat, care și-a dorit foarte mult să vină la evenimentul nostru, s-a simțit minunat anul trecut, ba chiar anul ăsta, știi că și anul trecut a pregătit ceva special, iar anul ăsta am văzut că vrea să pregătească ceva și mai șmecher, și mai special. Pentru că, real vorbind, evenimentele de dimensiunea asta sunt ceva rar și pentru artiștii foarte mari, cum este Yeat.

CANCAN.RO: A avut condiții speciale? De exemplu, cum a avut Travis Scott. A trebuit să pui o întreagă armată de oameni să se pregătească pentru el?

Selly: Păi, uite, dacă ne uităm anul trecut la ce a făcut Yeat, a fost cel mai special, pentru că i-am făcut o scenă specială doar lui, în mijloc, cu pirotehnice, cu foc în jur. Pot să spun că și anul ăsta are niște condiții speciale, dar aș strica surpriza dacă v-aș spune care sunt, o să vedeți. Dar condițiile lui speciale nu țin de confortul lui personal neapărat, gen să vrea nu știu ce băutură sau nu știu ce limuzină, ci de show-ul pe care îl face, pentru oameni, ca să facă un show cât mai frumos, ceea ce e foarte tare și jos pălăria pentru el ca artist. Mă simt mândru că un așa artist pe jumătate român reprezintă muzica urbană, muzica hip-hop la un asemenea nivel.

CANCAN.RO: Adică nu are pretenții precum mobilă de o anumită culoare sau palmieri, știi la ce mă refer.

Selly: Nu e genul lui, nu e genul lui. Să știi că e un artist foarte ok. E foarte down to earth (n.r. cu picioarele pe pământ)

CANCAN.RO: Ai fost mereu foarte sincer cu publicul și ai spus cât ai scos din buzunar pentru mari artiști. Vrei să ne spui și despre el cam cât te-a costat?

Selly: E o sumă care cu siguranță merită pentru show-ul pe care îl face.

CANCAN.RO: L-a depășit pe Travis? E aproape de Travis?

Selly: Pot doar să spun că merită din plin suma pe care o cere și mă bucur, o plătesc cu cea mai mare plăcere.

CANCAN.RO: Acum să revenim puțin la viața ta personală. L-ai avut recent invitat pe tatăl tău la poligraf la tine și ți-a pus o întrebare foarte frumoasă, dacă te vei căsători cu Smără. Evident că răspunsul tău a fost pozitiv și ai fost sincer. Acum nu pot să nu te întreb. Urmează, mai durează mult?

Selly: Știi cum e genul ăsta de moment, nu merită stricat prin a-l anunța înainte, dar probabil e mai curând decât credeți.

CANCAN.RO: Ești genul care ar merge pe ceva privat sau vrei ceva spectaculos?

Selly: Mai degrabă ceva privat, cred.

CANCAN.RO: Deci să nu ne așteptăm la o cerere pe scena Beach, Please!. Ar fi fost un moment special.

Selly: Nu. Cred că unele momente din viață e mai tare să le păstrezi pentru tine și persoana iubită, dar, cu siguranță, scena Beach, Please! va veni cu multe momente speciale.

VEZI ȘI: Ce mare regret are tatăl lui Selly. A recunoscut tot la detectorul de minciuni: „Fugi de aici. Nu pot să cred că spui asta”

NU RATA: Selly și Playboi Carti, flancați de bodyguarzi după after party-ul din Paris! Imagini epice cu concertul artistului de la Gate Club

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.