Lovitură în televiziune! A semnat cu Antena 1 după ce a demisionat de la postul concurent, în februarie 2026

Teodora Tompea părăsește Digi24 după o colaborare de 13 ani și se alătură postului Antena 1, unde va prezenta Observatorul de la ora 16.00.

Mutarea marchează trecerea jurnalistei către o televiziune generalistă, după o carieră consolidată în zona știrilor și a dezbaterilor.

Lovitură în televiziune

Cu o experiență de peste 17 ani, Teodora Tompea a lucrat anterior la Radio Nord Est din Iași, a fost reporter la Europa FM și a activat în presa locală din Arad.

În mai 2012, aceasta s-a alăturat echipei Digi24 chiar la lansarea postului, unde a moderat emisiuni de analiză și a prezentat știri pe diferite intervale orare. Printre proiectele sale se numără „Scena Deschisă” și „Planeta ești tu”.

Plecarea jurnalistei s-a petrecut în februarie, chiar în ultima saptamană de emisie a formatului lui Cătălin Măruţă de la Pro TV, iar din această primăvară, Teodora Tompea va aduce telespectatorilor Antena 1 știri și reportaje de luni până vineri, de la ora 16.00.

A semnat cu Antena 1 după ce a demisionat de la postul concurent, în februarie 2026

„Aștept cu nerăbdare să fiu cea care vă aduce cele mai importante știri din fiecare după-amiază. Împreună, vom descoperi, în fiecare zi, povești care merită vocea noastră. Vom afla ce ne inspiră să mergem mai departe. Pentru că adevărata forță a știrilor stă în oamenii care nu se lasă învinși. Informația verificată, echilibrul, responsabilitatea, contextul și perspectiva rămân regulile după care mă ghidez. Vă aștept de luni până vineri, la ora 16.00, la Observator. Sunt bucuroasă să pot contribui, la consolidarea încrederii telespectatorilor în jurnalismul de calitate, la Antena 1”, a declarat jurnalista.

Antena 1 marchează astfel a doua achiziție importantă din această perioadă, după cooptarea lui Denise Rifai, care a părăsit Kanal D. Potrivit Gândul, postul nu a anunțat încă formatul pe care îl va realiza Rifai, menționând doar că „va pregăti un format nou care va surprinde şi va aduce un conţinut fresh telespectatorilor„.

