Actor celebru din România, săltat de mascați! Este vizat într-un dosar de trafic de persoane și spălare de bani, într-un club din București

De: David Ioan 26/02/2026 | 13:58
Actor celebru din România, săltat de mascați! Este vizat într-un dosar de trafic de persoane și spălare de bani, într-un club din București
Cunoscutul actor din industria de divertisment, Vlad Marinescu, a fost ridicat de procurorii DIICOT într‑un dosar amplu ce vizează acuzații de trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani.

Intervenția a avut loc într‑un local de lux din București, unde anchetatorii au descins în cadrul unei operațiuni desfășurate simultan în mai multe județe.

Actor celebru din România, săltat de mascați

Vlad Marinescu a fost dus la audieri, iar statutul său în dosar nu este clar în acest moment, beneficiind de prezumția de nevinovăție. Surse judiciare susțin că actorul ar putea fi unul dintre coordonatorii unei rețele care ar fi exploatat tinere recrutate sub pretextul angajării ca dansatoare în cluburi.

Acesta ar fi fost ridicat chiar din localul pe care l‑ar administra după moartea tatălui său, Nicolae Marinescu. În momentul arestării, actorul se afla la masă cu Adrian Copilul Minune, potrivit Gândul.

„Astăzi, 26 februarie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane, au pus în aplicare 24 de mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Constanța, Ilfov, Ialomița și în municipiul București, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălarea banilor”, au transmis procurorii.

Clubul The Buddhist, unde au avut loc perchezițiile, este considerat unul dintre cele mai exclusiviste localuri din Capitală. Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi început activitatea în 2018, racolând fete pe care le-ar fi obligat ulterior să practice prostituția.

Este vizat într-un dosar de trafic de persoane și spălare de bani, într-un club din București

În timpul descinderilor ar fi fost găsite cantități mari de droguri și sume importante de bani, toate ridicate de procurori. Mai multe persoane, inclusiv potențiale victime, au fost duse la audieri.

Vlad Marinescu, născut în 1990, este cunoscut atât în lumea cluburilor de noapte, cât și în televiziune. Aceasta este fiul lui Nicolae Marinescu, zis „Nae”, fondatorul clubului The Buddhist, deschis în anii ’90 pe Bulevardul Regina Elisabeta.

După moartea tatălui său, în 2019, actorul ar fi preluat administrarea localului, existând informații că ar fi încercat ulterior să îl vândă, fără succes.

Actorul a absolvit Universitatea Hyperion și a urmat cursuri de actorie și un master în Creative Writing la Lancaster University. A jucat în producții precum „Tătuțu’”, „Vlad”, „Profu’”, „Nimeni nu scapă cu viață”, „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN” și în sezonul al doilea al serialului „Groapa”.

Clubul The Buddhist a fost implicat de-a lungul timpului în mai multe controverse, inclusiv suspiciuni privind funcționarea sa sub forma unui ONG, aspect semnalat public de fostul edil interimar al Sectorului 5, Dan Croitoru. Joi, procurorii au descins din nou în local, unde ar fi surprins în flagrant mai multe persoane și ar fi găsit substanțe interzise, inclusiv cocaină.

Tags:

