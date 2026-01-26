Acasă » Știri » Selly și Playboi Carti, flancați de bodyguarzi după after party-ul din Paris! Imagini epice cu concertul artistului de la Gate Club

Selly și Playboi Carti, flancați de bodyguarzi după after party-ul din Paris! Imagini epice cu concertul artistului de la Gate Club

De: Alina Drăgan 26/01/2026 | 16:55
Selly a rupt Parisul în weekend-ul ce a trecut! Chiar în perioada în care se desfășoară „Fashion Week”, celebrul vlogger a dat un party de senzație în Franța, iar printre invitați s-a numărat și Playboi Carti. Artistul internațional nu doar că a cântat la super-petrecerea organizată de Selly, dar s-a și distrat pe cinste alături de acesta la afterparty.

Selly a rupt gura târgului. Influencerul a dat party-ul „Beach, please!” pe care l-a organizat în Paris, cu Playboi Carti și Travis Scott. Acest moment a însemnat un anunț global pentru Europa și America: România are cel mai tare festival de hip-hop, la cel mai accesibil preț.

Vlogger-ul a organizat petrecerea chiar în perioada în care în Paris se desfășoară „Fashion Week” și a invitat influenceri, artiști străini și români. Party-ul s-a ținut pe data de 25 ianuarie în Gate Club Paris.

Selly și Playboi Carti, flancați de bodyguarzi după after party-ul din Paris

Înainte de începerea petrecerii, Selly a luat o suită de lux în hotel pentru a face un pre-party alături de aproximativ 60-70 de persoane, printre care influenceri și artiști români, dar și artiști străini. A urmat petrecerea în sine, care a zguduit Parisul. Distracția a fost la cote înalte, iar numeroase nume mari au fost alături de Selly. Petrecerea nu s-a terminat în club, ci a continuat și după, la afterparty.

Playboi Carti s-a alăturat și el distracției de după club, iar în mediul online au apărut mai multe imagini cu acesta din momentul în care petrecerea cu adevărat s-a terminat. Alături de Selly, Playboi Carti a părăsit evenimentul. Cei doi au fost flancați de bodyguarzi și cu greu s-au strecurat printre mulțimea adunată și paparazzi.

Playboi Carti și Selly /Foto: TikTok

Selly, party nebun în Paris

România a intrat pe harta marilor evenimente culturale internaționale odată cu petrecerea „Beach, please!” de la Paris. Prezența lui Playboi Carti la eveniment, dar a și altor invitați de seamă a certificat amploarea festivalului și recunoașterea sa la scară largă.

„Am făcut cea mai tare chestie posibilă. Facem un „Beach, please!” party în Paris, unde cântă Playboi Carti în duminica asta, ca să anunțăm la nivel global, pentru toată Europa și America, faptul că „Beach, please!” este acum cel mai tare festival de hip hop la cel mai accesibil preț posibil.

Imaginați-vă că acum este Fashion Week în Paris și un festival românesc din Costinești, județul Constanța, face în timpul Fashion Week petrecere cu Playboi Carti. Și vă mai spun ceva: am aflat pe surse că vine și Travis Scott la petrecere.(…) România este pe harta culturală a lumii în cea mai tare poziție posibilă”, a declarat Selly.

După învinuirile de ilegalități, Selly vine cu probe: “Această acuzație este pe cât de gravă, pe atât de falsă”

Future va cânta la Beach, please! 2026. Artistul internațional urcă pentru prima oară pe o scenă din România

 

Foto: Instagram, TikTok

