Acasă » Știri » Selly, party nebun cu invitați de 4 milioane de euro, la Paris. Avem primele imagini

Selly, party nebun cu invitați de 4 milioane de euro, la Paris. Avem primele imagini

De: roxana tudorescu 26/01/2026 | 11:13
Selly, party nebun cu invitați de 4 milioane de euro, la Paris

Selly a rupt internetul cu cea mai recentă postare! Influencerul a anunțat party-ul „Beach, please!” pe care l-a organizat în Paris cu Playboi Carti și Travis Scott. Acest moment a însemnat un anunț global pentru Europa și America: România are cel mai tare festival de hip-hop la cel mai accesibil preț!

Selly a organizat petrecerea chiar în perioada în care în Paris se desfășoară „Fashion Week” și a invitat influenceri, artiști străini și români. Mai mult, Billboard Paris a fost prezentă la adunarea din suita de lux.

Selly, party nebun cu invitați de 4 milioane de euro

Petrecerea organizată de „Beach, please!” s-a ținut pe data de 25 ianuarie în Gate Club Paris. Înaintea de party-ul propriu-zis, Selly a luat o suită de lux în hotel pentru a face un pre-party alături de aproximativ 60-70 de persoane, printre care influenceri și artiști români, dar și artiști străini.

„Am făcut cea mai tare chestie posibilă. Facem un „Beach, please!” party în Paris, unde cântă Playboi Carti în duminica asta, ca să anunțăm la nivel global, pentru toată Europa și America, faptul că „Beach, please!” este acum cel mai tare festival de hip hop la cel mai accesibil preț posibil. Imaginați-vă că acum este Fashion Week în Paris și un festival românesc din Costinești, județul Constanța, face în timpul Fashion Week petrecere cu Playboi Carti. Și vă mai spun ceva: am aflat pe surse că vine și Travis Scott la petrecere.(…) România este pe harta culturală a lumii în cea mai tare poziție posibilă”, a spus Selly în videoclipul de prezentare.

 

În filmarea făcută de Selly în suita de lux se văd artiști din România precum Azteca, Mario Fresh, Bvcovia, Petre Ștefan și Andrei Bănuță. Mario Fresh a postat în secțiunea Story de pe Instagram mai multe filmări din timpul petrecerii din clubul din Paris.

Selly a avut invitați care în mod normal ar ajunge la costuri colosale, în valoare de peste 4 milioane de euro, asta pentru că Travis Scott ar costa în mod normal pentru un recital nici mai mult, nici mai puțin de 2.5 milioane euro, în timp ce Playboi Carti ar avea un tarif de 1.5 milioane de euro.

VEZI ȘI:

S-a certat cu Selly? Motivul real pentru care Mădălin Șerban de la Power Couple a plecat din 5Gang

Future va cânta la Beach, please! 2026. Artistul internațional urcă pentru prima oară pe o scenă din România

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Viviana Niță, o doctoriță din București, găsită moartă în casă. Ce s-a întâmplat cu femeia de 39 de ani
Știri
Viviana Niță, o doctoriță din București, găsită moartă în casă. Ce s-a întâmplat cu femeia de 39 de…
Ce salariu are un polițist local în 2026. Suma pe care o câștigă lunar
Știri
Ce salariu are un polițist local în 2026. Suma pe care o câștigă lunar
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Mediafax
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Dietele pe termen scurt, ineficiente pe termen lung. Nutriționist: „Ne distrag de la obiectivul principal, acela de a avea o alimentație sănătoasă”
Gandul.ro
Dietele pe termen scurt, ineficiente pe termen lung. Nutriționist: „Ne distrag de la...
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Adevarul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care...
Crima din Cenei. Noi detalii despre suspecți: cei doi băieți de 15 ani ar mai fi bătut un tânăr, care însă și-a retras plângerea
Digi24
Crima din Cenei. Noi detalii despre suspecți: cei doi băieți de 15 ani...
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Mediafax
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Parteneri
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care...
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Primul tren de mare viteză din România va lega două mari orașe pe un traseu de aproape 800 de kilometri
Click.ro
Primul tren de mare viteză din România va lega două mari orașe pe un traseu...
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al 25-lea amendament al Constituției americane
Digi 24
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al 25-lea...
VIDEO Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de jandarmi, iar tatăl a fost găsit ascuns în pod
Digi24
VIDEO Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de...
Singura mașină pe care și-o dorește Ion Țiriac. Una din cele mai iconice și mai valoroase mașini din istoria automobilului
Promotor.ro
Singura mașină pe care și-o dorește Ion Țiriac. Una din cele mai iconice și mai...
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
FOTO Armata rusă a primit trotinete electrice marca Kalașnikov. Cum arată acestea
go4it.ro
FOTO Armata rusă a primit trotinete electrice marca Kalașnikov. Cum arată acestea
O gaură neagră antică sfidează legile fizicii!
Descopera.ro
O gaură neagră antică sfidează legile fizicii!
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Go4Games
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Dietele pe termen scurt, ineficiente pe termen lung. Nutriționist: „Ne distrag de la obiectivul principal, acela de a avea o alimentație sănătoasă”
Gandul.ro
Dietele pe termen scurt, ineficiente pe termen lung. Nutriționist: „Ne distrag de la obiectivul principal,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Viviana Niță, o doctoriță din București, găsită moartă în casă. Ce s-a întâmplat cu femeia ...
Viviana Niță, o doctoriță din București, găsită moartă în casă. Ce s-a întâmplat cu femeia de 39 de ani
Ce salariu are un polițist local în 2026. Suma pe care o câștigă lunar
Ce salariu are un polițist local în 2026. Suma pe care o câștigă lunar
Vlăduța Lupău, umilită după ce s-a pozat pe Walk of Fame din Hollywood. Răspunsul dur: ”S-a răsturnat ...
Vlăduța Lupău, umilită după ce s-a pozat pe Walk of Fame din Hollywood. Răspunsul dur: ”S-a răsturnat găleata cu prostie”
Grațiela Duban a jignit-o în ultimul hal pe Daniela Crudu: ”Are contoarul dat peste cap”
Grațiela Duban a jignit-o în ultimul hal pe Daniela Crudu: ”Are contoarul dat peste cap”
Motivul pentru care ar trebui să eviți ciorba la cină. Ce se întâmplă, de fapt, în organism
Motivul pentru care ar trebui să eviți ciorba la cină. Ce se întâmplă, de fapt, în organism
Stilistul vedetelor a murit la 55 de ani. Doliu în lumea filmului
Stilistul vedetelor a murit la 55 de ani. Doliu în lumea filmului
Vezi toate știrile
×