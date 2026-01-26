Selly, party nebun cu invitați de 4 milioane de euro, la Paris. Avem primele imagini

Selly a rupt internetul cu cea mai recentă postare! Influencerul a anunțat party-ul „Beach, please!” pe care l-a organizat în Paris cu Playboi Carti și Travis Scott. Acest moment a însemnat un anunț global pentru Europa și America: România are cel mai tare festival de hip-hop la cel mai accesibil preț!

Selly a organizat petrecerea chiar în perioada în care în Paris se desfășoară „Fashion Week” și a invitat influenceri, artiști străini și români. Mai mult, Billboard Paris a fost prezentă la adunarea din suita de lux.

Selly, party nebun cu invitați de 4 milioane de euro

Petrecerea organizată de „Beach, please!” s-a ținut pe data de 25 ianuarie în Gate Club Paris. Înaintea de party-ul propriu-zis, Selly a luat o suită de lux în hotel pentru a face un pre-party alături de aproximativ 60-70 de persoane, printre care influenceri și artiști români, dar și artiști străini.

„Am făcut cea mai tare chestie posibilă. Facem un „Beach, please!” party în Paris, unde cântă Playboi Carti în duminica asta, ca să anunțăm la nivel global, pentru toată Europa și America, faptul că „Beach, please!” este acum cel mai tare festival de hip hop la cel mai accesibil preț posibil. Imaginați-vă că acum este Fashion Week în Paris și un festival românesc din Costinești, județul Constanța, face în timpul Fashion Week petrecere cu Playboi Carti. Și vă mai spun ceva: am aflat pe surse că vine și Travis Scott la petrecere.(…) România este pe harta culturală a lumii în cea mai tare poziție posibilă”, a spus Selly în videoclipul de prezentare.

În filmarea făcută de Selly în suita de lux se văd artiști din România precum Azteca, Mario Fresh, Bvcovia, Petre Ștefan și Andrei Bănuță. Mario Fresh a postat în secțiunea Story de pe Instagram mai multe filmări din timpul petrecerii din clubul din Paris.

Selly a avut invitați care în mod normal ar ajunge la costuri colosale, în valoare de peste 4 milioane de euro, asta pentru că Travis Scott ar costa în mod normal pentru un recital nici mai mult, nici mai puțin de 2.5 milioane euro, în timp ce Playboi Carti ar avea un tarif de 1.5 milioane de euro.

VEZI ȘI:

S-a certat cu Selly? Motivul real pentru care Mădălin Șerban de la Power Couple a plecat din 5Gang

Future va cânta la Beach, please! 2026. Artistul internațional urcă pentru prima oară pe o scenă din România