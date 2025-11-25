Pe 25 noiembrie 2025, Ministerul Apărării Naționale, împreună cu Ambasada SUA la București și Garnizoana Armatei SUA Black Sea, au găzduit vizita Generalului Christopher Donahue, comandantul Forțelor Terestre ale SUA în Europa și Africa. Această vizită are ca scop sprijinul neclintit al Armatei SUA pentru aliații și partenerii săi români. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a fost prezent la Kogălniceanu alături de generalul american Christopher Donahue și de influencerul Selly!

Generalul Christopher Donahue și Ionuț Moșteanu au vizitat în această dimineață baza militară de la Kogălniceanu. Vizita oficială demonstrează sprijinul neclintit al Armatei SUA pentru aliații și partenerii săi români, fiind astfel un pas extrem de important pentru România.

Selly, întâlnire cu șeful Forțelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii

Comandantul Forțelor Terestre ale SUA în Europa și Africa, generalul Christopher Donahue au sosit marți, 25 noiembrie 2025, într-o vizită oficială la Baza 57 Mihail Kogălniceanu. A fost întâmpinat de Minstrul Apărării, Ionuț Moșteanu, dar și de Selly, cel mai urmărit influencer din România. Așa cum știm, la baza 57 Mihail Kogălniceanu au fost retrași aproape o mie de militari americani.

Influencerul a stat de-a dreapta generalului Christopher Donahue, la propriu, chiar și în aeronava de război, o experiență unică pe care puțini au șansa să o trăiască în viață. Mai mult, cu toții au discutat cu militarii aliați staționați în bază, într-o vizită de apreciere și susținere a moralului pentru ei. A fost o vizită extrem de importantă și un semnal puternic pe care Generalul american l-a dat odată cu venirea la Mihail Kogălniceanu, de unde au fost retrași aproximativ o mie de militari americani.

Christopher T. Donahue a fost ultimul soldat american care a părăsit Afganistanul pe 30 august 2021, în urma retragerii trupelor americane.

