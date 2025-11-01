Acasă » Știri » Schimbarea radicală pe care Selly o face pentru sănătatea lui: „Am o nouă chestie, că nu se mai poate”

Schimbarea radicală pe care Selly o face pentru sănătatea lui: „Am o nouă chestie, că nu se mai poate”

De: Andreea Stăncescu 01/11/2025 | 22:01
Ce obiceiuri noi implementează Selly / Sursa foto: Facebok
Selly a decis să facă o schimbare radicală în viața sa și să își pună sănătatea pe primul loc. După ani în care programul încărcat și munca la birou l-au ținut departe de mișcare, influencerul a ajuns la concluzia că e momentul să își schimbe obiceiurile înainte ca sedentarismul să lase urme.

Selly este pregătit pentru o schimbare în stilul său de viață și să își impună un obiectiv zilnic pentru a fi mai activ. Influencerul a mărturisit că, deși petrece mult timp în mașină sau la birou, a realizat că lipsa de mișcare îi afectează sănătatea, așa că a introdus în rutina lui un nou obicei: să facă minimum 10.000 de pași pe zi.

Schimbarea pe care Selly o face pentru sănătate

El a explicat că, deși pentru unii această cifră pare normală, în cazul lui existau zile în care abia ajungea la 3.500 – 4.000 de pași. De aceea a decis să trateze lucrurile serios și să își creeze un program în care fie iese la plimbare prin cartier, fie face cardio la sală, astfel încât să atingă zilnic pragul impus.

Selly și-a propus un obicei nou / Sursa foto: Facebook

Influencerul spune că nu doar mișcarea face parte din noul său plan, ci și alimentația, pe care a început să o controleze mai atent. Selly își propune să fie consecvent și speră ca noul obicei să devină o normalitate, nu doar o etapă temporară din viața sa.

„Am ieșit puțin și mă duc să-mi fac niște pași. Am o nouă chestie: 10.000 de pași pe zi, că nu se mai poate. Vreau să fiu mai sănătos, să fac mai multă mișcare, să mai dau jos. Deci, 10.000 de pași pe zi e noua mea chestie. Poate că o să ziceți unii că 10.000 de pași pe zi e ceva normal Eu fac 13.000-14.000 pe zi. Da, voi poate da, pentru mine, care în multe zile doar mă duc, mă urc în mașină, mă duc la birou, stau la birou, mă duc acasă și asta fac, nu. Eu am zile în care aveam și 3.500-4.000 de pași și acum am un obiectiv.

În fiecare zi, minimum 10.000 de pași și fac ture de cartier. Vreau să fac în fiecare zi sau la sală cardio, dar șase kilometri de mers în fiecare zi și asta te duce undeva în vreo șapte mii de pași, cam așa, și cu ce mai faci în ziua aia normal treci de 10.000. Nu râdeți de mine, că poate o să ziceți că 10.000 e necesitatea minimă. Nu, e foarte sănătos să ai chestia asta și eu nu o aveam. Și eu o să mă țin de ea și pentru sănătate. Eu am început să mănânc și mai bine. Deci, ce să mai, frații mei, este cum ar veni new year, new me (nr. un nou an, un nou eu) dar eu am luat-o cu două luni în spate”, a povestit Selly pe rețelele de socializare.

CITEȘTE ȘI: Ce se întâmplă chiar acum în stațiunea de 50 de milioane de euro a lui Selly! ”Este felul nostru de…” Ultimele detalii despre proiectul fabulos!

Cea mai urmărită persoană publică din România în 2025 este Selly! Andrei Șelaru, reușită pentru al doilea an la rând

