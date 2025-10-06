Ce se întâmplă chiar acum în stațiunea de 50 de milioane de euro a lui Selly! ”Este felul nostru de...” Ultimele detalii despre proiectul fabulos!

Nibiru lansează primele imagini oficiale cu Fashion District, cartierul dedicat brandurilor de fashion locale și internaționale, noul punctul zero al stilului pe litoralul românesc. Noua stațiune de la malul Mării Negre promite multe atracții inedite, iar CANCAN.RO are cele mai recente informații despre desfășurarea proiectului lui Selly!

Conceput ca cea mai cool stradă de pe litoral și amplasat chiar în inima stațiunii, Fashion District promite să devină un punct de atracție central al experienței Nibiru – un loc unde moda, cultura și comunitatea se întâlnesc pentru vizitatorii de toate vârstele.

”Fashion District este gândit ca un spațiu unde brandurile locale stau alături de nume internaționale, într-un mix unic de stil și experiență. Este felul nostru de a susține comunitatea creativă și de a aduce litoralul românesc pe harta internațională a destinațiilor de lifestyle”, a declarat Selly (Andrei Șelaru), fondator Nibiru și CEO al proiectului.

Noul proiect de pe litoral nu reprezintă doar o oază de relaxare și un punct de distracții pentru vizitatori, ci și o poartă deschisă pentru brandurile locale care pot fi prezente acolo, pe timpul verii.

Înscrierile pentru brandurile de fashion locale sunt deschise acum, iar spațiile comerciale pornesc de la 18 mp, cu chirii de 3.500 euro/lună, pentru un sezon de 2 luni.

Investiție strategică de 50 milioane euro

De la început, Nibiru și-a asumat promisiunea de a aduce pe litoralul românesc un model complet nou de dezvoltare turistică, economică și culturală, printr-o investiție de peste 50 de milioane euro în prima fază a proiectului. O stațiune construită la intersecția dintre entertainment, lifestyle și hospitality modern, care să devină reper internațional și să ne pună pe harta lumii. Deschiderea oficială va avea loc în vara anului 2026. Tinerii așteaptă deja cu sufletul la gură marele eveniment, iar Fashion District reprezintă unul dintre elementele cheie care vor transforma experiența de vacanță la Marea Neagră într-o destinație completă.

Cu evenimente, shopping, gastronomie și spații de relaxare la standarde internaționale, noua stațiunea de pe litoralul românesc promite extrem de multe surprize!

