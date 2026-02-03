Acasă » Știri » Dr. Cezar trage semnalul despre un tip de sare. Nu trebuie folosită niciodată

Dr. Cezar trage semnalul despre un tip de sare. Nu trebuie folosită niciodată

De: Paul Hangerli 03/02/2026 | 05:40
Dr. Cezar trage semnalul despre un tip de sare. Nu trebuie folosită niciodată
Sarea este prezentă în fiecare zi pe mesele noastre, dar puțini se gândesc că tipul de sare pe care îl alegem poate conta pentru sănătate. Deși pare un simplu condiment, sarea joacă roluri importante în organism, iar diferențele dintre sortimente merită luate în seamă. Dr. Cezar atrage atenția că informarea și moderația sunt esențiale.

Dr. Cezar ne prezintă tipurile de sare

„Există mai multe tipuri de sare. Sarea de masă rafinată este cea mai comună, dar conține adesea aditivi antiaglomeranți cu efecte îndoielnice. Avem și sarea iodată, recomandată pentru că în zona noastră solul este sărac în iod, dar consumul în exces poate duce la probleme. Sarea de rocă din ocne este mai naturală și mai puțin procesată – se poate folosi alternativ cu cea iodată, dar e bine să verificăm mai întâi nivelul de iod din organism. Sarea de mare se obține prin evaporarea apei mării, conține minerale, dar și urme de poluanți sau microplastic. Sarea celtică e nerafinată, cenușie, recoltată manual din bazine de argilă de pe coasta Bretaniei. Are minerale în cantități mici și e ușor umedă. Sarea roz de Himalaya arată frumos și conține urme de minerale, dar fără beneficii dovedite față de sarea obișnuită.”

Sarea de masă iodată

Cea mai folosită în bucătării, sarea iodată previne deficitul de iod, frecvent în Europa de Est. Consumată cu măsură, ajută tiroida să funcționeze normal, susține metabolismul și echilibrul hormonal. Dr. Cezar avertizează însă că folosirea zilnică în cantități mari poate duce la exces de iod. De aceea recomandă moderație și alternarea cu alte tipuri de sare.

Sarea de mare

Se obține prin evaporarea apei marine și e mai puțin procesată decât cea rafinată. Conține minerale naturale precum magneziu și calciu, care ajută la echilibrul hidric. Gustul mai pronunțat permite folosirea unor cantități mai mici, dar calitatea depinde de zona de proveniență – există riscul contaminării cu poluanți sau microplastice.

Sarea celtică

E o sare cenușie, nerafinată, recoltată manual din bazine de argilă din Bretania. Oferă minerale în cantități mici și are un gust mai blând. Datorită acestui profil, ajută la reducerea cantității de sare folosite zilnic și e preferată de cei care caută alternative naturale.

Sarea roz de Himalaya

Foarte populară pentru aspectul ei, sarea roz oferă însă beneficii similare cu cele ale sării obișnuite. În cantități moderate susține echilibrul electrolitic și digestia. Băile sau lămpile de sare sunt asociate cu relaxarea, dar beneficiile nutriționale nu sunt mai mari decât ale altor tipuri de sare.

Sarea neagră (Kala Namak)

Folosită în bucătăria indiană, sarea neagră ajută la digestie. Reduce balonarea, stimulează secrețiile gastrice și poate calma arsurile stomacale ușoare. Aroma specifică o face populară mai ales în alimentația vegană.

Sarea Epsom

Sarea Epsom, sau sulfatul de magneziu, nu se consumă. Se folosește în băi pentru relaxarea mușchilor și a sistemului nervos, reduce stresul și calmează durerile articulare. Dr. Cezar avertizează că utilizarea internă se face doar la recomandarea medicului.

Alegerea sării trebuie făcută informat și adaptată nevoilor fiecăruia. După cum explică Dr. Cezar, alternarea sortimentelor și consumul moderat contează mai mult decât alegerea unei singure „sări minune”. Sarea ajută la sănătate doar când e folosită cu cap.

