Acasă » Știri » Mihaela Bilic și adevărul incomod despre ulei:Punem prea mult. Punct

Mihaela Bilic și adevărul incomod despre ulei:Punem prea mult. Punct

De: Paul Hangerli 29/01/2026 | 05:40
Mihaela Bilic și adevărul incomod despre ulei:Punem prea mult. Punct
Mihaela Bilic este unul dintre cei mai cunoscuți nutriționiști din România/ Sursa foto: Facebook

„Noi punem prea mult ulei. Punct. Și, atenție, și grecii, adică să nu uităm că și grecii cu uleiul lor de măsline au niște siluete planturoase, pentru că au același păcat ca și noi”, spune medicul nutriționist Mihaela Bilic. Este o afirmație directă, lipsită de menajamente, dar care surprinde esența unei confuzii alimentare moderne: obsesia pentru tipul „corect” de ulei ne-a făcut să uităm complet de cantitate.

Ce este uleiul de gătit și de ce contează pentru sănătate

În ultimii ani, uleiul de măsline a fost ridicat la rang de simbol al sănătății absolute. A devenit sinonim cu dieta mediteraneană, cu longevitatea și cu prevenția bolilor cardiovasculare. Doar că, așa cum sugerează și Mihaela Bilic, realitatea este mult mai puțin romantică atunci când uleiul este folosit fără măsură.

Uleiul de gătit este, în esență, o grăsime concentrată, extrasă din semințe, fructe sau nuci, care furnizează o cantitate mare de energie într-un volum foarte mic. Din punct de vedere nutrițional, el joacă un rol important, pentru că ajută organismul să absoarbă vitaminele liposolubile A, D, E și K și contribuie la funcționarea normală a creierului, inimii și sistemului hormonal.

Problema apare atunci când această densitate energetică este ignorată și uleiul este tratat ca un ingredient banal, turnat din abundență, fără conștientizarea impactului metabolic.

Beneficii reale, dar strict condiționate de moderație

Folosite corect, uleiurile pot avea efecte benefice clare. Grăsimile mononesaturate și polinesaturate pot ajuta la menținerea unui profil lipidic mai bun, contribuind la reducerea colesterolului LDL și la protejarea sistemului cardiovascular. Uleiurile nerafinate aduc și antioxidanți valoroși, precum vitamina E, care combat stresul oxidativ și inflamația. În plus, anumite uleiuri furnizează acizi grași esențiali, indispensabili pentru sănătatea pielii, a sistemului nervos și a proceselor hormonale.

Toate aceste avantaje sunt însă valabile doar atunci când uleiul este consumat în cantități mici și integrate într-o alimentație echilibrată.

De ce cantitatea bate întotdeauna tipul

Indiferent dacă vorbim despre ulei de măsline, de avocado sau de floarea-soarelui, toate uleiurile au aproape aceeași valoare energetică. Sunt aproape în totalitate grăsime și furnizează aproximativ nouă calorii pe gram. O singură lingură poate aduce peste o sută douăzeci de calorii, fără fibre, fără proteine și fără senzația reală de sațietate.

Atunci când aceste linguri se adună zi de zi, surplusul caloric devine inevitabil. Organismul nu „știe” dacă acea energie provine dintr-un ulei premium sau dintr-unul banal. El reacționează la cantitate, nu la reputație.

Uleiul de măsline: sănătos în teorie, problematic în exces

Uleiul de măsline extra-virgin rămâne o grăsime de calitate, cu un profil lipidic favorabil și compuși bioactivi valoroși. În doze moderate, poate susține sănătatea cardiovasculară. Însă, atunci când este folosit din abundență, avantajele se estompează rapid.

Un consum mare de ulei de măsline aduce un aport caloric ridicat, ușor de „băut” sau de turnat peste mâncare, fără ca organismul să transmită semnale clare de sațietate. În timp, acest lucru favorizează acumularea de grăsime corporală și poate contribui la apariția ficatului gras, mai ales atunci când uleiul este asociat cu pâine albă, paste sau alte surse de carbohidrați rafinați. Digestia poate deveni mai lentă, iar disconfortul abdominal nu este deloc rar.

Cu alte cuvinte, uleiul de măsline nu este mai puțin „îngrășător” decât alte uleiuri atunci când este consumat în exces. Diferența este una de calitate a grăsimii, nu de impact energetic.

Paradoxul mediteranean, privit fără idealizare

Dieta mediteraneană este adesea invocată ca argument suprem în favoarea uleiului de măsline. În forma ei tradițională, aceasta presupune însă mese simple, porții moderate și o abundență de legume, leguminoase, pește și alimente bogate în fibre. Uleiul este prezent, dar folosit cu măsură, ca ingredient, nu ca element dominant.

Când acest model este copiat superficial, prin salate înecate în ulei și gătit zilnic cu cantități mari „pentru că e sănătos”, rezultatul nu mai este o dietă mediteraneană, ci una hipercalorică. Exact aici se explică observația Mihaelei Bilic despre siluetele planturoase din sudul Europei: uleiul bun, folosit prost, nu mai este un aliat.

De ce excesul de ulei trece atât de ușor neobservat

Uleiul nu se mestecă, nu ocupă volum în stomac și nu oferă senzația de sațietate pe care o dau alimentele solide. Din acest motiv, este una dintre cele mai insidioase surse de calorii din alimentație. Două sau trei linguri adăugate „din reflex” pot echivala cu energia unei mese întregi, fără ca acest lucru să fie perceput conștient.

Pentru majoritatea adulților sănătoși, una sau două linguri de ulei pe zi, din toate sursele cumulate, sunt suficiente. Restul grăsimilor ar trebui să provină din alimente integrale, precum peștele, nucile, semințele sau avocado, care aduc și fibre, proteine și sațietate reală. În acest context, uleiul ar trebui privit ca un condiment, nu ca un aliment de bază.

Mesajul Mihaelei Bilic este incomod tocmai pentru că demontează un mit popular: nu tipul greșit de ulei ne creează probleme, ci cantitatea prea mare. Inclusiv atunci când vorbim despre uleiul de măsline.

CITEȘTE ȘI:  Profesorul Dănăilă avertizează: alimentația deficitară face bătrânețea greu de dus în stare de sănătate

Dr. Beatrice Mahler explică: de ce tusea este un mecanism de apărare și când devine un semnal de alarmă

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Prognoza meteo azi, 29 ianuarie 2026. Temperaturi moderate și cer predominant noros în aproape toate regiunile
Știri
Prognoza meteo azi, 29 ianuarie 2026. Temperaturi moderate și cer predominant noros în aproape toate regiunile
Trenurile de 200 km/h: promisiunea de acum 20 de ani care nu a mai ajuns nici azi în gară
Știri
Trenurile de 200 km/h: promisiunea de acum 20 de ani care nu a mai ajuns nici azi în…
Ce a găsit o femeie care a călătorit pe o insulă cu un trecut sinistru, ștearsă de pe hărți și unde accesul este interzis
Mediafax
Ce a găsit o femeie care a călătorit pe o insulă cu un...
Despre contravenția de a îi lua pe toți de proști (și ticăloșia de a minți caritabil). Gândul demontează minciunile lui Mihai Morar (partea I)
Gandul.ro
Despre contravenția de a îi lua pe toți de proști (și ticăloșia de...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
Trăistariu, revoltat de numirea Andreei Bălan în juriul Eurovision: „Nu ar trece nici măcar de preselecție, dacă ar concura”
Adevarul
Trăistariu, revoltat de numirea Andreei Bălan în juriul Eurovision: „Nu ar trece nici...
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii
Digi24
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică...
Elena Lasconi demisionează de la șefia USR Câmpulung: „Nu am timp, stau câte 12 ore la primărie”
Mediafax
Elena Lasconi demisionează de la șefia USR Câmpulung: „Nu am timp, stau câte...
Parteneri
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Click.ro
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către...
Un suporter grec, supraviețuitor al accidentului, povestește cum s-a întâmplat tragedia
Digi 24
Un suporter grec, supraviețuitor al accidentului, povestește cum s-a întâmplat tragedia
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
Digi24
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală...
Doar 4 SUV-uri mici sunt sigure la impact spate. Eșec pentru o marcă japoneză de top
Promotor.ro
Doar 4 SUV-uri mici sunt sigure la impact spate. Eșec pentru o marcă japoneză de...
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a...
Oferte Lidl: WiFi extender Xiaomi și gadgeturi utile sub 50 de lei
go4it.ro
Oferte Lidl: WiFi extender Xiaomi și gadgeturi utile sub 50 de lei
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
O nouă amânare pentru GTA 6?
Go4Games
O nouă amânare pentru GTA 6?
Despre contravenția de a îi lua pe toți de proști (și ticăloșia de a minți caritabil). Gândul demontează minciunile lui Mihai Morar (partea I)
Gandul.ro
Despre contravenția de a îi lua pe toți de proști (și ticăloșia de a minți...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Joshua Castellano s-a întors mai puternic printre “greii” din oraș. “Regele nightlife-ului din ...
Joshua Castellano s-a întors mai puternic printre “greii” din oraș. “Regele nightlife-ului din România” și-a făcut intrarea ca în filme
Prognoza meteo azi, 29 ianuarie 2026. Temperaturi moderate și cer predominant noros în aproape toate ...
Prognoza meteo azi, 29 ianuarie 2026. Temperaturi moderate și cer predominant noros în aproape toate regiunile
David și Victoria Beckham, prima apariție publică după scandalul cu Brooklyn. Creatoarea de modă ...
David și Victoria Beckham, prima apariție publică după scandalul cu Brooklyn. Creatoarea de modă a fost decorată în Franța
Trenurile de 200 km/h: promisiunea de acum 20 de ani care nu a mai ajuns nici azi în gară
Trenurile de 200 km/h: promisiunea de acum 20 de ani care nu a mai ajuns nici azi în gară
Horoscop 29 ianuarie 2026. Zodia care trebuie să plătească o datorie amânată
Horoscop 29 ianuarie 2026. Zodia care trebuie să plătească o datorie amânată
Zodiile care renasc pâna la finalul lui 2026. Este anul puterii și al viziunii
Zodiile care renasc pâna la finalul lui 2026. Este anul puterii și al viziunii
Vezi toate știrile
×