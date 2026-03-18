Secretele siluetei Valentinei Pelinel! Cum se menține vedeta la 45 de ani

La 45 de ani, Valentina Pelinel continuă să impresioneze prin forma fizică excelentă pe care o afișează. Deși recunoaște că nu are întotdeauna un stil alimentar ordonat și că tentațiile culinare își fac des loc în rutina ei zilnică, disciplina în ceea ce privește mișcarea rămâne un punct forte. Programul său de antrenamente este bine stabilit în timpul săptămânii, iar weekendurile sunt rezervate pentru odihnă.

Vedeta nu a urmat postul Paștelui în acest an, deși în trecut a reușit să respecte integral această perioadă. Chiar dacă nu a adoptat acest obicei acum, intenționează să țină câteva zile de post înainte de sărbători, considerând că acest lucru poate avea un efect benefic asupra organismului. În viziunea sa, postul reprezintă o formă de detoxifiere, utilă mai ales după perioade în care alimentația nu este tocmai echilibrată.

Cum se menține Valentina Pelinel

În schimb, nu este adepta fastingului, mai ales după vârsta de 40 de ani. Consideră că restricțiile drastice nu sunt potrivite pentru corpul său, mai ales în contextul în care nu urmărește o scădere semnificativă în greutate. Din contră, pune accent pe necesitatea aportului de nutrienți esențiali, în special proteinele, pe care le consideră indispensabile pentru menținerea masei musculare și pentru susținerea antrenamentelor fizice. În opinia sa, antrenamentele cu greutăți nu pot fi realizate eficient fără o alimentație adecvată.

„Nu am apucat să țin post deloc acum. Dar am avut ani când am ținut tot postul și bravo mie, celei de atunci. Postul este un detox, după părerea mea. Anul acesta, nu am ținut. Dar aș vrea să țin câteva zile înainte de Paște. Chiar am nevoie. Fasting, în schimb, nu fac, nu sunt de acord. Mai ales după 40 de ani, de ce aș face ceva atât de drastic corpului meu?! Nu sunt în situația să am multe kilograme de dat. Pe de altă parte, nu vreau să-mi privez corpul de nutrienți. După 40 de ani, ai nevoie de proteină și nu poți să ridici greutăți nemâncată. De mâncat, mănânc destul de haotic, 2-3 mese pe zi. Am și snackuri în mașină. Depinde cum decurge ziua”, a declarat Valentina Pelinel, potrivit Click.ro.

Rutina alimentară nu este una strictă. Există zile în care mesele sunt organizate, dar și momente în care programul aglomerat o determină să mănânce haotic. De regulă, are două sau trei mese pe zi, completate de gustări rapide, uneori consumate chiar în mașină, în funcție de cum îi permite timpul.

Recent, vedeta s-a întors dintr-o vacanță petrecută în Statele Unite, unde a renunțat complet la restricțiile alimentare. Perioada petrecută la Miami, dar și vizitele la parcurile tematice din Orlando, au venit la pachet cu alegeri culinare mai puțin sănătoase. A experimentat diverse preparate, inclusiv junk food, fără să se abțină, lucru care a dus la acumularea câtorva kilograme în plus.

