REGULA după care îşi ghidează relaţia Valentina Pelinel și Cristi Borcea: “Am trecut prin multe împreună și am realizat că…”

Cristi Borcea și Valentina Pelinel au avut o vară plină, în care au îmbinat munca și relaxarea, păstrându-și obiceiul de a reuni toți copiii afaceristului și de a se distra cu toții într-o vacanță. Cuplul tocmai s-a întors dintr-o escapadă din Grecia și Italia, dar călătoria continuă de data aceasta alături de cei 3 copii: Rania, Indira și Milan. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, soția lui Cristi Borcea ne-a povestit de ce au o afinitate pentru Grecia și Italia, recunoscând totodată că se desprind greu de telefoane chiar și în vacanțe. Dacă la începuturi a existat curiozitatea de a trage cu ochiul în telefonul partenerului, în prezent nu se mai întâmplă “inspecții digitale”, având încredere deplină unul în celălalt.

Grecia și Italia sunt nelipsite de pe harta vacanțelor în familia Borcea. De la apusuri spectaculoase trăite la malul mării, preparate tradiționale, la plimbări romantice cu barca, Valentina și Cristi reușesc să se bucure de momentele petrecute împreună.

Valentina Pelinel: „Toate momentele petrecute împreună sunt memorabile”

CANCAN.RO: Cum a fost vara asta pentru tine? Ai reușit să faci tot ce ți-ai propus?

Valentina Pelinel Borcea: A fost o vară plină, așa cum ne place nouă, cu multe momente în familie, cu mici evadări și cu planurile bifate pe listă. Copiii noștri din USA au petrecut o mare parte din vară alături de noi cum se întâmplă în fiecare an, am fost toți în vacanțe însă nu au lipsit și câteva zile doar pentru noi doi.

CANCAN.RO: Care a fost momentul/surpriza memorabilă trăită alături de Cristi în Grecia? Dar în Italia?

Valentina Pelinel Borcea: În Grecia revenim mereu cu drag și ne simțim foarte bine, fie că mergem cu copiii, fie că mergem doar noi doi. În Italia… o plimbare cu barca în Capri și apusul perfect sunt exact genul de clipe care îți rămân lipite de suflet. Toate momentele petrecute împreună sunt memorabile, pentru că noi apreciem fiecare călătorie și ne bucurăm de peisaje, liniște, plimbări , apă, soare și mâncare.

CANCAN.RO: De-a lungul timpului, cât v-ați permis cel mai mult să lipsiți de acasă și care a fost locul ales pentru relaxare?

Valentina Pelinel Borcea: Cred că maxim 12 zile am lipsit amândoi o singură dată de acasă de lângă copii și ne-a fost greu, ne era dor de ei. Noi suntem genul care, oricât de frumos ar fi locul, ne bucurăm mereu de revenirea acasă în universul nostru unde ne așteaptă și 3 prichindei.

Locul preferat? O combinație între mare, soare și un strop de istorie – de aceea ne întoarcem mereu în Italia sau Grecia.

Valentina Pelinel: „Încrederea s-a construit frumos, fără „inspecții” digitale”

CANCAN.RO: Reușiți să stați departe de telefon în vacanțe?

Valentina Pelinel Borcea: Încercăm să avem momente în care lăsăm telefoanele deoparte, mai ales la mese, dar e greu să te rupi total când ai afaceri și copii. Eu mă mai pot rupe de telefon când am soțul și copiii lângă mine, dar pentru Cristi e adesea imposibil să se lipsească de telefon. Totuși, ne iese din ce în ce mai bine.

CANCAN.RO: La începutul relației, a existat curiozitatea de a trage cu ochiul în telefonul partenerului?

Valentina Pelinel Borcea: Cred că e o curiozitate normală, dar la noi a trecut repede. Încrederea s-a construit frumos, fără „inspecții” digitale.

CANCAN.RO: În prezent, cum stau lucrurile? Vă știți parolele unul altuia?

Valentina Pelinel Borcea: Cred că secretul e că niciunul nu simte nevoia să controleze. Încrederea se construiește zi de zi, pas cu pas, iar noi am trecut prin multe împreună și am realizat că cea mai importantă e liniștea de acasă și asta se datorează înțelegerii și comunicării dintre noi, dar bineînțeles și chimiei care ne-a adus împreună de la început.

Valentina Pelinel: „Timpul petrecut alături de noi e ceea ce îi face cei mai fericiti”

CANCAN.RO: Urmează o nouă vacanță cu copiii. Cine face itinerariul de distracție pentru cei mici?

Valentina Pelinel Borcea: Eu sunt „plannerul” oficial. Îmi place să găsesc locuri și activități care să le facă plăcere, uneori în premieră, alteori mergem în locuri unde își doresc să revină; eu sunt o fire foarte organizată și știi cum e… organizatului îi stă bine cu organizarea:). Amândoi însă ne facem timp să fim alături de ei atât când suntem plecați cu ei cât și în țară pentru ca timpul petrecut alături de noi e ceea ce îi face cei mai fericiti.

Foto: Instagram

