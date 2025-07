Obiceiul la care Valentina Pelinel nu renunţă nici în ruptul capului! Unde petrece soţia lui Cristi Borcea cel puţin o oră în fiecare zi: „Am înțeles târziu că...”

La 44 de ani, Valentina Pelinel are aproape zilnic același ritual, de la care se abate doar foarte rar. Mai precis, deși are trei copii, soția lui Cristi Borcea ”semnează condica” într-un loc drag ei și indinspensabil vieții sale, unde petrece cel puțin o oră și jumătate. Altfel, tot în exclusivitate pentru CANCAN.RO, soția lui Cristi Borcea a vorbit despre motivul pentru care nu ar accepta niciodată să participe la vreun show TV. Dar și despre destinația preferată pentru vacanță, care nu este nicidecum una în vreo țară exotică.

La 44 de ani, Valentina Pelinel își menține silueta pe care o avea de pe vremea când defila pe podiumurile de modă. Nu a avut niciodată probleme cu greutatea, nici măcar după cea de-a doua sarcină, când a născut două fetițe gemene.

Soția lui Cristi Borcea rar se abate însă de la ritualul său zilnic. Mai precis, aceasta merge la sală în cursul săptămânii, de unde lipsește doar atunci când are vreun eveniment cu copiii.

„Rar lipsesc. Fără mișcare nu se poate. Mai ales dupa 40 de ani, pierzi masa musculară și antrenamentele cu greutăți sunt foarte importante. Doar în week-end nu merg la sală și atunci când copiii au vreun eveniment”, a declarat aceasta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Valentina Pelinel: „Am înțeles târziu că…”

În același timp, soția lui Cristi Borcea are mare grijă și de alimentație, pentru care apelează de fiecare dată, la un specialist.

„Se știe că zahărul, prăjelile, alimentele procesate, ne afectează grav sănătatea. Am înțeles și eu târziu că suntem ceea ce mâncăm. O alimentație corectă, adecvată la stilul de viata presupune consultul cu un specialist pentru că nu suntem toți la fel. Am mai mancat și fast food dar foarte, foarte rar. Nu e problemă să faci un exces o dată la câteva luni, ci stilul de viață în general. De exemplu, nu am luat suplimente până anul acesta, dar nu fac nimic de capul meu, ci apelez la profesioniști”, a adăugat aceasta.

„Jucăm în propria noastră telenovela”

Altfel, Valentina ne-a vorbit și despre motivul pentru care nu ar accepta niciodată să participe la vreun show TV. Nici nu li s-a propus, ce-i drept, tocmai pentru că refuzul lor ar fi fost unul direct, fără a sta pe gânduri:

„Noi jucăm în propria noastră telenovela. Suntem o familie mare și unită și ne respectăm initmitatea. Nu ne interesează să participăm la niciun show TV. Ne trăim propria viață în intimitatea noastră, ca să fiu mai explicită”.

Care e destinația de vacanță preferată

În ceea ce privește destinația preferată pentru vacanță, aceasta nu este una în vreo țară exotică. Și nici în Dubai, desi merg anual în Emiratele Arabe, cu tot cu copiii.

„Preferăm Grecia. Ne place apa și mâncarea de acolo Am fost deja cu copiii, vom merge și doar noi doi, în curând, dar și în Italia. Apoi încă o vacanță cu copiii și gata vara. Din septembrie merg si gemenele la scoală cu Milan”, ne-a mai spus aceasta.

