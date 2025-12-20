Acasă » Știri » Răsturnare de situație în cazul Mălinei din Oradea. Tânăra n-ar fi căzut, de fapt?

Răsturnare de situație în cazul Mălinei din Oradea. Tânăra n-ar fi căzut, de fapt?

De: roxana tudorescu 20/12/2025 | 19:42
Răsturnare de situație în cazul Mălinei din Oradea
Mălina, o tânără jurnalistă din Oradea, s-a stins din viață și a lăsat în urma ei multă durere, dar și întrebări fără răspuns. După tragedia care a șocat pe toată lumea, au început să iasă la iveală detalii despre viața acesteia. Mai mult, aceste aspecte au dat startul unei noi ipoteze: e posibil să nu fi căzut de la etajul 7, de fapt?  

Mălina, tânăra în vârstă de 27 de ani, a fost găsită fără suflare în dimineața zilei de 20 decembrie, după ce a căzut de la etajul 7 al blocului din Oradea în care locuia în chirie. Echipajele de salvare ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a o salva, iar decesul a fost constatat.    

Răsturnare de situație în cazul Mălinei din Oradea

Potrivit informațiilor apărute în presă, nu este prima tragedie de acest fel care se petrece în acel bloc. În urmă cu câteva luni, o altă femeie a murit în același mod. Mai mult, alte informații arată că Mălina s-ar fi confruntat în trecut cu o boală gravă pe care a reușit s-o trateze, dar ar fi avut probleme în dragoste. Astfel, din cauza problemelor pe care tânăra le avea, a apărut o nouă ipoteză în cazul tragediei: sinuciderea. 

Apropiații tinerei au mărturisit că aceasta a putut fi văzută tot mai rar în ultima perioadă pe stadionul municipal din Oradea, acolo unde era o prezență constantă în trecut. 

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care tragedia s-a produs. Cauza exactă a decesului va ieși la iveală după ce trupul neînsuflețit al Mălinei va fi supus necropsiei.  

Toți cei care au cunoscut-o sunt îndurerați și șocați de dispariția subită. Clubul FC Bihor Oradea a transmis următorul mesaj pe rețelele de socializare:  

„𝐂𝐥𝐮𝐛𝐮𝐥 𝐅𝐂 𝐁𝐢𝐡𝐨𝐫 𝐎𝐫𝐚𝐝𝐞𝐚 𝐢̂𝐬̦𝐢 𝐞𝐱𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚̆ 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐮𝐧𝐝𝐮𝐥 𝐫𝐞𝐠𝐫𝐞𝐭 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐭𝐫𝐞𝐜𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐢̂𝐧 𝐯𝐞𝐬̦𝐧𝐢𝐜𝐢𝐞 𝐚 𝐌𝐚̆𝐥𝐢𝐧𝐞𝐢 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐆𝐮𝐥𝐞𝐫.  

Mălina a fost alături de club în sezonul 2023–2024, sezon în care FC Bihor Oradea a obținut promovarea în Liga a II-a, contribuind prin profesionalism și dedicare la surprinderea momentelor și emoțiilor acestui parcurs sportiv.  

𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐦𝐢𝐭𝐞𝐦 𝐬𝐢𝐧𝐜𝐞𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐨𝐥𝐞𝐚𝐧𝐭̦𝐞 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐞𝐢 𝐢̂𝐧𝐝𝐨𝐥𝐢𝐚𝐭𝐞, 𝐚𝐩𝐫𝐨𝐩𝐢𝐚𝐭̦𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐬̦𝐢 𝐭𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨𝐫 𝐜𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐮 𝐜𝐮𝐧𝐨𝐬𝐜𝐮𝐭-𝐨.” 

