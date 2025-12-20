Răsturnare de situație în cazul Mălinei din Oradea. Tânăra n-ar fi căzut, de fapt?

Mălina, o tânără jurnalistă din Oradea, s-a stins din viață și a lăsat în urma ei multă durere, dar și întrebări fără răspuns. După tragedia care a șocat pe toată lumea, au început să iasă la iveală detalii despre viața acesteia. Mai mult, aceste aspecte au dat startul unei noi ipoteze: e posibil să nu fi căzut de la etajul 7, de fapt?
Mălina, tânăra în vârstă de 27 de ani, a fost găsită fără suflare în dimineața zilei de 20 decembrie, după ce a căzut de la etajul 7 al blocului din Oradea în care locuia în chirie. Echipajele de salvare ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a o salva, iar decesul a fost constatat.
Potrivit informațiilor apărute în presă, nu este prima tragedie de acest fel care se petrece în acel bloc. În urmă cu câteva luni, o altă femeie a murit în același mod. Mai mult, alte informații arată că Mălina s-ar fi confruntat în trecut cu o boală gravă pe care a reușit s-o trateze, dar ar fi avut probleme în dragoste. Astfel, din cauza problemelor pe care tânăra le avea, a apărut o nouă ipoteză în cazul tragediei: sinuciderea.
Apropiații tinerei au mărturisit că aceasta a putut fi văzută tot mai rar în ultima perioadă pe stadionul municipal din Oradea, acolo unde era o prezență constantă în trecut.
Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care tragedia s-a produs. Cauza exactă a decesului va ieși la iveală după ce trupul neînsuflețit al Mălinei va fi supus necropsiei.
Toți cei care au cunoscut-o sunt îndurerați și șocați de dispariția subită. Clubul FC Bihor Oradea a transmis următorul mesaj pe rețelele de socializare:
„𝐂𝐥𝐮𝐛𝐮𝐥 𝐅𝐂 𝐁𝐢𝐡𝐨𝐫 𝐎𝐫𝐚𝐝𝐞𝐚 𝐢̂𝐬̦𝐢 𝐞𝐱𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚̆ 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐮𝐧𝐝𝐮𝐥 𝐫𝐞𝐠𝐫𝐞𝐭 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐭𝐫𝐞𝐜𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐢̂𝐧 𝐯𝐞𝐬̦𝐧𝐢𝐜𝐢𝐞 𝐚 𝐌𝐚̆𝐥𝐢𝐧𝐞𝐢 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐆𝐮𝐥𝐞𝐫.
Mălina a fost alături de club în sezonul 2023–2024, sezon în care FC Bihor Oradea a obținut promovarea în Liga a II-a, contribuind prin profesionalism și dedicare la surprinderea momentelor și emoțiilor acestui parcurs sportiv.
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐦𝐢𝐭𝐞𝐦 𝐬𝐢𝐧𝐜𝐞𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐨𝐥𝐞𝐚𝐧𝐭̦𝐞 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐞𝐢 𝐢̂𝐧𝐝𝐨𝐥𝐢𝐚𝐭𝐞, 𝐚𝐩𝐫𝐨𝐩𝐢𝐚𝐭̦𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐬̦𝐢 𝐭𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨𝐫 𝐜𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐮 𝐜𝐮𝐧𝐨𝐬𝐜𝐮𝐭-𝐨.”
CITEȘTE ȘI:
Marius a murit la doar 57 de ani, pe când încerca să își îndeplinească visul. Ce s-a întâmplat cu el
Ce făcea Mihaela Rădulescu atunci când mama ei trăia ultimele clipe. Detalii tulburătoare