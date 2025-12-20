Mălina a murit la doar 27 de ani, într-un mod stupid. Era cunoscută în Oradea

Tragedie fără margini în Oradea! Mălina, o tânără în vârstă de doar 27 de ani, s-a stins într-un mod șocant. Femeia, cunoscută pentru cariera ei de succes, era fotoreporter sportiv și se implica în evenimentele locale. Dispariția ei a lăsat în urmă multă durere, dar și întrebări fără răspuns. Toate detaliile în articol.

Mălina Maria Guler este tânăra care s-a stins la doar câteva ore după ce a participat la un eveniment. Tânăra era cunoscută pentru meseria ei și iubită de toți cei care au avut ocazia să o cunoască.

Mălina a murit la doar 27 de ani, într-un mod stupid

Mălina a fost găsită fără suflare în dimineața zilei de 20 decembrie, după ce a căzut de la etajul 7 al blocului din Oradea în care locuia în chirie. Echipajele de salvare ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a o salva, iar decesul a fost constatat.

Potrivit primelor informații, oamenii legii iau în calcul și varianta sinuciderii. Se pare că Mădălina ar fi trecut printr-o perioadă foarte grea din viața ei din cauza problemelor de sănătate cu care tatăl său se confrunta, ba chiar și ea ar fi suferit de o formă de cancer.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care tragedia s-a produs. Cauza exactă a decesului va ieși la iveală după ce trupul neînsuflețit al Mălinei va fi supus necropsiei.

Toți cei care au cunoscut-o sunt îndurerați și șocați de dispariția subită. Clubul FC Bihor Oradea a transmis următorul mesaj pe rețelele de socializare:

„𝐂𝐥𝐮𝐛𝐮𝐥 𝐅𝐂 𝐁𝐢𝐡𝐨𝐫 𝐎𝐫𝐚𝐝𝐞𝐚 𝐢̂𝐬̦𝐢 𝐞𝐱𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚̆ 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐮𝐧𝐝𝐮𝐥 𝐫𝐞𝐠𝐫𝐞𝐭 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐭𝐫𝐞𝐜𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐢̂𝐧 𝐯𝐞𝐬̦𝐧𝐢𝐜𝐢𝐞 𝐚 𝐌𝐚̆𝐥𝐢𝐧𝐞𝐢 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐆𝐮𝐥𝐞𝐫. Mălina a fost alături de club în sezonul 2023–2024, sezon în care FC Bihor Oradea a obținut promovarea în Liga a II-a, contribuind prin profesionalism și dedicare la surprinderea momentelor și emoțiilor acestui parcurs sportiv. 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐦𝐢𝐭𝐞𝐦 𝐬𝐢𝐧𝐜𝐞𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐨𝐥𝐞𝐚𝐧𝐭̦𝐞 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐞𝐢 𝐢̂𝐧𝐝𝐨𝐥𝐢𝐚𝐭𝐞, 𝐚𝐩𝐫𝐨𝐩𝐢𝐚𝐭̦𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐬̦𝐢 𝐭𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨𝐫 𝐜𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐮 𝐜𝐮𝐧𝐨𝐬𝐜𝐮𝐭-𝐨.”

