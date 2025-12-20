Le-am “descusut” ușor pe Vlăduța Lupău și Georgiana Lobonț. Cum a evoluat relația dintre cele două dive ale muzicii populare

Georgiana Lobonț și Vlăduța Lupău sunt două dintre cele mai apreciate artiste din muzica de petrecere și populară a generației tinere. La început, cele două au fost extrem de apropiate, Vlăduța fiind chiar nașa copilului Georgianei. Dar, știți cum se spune: De multe ori succesul te face să fii urmărit și apreciat, dar naște și invidii și comparații. În timp, lucrurile s-au răcit, iar distanțarea a devenit vizibilă, mai ales după ce Georgiana a afirmat public, în emisiunea lui Cătălin Măruță, că nașa ei „are puține vizualizări”. Declarația a stârnit numeroase reacții și a fost urmată de mai multe înțepături subtile între cele două artiste.

Între Georgiana Lobonț și Vlăduța Lupău au existat numeroase controverse, asta după ce fiecare a avut mici înțepături una la adresa celeilalte. Relația lor, care la început era foarte apropiată, s-a răcit în timp, iar rivalitatea a crescut după ce Georgiana a făcut afirmații publice legate de vizualizările Vlăduțe, lucru care s-a întâmplat în urmă cu doi ani în emisiunea lui Cătălin Măruță.

De atunci, între ele au existat înțepături și o distanțare considerabilă. În plus, clipul a redevenit viral de curând, dar pe cele două artiste nu le încurcă, dimpotrivă. Odată cu aceste controverse, carierele lor au continuat să explodeze și să le facă și mai urmărite, și mai apreciate, iar conturile lor au bubuit.

Vlăduța Lupău vs Georgiana Lobonț: Rivalitatea care le-a adus succesul!

Vlăduța Lupău și Georgiana Lobonț sunt numele feminine cele mai apreciate din muzica de petrecere de la noi. Cele două artiste și-au făcut debutul cu ani în urmă și au ieșit în evidență prin melodiile lor, dar și prin showurile de senzație. De la vestimentațiile extravagante cu pene, paiete și accesorii sclipitoare sau costumele tradiționale, la show-uri atent organizate, cele două artiste și-au demonstrat talentul. Ambele sunt apreciate și urmărite de un public fidel, deși, de multe ori s-a speculat că s-ar inspira una de la cealaltă.

Sigur că amândouă au o bază solidă de fani care le urmăresc și apreciază pentru showurile pe care le fac. Și că tot am vorbit despre fani, vă spunem că Vlăduța Lupău are 751 de mii de urmăritori pe Instagram, iar Georgiana Lobonț 450 de mii de urmăritori. Nici pe Youtube cele două artiste nu stau rău deloc „pe cifre”, dimpotrivă. Vlăduța are 1 milion de abonați, iar cele mai populare videouri ale sale au strâns 66 milioane de vizualizări, respectiv 62 de milioane de vizualizări.

Georgiana Lobonț are 653 de mii de abonați pe Youtube, iar cel mai popular videoclip al său are 56 de milioane de vizualizări. De menționat este că Georgiana are o melodie în colaborare cu Vali Vijelie care a depășit 71 de milioane de vizualizări. În plus, ambele au avut concerte emblematice la Sala Palatului și au bifat astfel o reușită la care visează orice artist.

Succesul are și reversul medaliei

Celebritatea are de multe ori și reversul medaliei, iar Vlăduța Lupău simte asta pe pielea ei. În urmă cu câteva zile, în timp ce se afla în Cluj, acolo unde a susținut un concert, artista a avut parte de un incident neplăcut: i-a fost furată geanta cu bani din cabină. Poșeta era echipată cu un dispozitiv de urmărire AirTag. Artista a lansat un mesaj direct persoanei care i-a luat poșeta, sperând că totul a fost o „neînțelegere”.

CITEȘTE ȘI: Alertă în showbiz! Ce a pățit Vlăduța Lupău la un concert? A dat ”alarma” pe internet

ACCESEAZĂ ȘI: Vlăduța Lupău a răbufnit! Ce a declarat artista după ce fina ei, Georgiana Lobonț a fost la un pas de divorț: „Circul, prosteala aduc bani, faimă…”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.