De ce s-au certat, de fapt, Georgiana Lobonț și Vlăduța Lupău? I-a botezat fetița, dar a ținut supărare pe ea până acum

Răstunare de situție între Georgiana Lobonț și Vlăduța Lupău. Cele două au ținut prima pagină a ziarelor atunci când și-au adus tot felul de acuzații. Totul a pornit de când Georgiana Lobonț s-a simțit deranjată după ce Vlăduța Lupău a lansat un colaj de piese vechi ale unor maneliști, reinterpretate. Cântăreața spune că ea deja avea piesele respective pregătite și își anunțase deja fanii cu ce urmează să lanseze. Se pare că Georgiana Lobonț a trecut peste orice, i-a trecut supărarea și este sigură că la un moment dat, cele două vor relua legăturile de altă dată.

Într-un interviu acordat pentru emisiunea „Viața vedetelor”, Georgiana Lobonț a povestit ce s-a întâmplat între ea și Vlăduța Lupău și a transmis că este sigură că, la un moment dat, lucrurile vor fi ca înainte:

”Nu am mai vorbit (n.r. Vlăduța Lupău), dar îți spun sincer că mi-a trecut tot ce am avut, aceea supărare pe care am avut-o. Cu mâna pe inimă îți spun, dacă vede cumva cineva din apropiații ei, eu chiar nu am nici-o treabă, ea este chiar o fată foarte bună, eu așa am cunoscut-o, probabil că succesul, ți-am zis, de multe ori te schimbă, sau poate pentru o perioadă îți schimbă gândirea. Poate că nu trebuia să reacționez nici eu așa, să fiu mai calmă, sau mai iertătoare, știi cum îmi zice Rareș mereu. Rareș de exemplu, nu ar fi reacționat cum am reacționat eu, dar ea este un om foarte bun, de asemenea și nașul copiilor mei, de fapt al fetiței mele” a declarat Georgiana Lobonț.

Georgiana Lobonț: ”Îmi doresc să ne împăcăm”

După ce și-au aruncat ”săgeți”, Georgiana Lobonț crede că totul s-a întâmplat cu un rost, iar pentru ea se pare că lucrurile au mers spre bine. Își dorește ca lucrurile să revină la normal între ea și nașa fetiței sale și este convinsă că timpul le va rezolva pe toate:

”Tot ce se întâmplă în viața mea, se întâmplă cu un scop, știu exact care este scopul dar nu are rost să-l spun acum, și vreau ca totul să se întâmple într-un fir epic. Îmi doresc să revenim la o situație mai bună, dar toate lucrurile astea sunt convinsă că se vor întâmpla în timp… Pentru că o să ajung și eu, și ea, la o maturitate!

Nu am mai primit semnale din partea ei și mă bucur că nu mai sunt răutăți. Și asta e de bine! Probabil că și eu luam lucrurile altfel, nu dau vina pe nimeni acum, lucrurile ți-am spus se întâmplă cu un scop și pentru mine s-au întâmplat în foarte bine. Poate că ăsta a fost scopul. Normal că îmi doresc să ne împăcăm, îmi doresc să fie lucrurile bune între toată lumea, eu nu am treabă cu nimeni, cred că nici ea nu mai are nici-o treabă, ce a fost a fost, nu se poate șterge nici cu buretele pentru că nu a fost ceva infim. Și ea este o persoană credincioasă și eu sunt la fel, și cu siguranță viitorul o să ne rezerve multe”, a mai spus aceasta în cadrul emisiunii „Viața Vedetelor”.

Sursa foto: Arhiva CANCAN