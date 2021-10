Ultimii ani din viața Georgianei Lobonț au fost „cu de toate”, în adevăratul sens al cuvântului. Solista a cunoscut un mare succes din punct de vedere profesional, dar a „pierdut” o persoană importantă: pe Vlăduța Lupău, nașa copiilor ei. În exclusivitate pentru cititorii CANCAN.RO, Georgiana Lobonț a vorbit despre controversa cu Armin Nicoară și a mărturisit că s-a reorientat, în perioada pandemiei. Iată ce face acum!

Vestea că Georgiana Lobonț și Armin Nicoară s-au împăcat a surprins pe toată lumea. Artiștii și-au aruncat cuvinte dure, iar disputa dintre ei ar fi pornit, ca majoritatea certurilor, de la bani. Toți admiratorii așteaptă acum cu sufletul la gură vești despre reconcilierea dintre Georgiana Lobonț și Vlăduța Lupău și, în acest sens, Georgiana ne-a oferit cele mai noi „update-uri” din relația pe care o are cu nașa copiilor ei.

„Poate ne-a luat valul pe amândouă”

„Nu am mai vorbit. Nu cred că ar fi existat certuri dacă aveam meserii diferite. Ea este o persoană faină, eu așa am cunoscut-o, numai că poate ne-a luat valul pe amândouă. Timpul le va rezolva pe toate. Competiția este bună în orice domeniu, dar este bine să știi cum să o controlezi atunci când este cazul”, a declarat Georgiana Lobonț, pentru CANCAN.RO.

Georgiana Lobonț, dezvăluiri neașteptate despre Armin Nicoară: „Suntem prieteni”

„Armin e un băiat bun și ne-am înțeles bine dintotdeauna. Am avut oarecum aceeasi lungime de undă pentru melodii și proiectele noastre, am avut și avem în continuare mare succes împreună, numai că el nu a înțeles bine de fapt acea situație cu «banii» de la care a pornit conflictul dintre noi și cred că s-a pripit să dea acele declarații.

Eu nu m-am supărat, am fost tristă atunci, pe moment, pentru că nu mă așteptam la reacția lui, dar mai apoi, după ce am discutat și eu și Rareș cu el, l-am făcut sa-și dea seama că nu era așa cum își imagina. I-am dovedit că lucrurile au stat altfel și cred că am lămurit totul. Suntem prieteni în continuare”, a mai precizat artista.

Pregătită să devină mămică pentru a treia oară: „Edi și Iri spun că mai vor un bebe, că vor împărți locul de dormit”

Chiar dacă se consideră o femeie împlinită, Georgiana Lobonț mărturisește că își dorește încă un copil. Se pare că nu doar vedeta are această dorință, căci și copii ei, Edi și Iri, își doresc un frățior sau o surioară.

„Da, mi-ar plăcea să mai am un bebe și parcă mi-ar plăcea să fie băiat, dar dacă s-ar întâmpla această binecuvântare, orice ar fi, va fi bine primit! Dacă îi întrebi pe Edy și Iri, ei spun că mai vor un bebe și că vor împărți locul de dormit. Nu am avut timp să «lucrez» la asta, vara anului 2021 pentru mine a fost plină și am tras să duc la capăt cu bine toate evenimentele și proiectele muzicale.

Sunt foarte împlinită pe toate planurile! Bunul Dumnezeu mă iubește foarte mult și mi-a dat de toate. Nu-mi lipsește deocamdată nimic. Peste 5 ani mă văd tot făcând muzică, între oameni la evenimente și concerte așa cum îmi place mie. Nu vreau să mă schimb, nu am uitat de unde am plecat și nici n-am să uit, încerc să mă mențin unde sunt și dacă se poate să mai cresc. Iar pe plan personal, peste 5 ani mă văd alături de familia mea, cu copii mari, o mămică tânără, actualizată și cool”, a continuat Georgiana.

S-a reorientat în pandemie și a devenit antreprenor

„Am întâmpinat pandemia cu brațele deschise, sinceră să fiu, aveam nevoie de o pauză de la toate, mă simțeam obosită și epuizată, iar primele 2-3 luni m-am relaxat, am dormit și am stat numai cu copiii. Iar apoi ne-am deschis o afacere, un magazin online cu hăinuțe pentru copii, un alt vis de-al meu, de care ne-am ocupat o perioadă. Noi ne-am reorientat și m-am reinventat cu pandemia. Am avut timp să gândesc proiecte și piese noi care mi-au adus succesul de care mă bucur azi, am intrat în trendinguri și am urcat până pe locurile fruntașe.

M-am axat mult pe parte de online de unde am câștigat și câștig foarte bine. Am reinventat-o pe «Georgiana Lobonț» cu muzica de petrecere pe stilul indian cu accente ardelenești. A prins și prinde foarte bine, astfel că mi-am atras mulți urmăritori tineri, de-o vârstă cu mine sau poate și mai mici, care gustă acest gen. Muzica oricum nu are vârstă, numai că dacă înainte cântam muzică populară și eram cumva în gașca «adulților» acum am două găști mari unde cuprind toate generațiile, ceea ce mă bucură enorm”, a mai mărturisit vedeta, în încheiere.