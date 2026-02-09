Acasă » Știri » Prețurile la benzină, sub lupă: unde găsești cel mai ieftin carburant în România azi, 9 februarie 2026

Prețurile la benzină, sub lupă: unde găsești cel mai ieftin carburant în România azi, 9 februarie 2026

De: Paul Hangerli 09/02/2026 | 07:50
Prețurile la benzină, sub lupă: unde găsești cel mai ieftin carburant în România azi, 9 februarie 2026
Prețurile la carburanți, sursa-pexels.com

Prețurile carburanților continuă să fie un subiect sensibil pentru șoferii români. În timp ce benzina și motorina se mențin la niveluri ridicate, GPL-ul rămâne alternativa mai accesibilă pentru cei care vor să reducă costurile la alimentare. Datele centralizate din sute de stații din țară arată care sunt prețurile medii practicate în acest moment și cum variază acestea în marile orașe azi, 9 februarie 2026.

Prețurile medii la carburanți în România

Potrivit platformelor care monitorizează zilnic prețurile din benzinării, valorile medii la nivel național se situează în prezent în următoarele intervale. Benzina standard Euro 95 este comercializată în jurul valorii de 7,70 – 7,80 lei pe litru. Motorina continuă să fie mai scumpă și ajunge la aproximativ 7,97 – 8,05 lei pe litru. GPL-ul rămâne cea mai accesibilă variantă, cu prețuri cuprinse între 3,90 și 4,00 lei pe litru. Aceste valori sunt orientative și pot varia ușor în funcție de rețeaua de benzinării și localitate.

Motorina a depășit pragul psihologic de 8 lei

Pe piața carburanților, motorina este în continuare cea mai scumpă opțiune pentru șoferi. În multe stații din țară, prețul a trecut deja de pragul de 8 lei pe litru, după mai multe scumpiri consecutive înregistrate de la începutul anului. Specialiștii explică această evoluție prin fluctuațiile cotațiilor internaționale ale petrolului și prin costurile de producție și distribuție.

GPL, alternativa mai ieftină pentru șoferi

Comparativ cu benzina și motorina, GPL-ul rămâne semnificativ mai accesibil. În majoritatea stațiilor din România, prețurile se mențin între aproximativ 3,80 și 4,00 lei pe litru. Diferențele apar în funcție de rețeaua de benzinării și de regiune, însă avantajul financiar față de ceilalți carburanți rămâne considerabil pentru cei care utilizează acest tip de combustibil.

Cele mai mici prețuri din marile orașe

Datele centralizate din marile centre urbane arată care sunt valorile minime raportate în prezent.

În București, benzina poate fi găsită de la aproximativ 7,70 lei pe litru, motorina de la 7,99 lei, iar GPL-ul în jur de 3,84 lei.

În Cluj-Napoca, benzina pornește de la 7,69 lei, motorina de la 7,99 lei, iar GPL-ul ajunge la aproximativ 3,94 lei.

În Timișoara, benzina se situează în jurul valorii de 7,70 lei, motorina la aproximativ 8,01 lei, iar GPL-ul la circa 3,84 lei.

La Iași, benzina pornește de la 7,71 lei, motorina de la 8,01 lei, iar GPL-ul ajunge la aproximativ 3,99 lei.

În Constanța, benzina poate fi găsită de la 7,73 lei, motorina în jur de 8,00 lei, iar GPL-ul la aproximativ 3,97 lei.

Trendul recent al prețurilor la combustibil

În ultimele săptămâni, prețurile benzinei și motorinei au înregistrat fluctuații reduse, menținându-se la niveluri relativ stabile. GPL-ul continuă să fie cea mai ieftină variantă la pompă, iar diferențele de preț față de ceilalți carburanți rămân consistente. Evoluția prețurilor depinde în continuare de cotațiile internaționale ale petrolului și de deciziile economice care influențează costurile de distribuție.

