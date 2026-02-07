Acasă » Știri » 3.000 lei amendă în 2026, pentru toți românii care stau la bloc și „uită” să comunice acest lucru administratorului sau președintelui asociației

07/02/2026 | 11:07
Dacă nu declari corect numărul de persoane cu care împarți apartamentul riști să atragi supărarea vecinilor, a administratorului, dar te poți alege și cu o amendă substanțială. Această situație generează frecvent tensiuni între locatari, fiind percepută mai mult ca o „omisiune” decât ca o ilegalitate. Totuși, cadrul legal este destul de strict.

În 2026, conform Legii nr. 196/2018, proprietarii au obligația de a comunica orice modificare privind numărul de persoane cu care locuiesc în apartament în termen de 10 zile de la apariția schimbării.

3.000 lei amendă în 2026 pentru românii de la bloc

Deși administratorul sau președintele asociației nu îți pot scrie personal o amendă, aceștia pot sesiza compartimentul specializat din cadrul Primăriei (Serviciul Relații cu Asociațiile de Proprietari). Inspectorii pot aplica amenzi între 500 și 3.000 de lei.

Chiar și în cazul musafirilor, situația poate să fie diferită. În general, aici contează numărul de zile în care persoana respectivă rămâne la tine în casă. Legea relevă că persoanele care locuiesc cel puțin 15 zile pe lună în apartament trebuie să apară pe panoul de la întreținere. Dacă cineva stă doar un weekend, nu ai obligația legală să îl treci la plata facturilor.

Ce riști dacă nu declari exact numărul de persoane cu care locuiești

Numerotarea corectă a numărului de persoane care locuiesc într-un apartament este mai importantă decât pare la prima vedere. Aceast fapt poate afecta facturarea utilităților, legalitatea anumitor contracte, taxele locale și asigurările. Dacă nu declari exact, riști să plătești mai mult decât face și cu siguranță nu vrei asta.

Probleme pot apărea și atunci când închiriezi un apartament, dar nu spui exact pentru câte persoane. Nerespectarea acestei reguli poate fi considerată o încălcare a obligațiilor contractuale. În practică, acest lucru poate avea consecințe neplăcute. Proprietarul poate solicita plata unor penalități pentru nerespectarea condițiilor inițiale, lucru pe care, cu siguranță, nu ți-l dorești.

Un alt aspect de care trebuie să ținem cont este legat de asigurarea locuinței. Polițele pot include clauze care depind de numărul de persoane care locuiesc efectiv în apartament. În situația în care numărul este mai mare decât cel declarat, există riscul ca, în cazul producerii unui eveniment pentru care ai asigurarea, cum ar fi incendiu, inundație etc., să îți fie refuzată despăgubirea, deoarece declarația inițială nu reflectă realitatea.

