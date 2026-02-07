Acasă » Știri » Meko l-a provocat în ring, Alex Bodi l-a pulverizat! „Ce fel de luptător ești? Vrei bani? Ți-e fomică? Nu îmi plac bărbații”

Meko l-a provocat în ring, Alex Bodi l-a pulverizat! „Ce fel de luptător ești? Vrei bani? Ți-e fomică? Nu îmi plac bărbații”

De: Maria Roșca 07/02/2026 | 11:18

Alex Bodi nu-i iartă pe cei care îndrăznesc să îi strice imaginea. După Dorian Popa, pe care l-a făcut cu ou și cu oțet, Meko este cel care i-a intrat în atenție. Ca de la bărbat la bărbat, luptătorul MMA i-a lansat afaceristului o provocare publică în ringul MMA, iar răspunsul nu a întârziat să apară. 

Meko a trecut la fapte și l-a provocat public pe Alex Bodi la un meci al orgoliilor bărbătești, corp la corp, în ringul RXF. Provocarea vine la scurt timp după ce afaceristul l-a făcut cu ou și oțet pe Dorian Popa, coincidență sau nu, prieten bun și „frate” cu Meko.

Meko îl provoacă pe Alex Bodi în ringul RXF

Recent, Alex Bodi a dat startul unui nou scandal în lumea mondenă. I s-a pus pata pe Dorian Popa, iar influencerul nu a scăpat cu imaginea prea curată. Atitudinea sa din mediul online l-a deranjat pe afacerist și (în stilul caracteristic) l-a făcut de comandă public. Nu i-a scăpat nimic, de la acuzații legate de consumul de substanțe interzise până la aspectul fizic – vezi AICI.

În apărarea prietenului său, Meko și-a făcut curaj și i-a lansat afaceristului o provocare publică: o luptă corp la corp în ringul RXF. Printre cei care au apreciat postarea s-a numărat și Dorian Popa. Tensiunile mocnite dintre Meko și Alex Bodi nu sunt actuale. În trecut, cei doi s-au mai duelat în orgolii, la mijloc fiind vorba despre un triunghi amoros.

Dorian Popa a apreciat postarea lui Meko/ sursă foto: social media

„Alex Bodi, te-am văzut foarte iritat și supărat în ultima perioadă. De mine comentezi la meciuri, de fata aia de la Antenă comentezi, de fratele meu Dorian Popa, la care țin mult de tot, comentezi. Eu vin și spun așa: ca să-mi arăți că n-ai hormoni de femeie în tine, acceptă un meci în orice gală vrei tu din România asta, pe orice regulă vrei tu. Nu o lua în nume de rău și nu fii supărăcios, da? Doamne-ajută!”, este mesajul pe care Meko i l-a transmis lui Alex Bodi.

Alex Bodi nu a așteptat mult și i-a răspuns lui Meko imediat. Afaceristul a lăsat un comentariu la postarea rivalului său, a refuzat provocarea din ringul RXF, apoi a ieșit live pe TikTok și a făcut prăpăd (vezi VIDEO în galerie).

Alex Bodi i-a răspuns lui Meko/ sursă foto: social media

„Am comentat de fete și te-ai supărat. Eu nu mă bag în meciuri, că nu sunt circar și nu trăiesc din asta. Nu știu ce meciuri ai avut tu, dar dacă ai ceva cu mine… știi cum să mă găsești, dacă vrei. Dar după să nu fugi la gardă, da? Atât să le promiți la oamenii din publicul tău! Tu fă un video în care te juri că nu fugi la poliție… și fiecare face ce poate. Poți să-l iei și pe fratele tău lângă tine”, a fost comentariul lui Alex Bodi la postarea lui Meko.

Musculosul a revenit ulterior într-un live pe TikTok în care l-a jignit pe Meko, cu care susține în continuare că nu va intra în ring: „Ce fel de luptător ești? Vrei bani? Ți-e fomică? Nu îmi plac bărbații.”

Imediat după ce Meko și Alex Bodi și-au spus oful, Dorian Popa și-a făcut și el apariția în peisaj. Ceva mai înțelept, influencerul a încerca să o dea la pace și chiar le-a propus celor doi să pună de o brigadă împreună (toți trei): „Concluzia e una și bună. De ce ne-am înrăit atât de tare? De ce atât de răi între noi în loc să fim o brigadă mare, rea, cu ăia care ne vor răul?”.

Alex Bodi îl ”pulverizează” din nou pe Dorian Popa. Securea războiului n-a fost îngropată: ”El e foarte vulnerabil”

Alex Bodi, dezvăluiri despre momentul violent cu Bianca Drăgușanu: ”Puteam să ajung la pușcărie”

