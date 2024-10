Încurcătură amoroasă cum n-ai mai văzut! Sunt prinși Alex Bodi, Meko și o ispită de la Insula Iubirii! Ruletă cu femeile de lux! DETALII EXPLOZIVE

Se anunță o nouă încrengătură amoroasă în Capitală! Una de zile mari, am spune noi, unde protagoniștii sunt Meko, Cristian Costin, fostă ispită de la Insula Iubirii, iar implicat, indirect, Alex Bodi. Sursele CANCAN.RO au pus la dispoziție informații picante despre povestea încurcată, iar noi vi le vom detalia în cele ce urmează. Totul a pornit de la Meko, care a făcut o nouă cucerire. Sau mai bine spus, „și-a tras” o „sugar mama”, nu de alta, dar se pare că domnișoara, căreia i se spune Diamond Jo, scoate bani frumoși din buzunar pentru bunăstarea luptătorului. Bine, blondina este obișnuită cu astfel de situații, veți afla imediat de ce. Deocamdată vă spunem doar că are legătură cu fostul ei iubit, Cristian Costin, una dintre cele mai apreciate ispite de la Insula Iubirii. Care este legătura lui Alex Bodi în toată această ecuație? Ei bine, unele dintre domnițele din povestea noastră au fost bifate de afacerist, pe lista cuceririlor sale. Stați aproape, urmează informații de senzație!

Încurcate sunt căile iubirii! Atât de încurcate, încât craii Capitalei s-au apucat să rotească domnițele, mai ceva ca la ruletă! Vă spuneam că Meko a făcut o nouă victimă, pe Diamond Jo, care a cedat în fața cuceritorului cu inimă largă și încăpătoare. Blondina este tare darnică și nu se uită la bani atunci când vine vorba despre răsfățul iubitului. Ei bine, domnișoara a avut în trecut o relație cu Cristian Costin, fostă ispită la Insula Iubirii, iar astfel de gesturi nu îi sunt străine.

CITEȘTE ȘI: A revenit în România pentru o ispită de la Insula Iubirii! S-a iubit și cu Philipp Plein, și cu Alex Bodi, iar acum a pus ochii pe un ”frumușel” de Capitală!

Asta deoarece se aude pe la colțuri că și ispita ar fi profitat pe parcursul relației de resursele financiare ale bombei sexy. Să se fi schimbat oare rolurile în societate, iar acum femeia este cea care întreține bărbatul? Femeia independentă și plină de bani, care face orice pentru a-i intra în grații partenerului. Bine, nu știm dacă Cristian Costin face același lucru și cu actuala iubită, Justyna Gradek, care este fosta lui Alex Bodi.

Hexagon amoros cu Meko, Cristian Costin, Alex Bodi și fostele iubite

Să recapitulăm, Meko are o relație „pe interes” cu Diamond Jo, cu toate nu este un bărbat singur, iar mama copilului său, Irina, îi este alături de aproape două decenii. În plus, nici nu ar fi prima oară când luptătorul calcă pe bec, și-a asumat în trecut faptul că are escapade amoroase. De data acesta, cea mai nouă victimă este fosta lui Cristian Costin. Acesta din urmă trăiește o poveste de dragoste cu fosta iubită a lui Alex Bodi, Justyna Gradek.

Șatena a revenit subit în România, după ce i s-a pus pata pe păpușelul de la Insula Iubirii. Tânăra de origine poloneză a bătut mii de kilometri în numele dragostei, dar nu-i așa, Cristian este obișnuit ca femeile din viața lui să depună eforturi pentru a-l cuceri. Se pare că fostele lui Alex Bodi fac coadă la ușa frumușelului cu ochi ca marea.

NU RATA: Amantlâc pe față în showbiz! Soția sportivului cu amantă a decis să se răzbune: „Scai obosit”

De ce spunem asta? Pentru că mai apare în peisaj încă o domnișoară care l-a dorit pe Cristian Costin. Este vorba despre Kimbedree, o altă cucerire care a făcut parte din trecutul amoros al lui Alex Bodi. Interesant este faptul că afaceristul ar fi fost văzut în compania acesteia în urmă cu câteva săptămâni. Dar ea probabil era cu gândul la iubitul Justynei. Aici deja nu mai vorbim de un triunghi amoros, așa cum se întâmplă de obicei, ci s-a creat mai degrabă un hexagon. Amante, foste iubite, actuale, toate roind în jurul acelorași bărbați. Cu greu reușim să ținem pasul, ne întrebăm cum oare se descurcă băieții de oraș? Experiența își spune cuvântul, iar protagoniștii noștri nu par să aibă dificultăți în a gestiona acest cazino al iubirii.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.