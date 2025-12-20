Trage rău curentul la mall! Dana Săvuică defilează ca la 20 de ani, mai ceva ca pe catwalk

Dana Săvuică (55 de ani), fost fotomodel, realizatoare de emisiuni TV, se respectă! Mai nou se spune chiar că 55 e noul 35, iar Dana Săvuică pare să fie dovada. Cum se păstrează Dana Săvuică atât de tânără? Imaginile obținute de CANCAN.RO ne dau indicii foarte importante!

Dana Săvuică strălucește în continuare, chiar și la 55 de ani, și asta aici la București, nu a trebuit să plece din țară ca să fie fericită, cum fac alții. A fost prima româncă pe coperta revistei Playboy, în 1999, pentru că era într-adevăr una dintre cele mai sexy românce. Se cunoaște mâna mamei Zina Dumitrescu! Dar cum se menține Dana Săvuică așa fresh?

În primul rând, merge pe jos într-un ritm foarte alert. Abia mai putem ține pasul! Mai ales că Dana Săvuică are niște picioare extrem de lungi, ca orice fotomodel de succes. Probabil că în ritmul acesta face nu 10.000, ci 30.000 de pași pe zi. Cu siguranță ar termina un semimaraton în mai puțin de două ore și jumătate, în asemenea ritm.

Dana Săvuică defilează ca pe podium

În al doilea rând, Dana Săvuică poartă o haină de blană pestriță, cu alb-negru, care ne duce cu gândul la haina pe care și-o dorea Cruella de Vil. O haină de blană e ușoară și te protejează foarte bine de curent, lucru pe care românii și de altfel toți balcanicii mai în vârstă îl cunosc foarte bine.

În al treilea rând, și probabil cel mai important, Dana Săvuică rămâne tânără prin activitățile pe care le are și mai ales prin mindsetul ei. Adică în mall nu se duce să stea jos la food court și să înfulece un falafel sa o înghețată, cum fac cei mai mulți ”turiști” de mall. Nu, Dana Săvuică e tot în zona în care activa acum 30 de ani, pe modeling. Intră în magazinul Nissa, probabil să probeze ceva. Psihologic, această activitate tinerească o ajută să rămână în continuare tânără și optimistă.

