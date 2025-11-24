Dana Săvuică și Dana Sota distrug mituri: „După o anumită vârstă se spune că ești trecută” | EXCLUSIV

Prietenia între femei este din ce în ce mai rară în zilele noastre. În plus, dacă și rezistă în timp, este o mină de aur. Două vedete de la noi sunt dovada că o prietenie poate trece testul timpului, cu sinceritate, respect și… un strop de ironie fină. Dana Săvuică și Dana Sota nu se feresc să spună lucrurilor pe nume: femeile pot fi geloase, pot concura între ele, pot judeca repede, dar sinceritatea rămâne. Într-un interviu exclusiv CANCAN.RO, cele două au vorbit deschis despre prieteniile care s-au transformat, fie în dezamăgiri, fie în legături pentru totdeauna. În plus, nu s-au sfiit să își recunoscă și defectele, dar au pus și punctul pe i și au spus cum s-au ajutat reciproc să le învingă.

Dana Săvuică și Dana Sota demonstrează că atunci când valorile coincid, rivalitatea dispare. Cele două „Dane” sunt prietene de mulți ani și au împreună un proiect prin care și-au propus să ajute femeile de pretutindeni. Însă, până la a oferi ajutor altora, au fost nevoite ele să își îmbrățișeze defectele și să depășească piedicile. Cele două vorbesc despre toate acestea, dar și despre miturile pe care le-au spulberat, în rândurile următoare.

Dana Săvuică, despre prietenia cu Dana Sota: „A trebuit să mă dau la o parte”

CANCAN.RO: Mă întâlnesc cu două doamne frumoase. Ce faceți?

Dana Savuică: Am venit la lansarea unui club de nobili, care pune accentul pe etichetă, pe valorile adevărate pe care ar trebui să le aibă un om care vrea să evolueze. Suntem Dana la puterea a doua pentru că și noi am fondat un proiect care ține de aceleași valori.

Dana Sota: Da, proiectul nostru se dorește a fi unul educațional și informațional.

Dana Savuică: Încercăm să schimbăm mentalități, să distrugem mituri și prejudecăți și să le arătăm femeilor care sunt la orice vârstă să aibă curajul de a străluci.

CANCAN.RO: Ziceți-mi fiecare un mit pe care vreți să îl distrugeți?

Dana Sota: Mitul vârstei. După o anumită vârstă se spune că ești trecută, ești depășită. Noi susținem că vârsta este doar un număr, nu are importanță cifra din buletin, ci important este să te simți bine, să faci lucruri pentru tine, să te prioritizezi.

Dana Săvuică: Eu aș spune că vreau să distrugem mitul că există o prăpastie între generații. Chiar am vorbit despre relația dintre copii și părinți și pericolul la care sunt supuși copiii, dar și atenția pe care trebuie să o acorde părinții copiilor, mai mult decât grija. Acesta este un mit, copiii spun: Lasă, ești prăfuit, nu mai știi! Părinții spun „pe vremea mea”.

Dana Sota: E important să îți menții spiritul tânăr, aspectul fizic contează, dar nu este esențial.

„Nu e geloasă, nu e invidioasă sau părtinitoare”

CANCAN.RO: Care este defectul care ți-a fost cel mai greu să-l îmbrățișezi de-a lungul timpului?

Dana Sota: Provocarea mea de a nu mai fi atât de închisă, de privată. Sunt o persoană destul de retrasă și am fost adusă în ochii publicului mai mult de context decât că mi-am dorit eu. Nu a fost simplu să mă adaptez.

Dana Săvuică: Dana este o femeie care strălucește indiferent unde se află, acesta probabil nu era neapărat un lucru de care se temea, dar a ieșit din zona ei de confort. Ea e o persoană privată, mai timidă. A venit lângă mine care sunt mai exuberantă, mai extrovertită și sunt om de televiziune de 30 de ani. Am învățat una de la cealaltă lucruri. Ea a învățat să stea într-un con de lumină mai mult, eu am învățat să tac din gură. Eu sunt one man show, dar a trebuit să mă dau la o parte și să o las și pe ea să strălucească.

Dana Sota: A trebuit să împartă scena cu mine.

Dana Săvuică: Mi-a fost ușor cu Dana pentru că ea este o femeie care nu este geloasă, nu e invidioasă, nu este părtinitoare. Am zis: Ok, o las pe ea în ritmul ei. Dar ai mai prins de la mine niște lucruri, un ritm mai alert.

CANCAN.RO: Este adevărat că este mai greu să legi o prietenie cu o femeie, dar și când se leagă, rămâne în timp?

Dana Săvuică: Eu am prietene femei, Dana la fel, și sunt persoane cu care avem aceleași valori.

Dana Sota: E important să rezonezi și dacă nu se întâmplă în timp, drumurile se despart. Cu tristețe ne despărțim și de astfel de prietenii, așa cum ni s-a întâmplat, de altfel.

