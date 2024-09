Dana Săvuică, despre compromisurile din carieră: „Nu mai poate nimeni să mă oblige”. Primul iepuraş Playboy din România rupe tăcerea!

Dana Săvuică a avut o viață pe care merită să o povestească tuturor. Celebra prezentatoare de televiziune a copilărit în Sri Lanka, alături de părinții și sora ei, prin prisma faptului că tatăl ei era diplomat. Astfel, vedeta tv a avut parte de o copilărie atipică: plină de reguli și etichete. Ea, sora mai mică și părinții lor locuiau în Ambasadă, așadar experiențele vedetei tv erau foarte diferite față de cele ale oricărui alt copil de vârsta ei. Cât de stricți erau părinții Danei cu ea și sora ei mai mică, ce reguli li s-au impus în Ambasadă, dar și cum au afectat-o pe vedetă pe termen lung, aflăm de la ea într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO.

Dana Săvuică și sora ei au au copilărit vreme de 5 ani în Sri Lanka, unde părinții lor erau detașați, în baza unor misiuni diplomatice. Din cauza unei directive a fostului președinte, fetele au fost trimise în țară și despărțite de părinți vreme de 9 ani. Cum s-a schimbat viața Danei Săvuică și a surorii sale în adolescență, cum s-a transformat din fetița ascultătoare în cea rebelă, dar și dacă a făcut sau nu compromisuri în carieră, ne-a dezvăluit cunoscuta prezentatoare tv.

Dana Săvuică, copilărie plină de reguli și etichete: „Ne făceau trainingul înainte! Trebuia să fim exemplari”

CANCAN.RO: Dana, mă bucur tare mult că ne întâlnim aici. Ți-ai ales niște pinse și nu-mi vine să cred că tu mănânci pinsa.

Dana Săvuică: Uneori îmi place așa să mai gust dintr-o pinsa, un risotto sau paste. Îmi place mult mâncarea italiană.

CANCAN.RO: Zi-mi din copilărie, furai dulciurile?

Dana Săviucă: Nu, nu dulciurile pentru că nu mi-au plăcut atât de mult încât să fac așa ceva. În schimb, eu am stat cu sora mea în Sri Lanka cinci ani. Ne plăcea să facem ca maimuțele: furam banane, mango. Mama le ținea undeva la păstrare fiindcă voia să ne dea așa cum măsură. Nici măcar fructele nu sunt bune în cantități mari că au mult zahăr. Noi, cum ne vedeam singure în Ambasadă, imediat mergeam și le căutam. Eram fascinate de aceste fructe exotice.

CANCAN.RO: Cum a fost copilăria ta acolo în Ambasadă? Ai simțit că trebuie neapărat să ai o conduită? Ai simțit o presiune când erai privită de alți oameni?

Dana Săvuică: Eu am plecat încă de la vârsta de patru ani în prima misiune a tatălui meu în Indonezia, practic am crescut cu această idee și această educație de a avea grijă cum vorbesc, cum mănânc, cum mă port. Toate aceste lucruri le-am învățat din fragedă pruncie, astfel că pentru mine nu era un stres, era un stil de viață. Abia după 20 de ani, când am devenit model la Zina Dumitrescu și am intrat în televiziune, m-am schimbat. Am devenit mai extrovertită, mai vorbăreață. Sunt stăpână pe ceea ce spun, dar nu mai am acea teamă de a spune ceva, să nu jignească pe cineva. În lumea noastră se poartă să mai faci o glumă. Este ok, cumva m-am relaxat.

CANCAN.RO: Atunci lucrurile nu erau așa. Prin prisma meseriei lui, tatăl vostru vă făcea cunoștință cu oameni importanți. Vă zicea înainte să aveți grijă să nu îl faceți de râs?

Dana Săvuică: Zilnic. Și mai era și treaba asta că așa zisul său dosar de diplomat, ținea de un sistem de stat, iar acest dosar trebuia să fie impecabil, curat. Asta se răspândea mai departe, de la familie până la ruda nu știu care număr. Și atunci practic copiii erau primii care trebuiau să fie exemplari și la școală, și în societate. Dar a fost o lecție bună de viață.

CANCAN.RO: Dar au existat pedepse sau repercursiuni?

Dana Săvuică: Gestionarea era comunicarea de dinainte de a se întâmpla vreo gafă. Dacă se întâmpla o gafă, chiar dacă eram copil, putea fi interpretată ca o gafă diplomatică. Astfel, tata și mama ne făceau trainingul înainte pe un ton frumos, dar ferm. Și atunci nu aveai cum să greșești pentru că știai foarte clar ce trebuia să faci.

CANCAN.RO: Dar dintre tine și sora ta care era mai neastâmpărată, sincer?

Dana Săvuică: Ea fiind mai mică decât mine cu cinci ani se salva de fiecare dată pentru că pica totul pe mine. Și atunci îmi ziceau: „Dana, dar de ce ai făcut nu știu ce”. Cu toate astea, relația noastră cu părinții este de dragoste infinită și absolută.

Ce sacrificii a făcut vedeta: „Îmi ziceam: `Dana, închide ochii! O să mai urci o treaptă în carieră`”

CANCAN.RO: Și la maturitate, părinții tăi sau sora au fost primii pe care i-ai sunat când ai avut o problemă?

Dana Săvuică: Noi tot timpul ne sunăm indiferent de momentele bune sau mai puțin bune. Primul pe care l-am sunat când am pozat în Playboy a fost tata. Era în misiune diplomatică prin Malaezia sau Filipine. Dacă nu aveam acceptul lui, nici nu mă gândeam să fac acest pas. Tatăl meu întotdeauna a ținut la chestia asta. Mai conservator din fire, dar foarte corect, așa că dosarul trebuia să fie în continuare curat. Noi, copiii trebuia să îi facem cinste, să fie mândru de noi, de realizările noastre. De multe ori să știi că nu am făcut compromisuri de care să-mi fie rușine. Am preferat să pierd un contract, un job care poate ar fi fost o oportunitate foarte strălucitoare, doar pentru că intram într-o zonă mai puțin cunoscută de mine și neplăcută pentru mine.

CANCAN.RO: O zonă ușor promiscuă mă gândesc?

Dana Săvuică: Da, un compromis care putea să-ți deschidă ușa peste noapte să zic așa. Faptul că am trecut peste aceste etape ale vieții, am noroc că mă bucur acum pentru mine. Acum fac, în sfârșit niște lucruri care sunt pentru bucuria sufletului meu. Nu mai poate nimeni să mă oblige să fac ceea ce nu-mi place, nici măcar eu nu pot să mă mai oblig: „Dana, închide ochii! O să fie important pentru tine că mai urci o treaptă în cariera ta”. Am făcut de multe ori asta, dar acum m-am relaxat și știu să zic NU.

