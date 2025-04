Doliu în lumea fotbalului! Un tânăr jucător s-a prăbușit pe teren, după ce s-a ciocnit cu portarul

Tragedie pentru o familie din Peru după ce fiul lor, un tânăr fotbalist, și-a pierdut viața în urma unui accident petrecut pe terenul de fotbal. Helar Gonzales Altamirano era în timpul meciului atunci când s-a ciocnit cu portarul și a fost dus de urgență la spital. Iată ce s-a întâmplat!

Tânărul în vârstă de doar 21 de ani s-a stins la spital, după lovitura puternică dintre el și portarul echipei adverse. Accidentul a avut loc dumincă, în minutul 70 al meciului din Copa Peru dintre echipa tânărului fotbalist care a murit, Real Titan Nc și cea a portarului, Defensor Nueva Cajamarca, potrivit Daily Mail.

CITEȘTE ȘI: BREAKING | Carolina, o tânără de 33 de ani, a murit la doar câteva luni după ce și-a pierdut soțul într-un accident rutier cumplit

Helar Gonzales Altamirano a suferit o puternică lovitură la cap în timp ce încerca să ajungă la minge. Tânărul a fost scos imediat de pe teren cu targa și în stare de inconștiență, iar mai apoi a fost transportat la spitalul din orașul Moyobamba, acolo unde și-a pierdut viața.

Nimeni nu se aștepta la acest final tragic, iar comentatorul sportiv spunea în acel moment că speră ca tânărul să își revină cât mai repede.

De asemenea, fratele lui Helar a sperat până în ultimul moment că acesta se va face bine și le-a cerut fanilor să se roage pentru el în ziua de marți, dar joi a anunțat decesul.

Tatăl tânărului, Jose, a privit îndurerat din tribune cum fiul său cade inconștient în urma impactului violent cu adversarul și nu a avut permisiunea de a se apropia de el. Acum, cu ochii plin de lacrimi a povestit clipele cumplite prin care a trecut.

„Aș vrea să le mulțumesc tuturor pentru sprijinul oferit în această durere teribilă pe care o trăim. Helar voia să fie un mare fotbalist încă de mic și vorbea mereu despre cât de departe vrea să ajungă în sport. Sunt sigur că echipa lui îi va dedica toate succesele viitoare”.

„Când am văzut coliziunea, la început am crezut că e alt jucător și nu am realizat că e Helar. Am vrut să intru pe teren ca să fiu aproape de fiul meu, dar nu m-au lăsat. Nu l-am mai văzut până la spital, când era deja în stare critică”, a transmis acesta.