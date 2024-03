Dana Săvuică este, fără discuții, o femeie de succes! Este prima vedetă din România care a pozat în celebra revistă cu iepuraș, însă a demonstrat, de fiecare dată că nu doar frumusețea i-a deschis porțile către succes. Celebra blondă se menține în formă atât fizică, dar și intelectuală de invidiat. Cum a reușit în toți acești ani să rămână o prezență constantă la tv și în online, dar și ce lipsește noii generații de vedete, ne-a spus Dana Săvuică într-un interviu exclusiv CANCAN.RO.

Cu toate că este o femeie de succes, a fost model datorită aspectului său de invidiat, are o afacere înfloritoare și este mama a unei fete în vârstă de 30 de ani, Dana Săvuică nu a avut întotdeauna încredere în ea. A avut primul contact cu modellingul încă de pe băncile facultății. Vedeta a spus că s-a lovit de multe prejudecăți. În adolescență nu avea încredere în ea și întotdeauna s-a comparat cu actrițele de la tv și manechinele din reviste.

„Făceam comparație cu manechinele și mă consideram urâtă”

„Nu aveam deloc încredere în mine. Această încredere în mine am căpătat-o târziu în viața mea, în ultimii opt, nouă, zece ani. În adolescență vrem să fim priviți într-un anumit fel de către ceilalți. Normal că făceam comparație cu alte fete, cu poze din reviste, cu actrițe și manechine. Astfel poate să scadă starea ta de spirit și de încredere și să te consideri mai urâtă, depinde. Au fost situații în care nesiguranța, lipsa de încredere și complexele pe care le aveam nu mi-au dat acel imbold de la început. Dar, decât să privesc în urma mea și să am regrete, mai bine prefer să le iau ca pe lecții de viață care trebuiau învățate atunci” , a spus aceasta.

Prezentatoarea tv crede în destin și consideră că drumul ei a fost dat de sus. Cu toate că a urmat o facultate care nu are nicio legătură cu domeniul modelingului și al televiziunii. Dana Săvuică nu regretă că nu a activat în acel domeniu, dimpotrivă.

„Cred că fiecare om are un destin, dar cred de asemenea că nu ni se arată, doar îl simțim și îl percepem cu anumite simțuri pe care nu ni le-am mai dezvoltat. Cred că este mai important drumul. Trebuie să ai curajul să-l faci, să-l deschizi pentru destinul tău”, a spus vedeta pentru CANCAN.RO.

Mai mult, vedeta consideră că lecțiile din facultate i-au fost de ajutor în viitor. Dana Săvuică are o afacere și-a început cariera în business după ce a pus capăt carierei de model. Vedeta a înființat agenția de modele Etiquette Models care a fost multă vreme un succes. Ea susține că și numele ei vinde foarte bine.

”Sunt multe lucruri care te conduc către un drum sau altul. Cred că depind de un anumit moment al timpului, depinde de mediu, depinde de dorințele pe care le ai în momentul respectiv. Nu regret că am făcut ASE-REI. Acolo am învățat cum să sintetizez o idee, cum să fiu creativă, cât de importanți sunt factorii economici. Asta m-a ajutat să-mi clădesc un bussiness, numele care este un brand acum și care, la urma urmei, are cifre” , a declarat Dana Săvuică.

Vedeta este tranșantă: „În showbiz sunt multe nonvalori”

Recunoaște că a avut noroc, însă norocul ți-l faci cu mâna ta, așa se spune. În plus, ca să ajungi sus este ușor, să te menții, mult mai greu. Dana s-a menținut de-a lungul anilor. Prezentatoarea tv este de părere că atunci se ajungea mult mai greu să ai o carieră în televiziune, iar acum lucrurile nu mai stau așa. Dimpotrivă, showbizul este plin de nonvalori, spune ea.

„Bineînțeles că norocul și conjunctura m-au condus în lumea showbizului. Și acolo nu am fost doar o fată frumoasă și atât. Am știut să organizez evenimente, să-mi deschid o școală de modele. Apoi am deschis o linie de lux și de haine și accesorii. Am scris cărți, am fost editor la reviste. Lumea showbizului nu este atât de superficială. Este adevărat că există în showbiz multe nonvalori, dar rămâne la latitudinea fiecăruia cum își alege etalonul”, a mai susținut vedeta pentru CANCAN.RO.

