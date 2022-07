Dana Săvuică se poate lăuda cu faptul că a fost prima femeie din România care a pozat în revista destinată bărbaților, Playboy. Cu o carieră în lume modellingului, precedată de intrarea în lumea afacerilor, dar și cu faptul că de-a lungul anilor a fost realizatoare de emisiuni TV, blonda a reușit să urce pe culmile succesului în ceea ce privește notorietatea în România. Acum, ajunsă la vârsta de 52 de ani, Dana Săvuică a povestit într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, detalii din lumea modellingului anilor ‘90, dar a făcut și dezvăluiri despre adolescența fiicei sale.

Chiar dacă acum atrage toate privirile și se poate lăuda cu un trup de invidiat, Dana Săvuică nu avea aceeași părere și în tinerețe. De altfel, nu a fost ferită de complexe atunci când era în floarea vârstei și după cum recunoaște chiar ea, faptul că a intrat în lumea modei, dar și în media, a ajutat-o să se descopere și să își pună în valoare calitățile.

” Și eu la 18-20 de ani eram foarte timidă, introvertită, complexată, mi se părea că aia nu-mi place, aia nu-mi place, aia e urâtă, ascundeam multe lucruri, după care, lumea asta a modei și media m-a făcut să descopăr foarte multe lucruri despre mine și încet, încet am învățat cum să mă joc cu atuurile mele, astfel încât să pot să înaintez în viață frumos”.

„Mă accept cu toate imperfecțiunile mele și ajung să le iubesc”

Cu un bagaj plin cu experiențe în spate, Dana Săvuică recunoaște cinstit faptul că a ajuns în punctul în care nu o mai interesează ce spune gura lumii despre ea. Totodată, se acceptă cu tot cu imperfecțiuni și chiar și așa, este conștientă și se mândrește cu faptul că reușește să nu își arate vârsta.

„Acum, la vârsta asta: 1. nu îmi mai pasă ce spune gura lumii, 2. am o experiență de viață care îmi spune că atunci când mă uit în oglindă, îmi place ceea ce văd, 3. mă accept cu toate imperfecțiunile mele și ajung să le iubesc pentru că sunt doar ale mele. Și încă o dată îți spun: am grijă de mine și atunci… la 52 de ani pot spune că.. poate că nu-mi arăt vârsta”, a continuat Dana Săvuică, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

„Îmi place să trăiesc viața așa cum vine”

După cum mărturisește chiar ea, de-a lungul vieții nu a întâmpinat niciun moment marcant în sens peiorativ, ci de fiecare dată a văzut partea bună în toate situațiile.

„N-am avut niciodată momente în care să spun vreodată că a fost cel mai nașpa pentru mine. Eu tot timpul văd partea plină a paharului și îmi place să trăiesc viața așa cum vine ea și am așteptări de la mine, dar încerc să-mi fac singură, să-mi creez momentele frumoase”, a continuat Dana Săvuică.

„Era rebelă, ea voia să arate că stă pe picioarele ei„

În cadrul aceluiași interviu, Dana Săvuică a oferit, printre altele, detalii din adolescența fiicei sale, iar mai mult decât atât, și-a amintit că într-o perioadă de plină rebeliune, cea din urmă nu își dorea ca mama să o conducă la școală, deși era posesoarea unei mașini destul de drăguțe, pentru că, spune Dana Săvuică, voia să arate faptul că este independentă.

„Noi am fost genul de părinți care i-am arătat așa prietenie, nu i-a fost teamă să vorbească cu părinții, dar e adevărat că a avut perioada aceea pe care o au toți adolescenții. Aveam o mașină destul de drăguță, frumușică, nebuniile vârstei… îți dai seama, alea când eram tânără și înconștientă și nu voia nici măcar s-o duc cu mașina aia în fața școlii. Era rebelă, ea voia să arate că stă pe picioarele ei și atunci, am lăsat-o pentru că e foarte important să îi lași spațiu copilului”.

Vedeta mai vorbește și de perioada în care a întrat în lumea modei și dezvăluie faptul că pentru o carieră longevivă în această industrie, este nevoie de perfecțiune atât fizic, cât și moral.

„Dacă tu ca femeie voiai altceva… OK, poate, dar cine știe… ți se închideau ușile după aceea pentru că puteai să cazi foarte ușor… și atunci, dacă vrei să fii profesionist și dacă vrei să fii model, atunci trebuie să fii model nu numai fizic, dar și moral și să adaugi valoarea asta la comportamentul și caracterul tău pentru că asta dă longevitate în carieră”, a încheiat Dana Săvuică, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

