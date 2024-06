Povestea pe care puțini o știu: Dana Săvuică s-a trezit pe perfuzii, la spital! ”Am leșinat pe stradă!” + Cum a scăpat de dependența de…

Dana Săvuică a fost dintotdeauna o promotoare a stilului de viață sănătos, iar asta se vede cu ochiul liber. La cei 54 de ani ai săi, vedeta arată demențial, însă are multă grijă de ea. Ceea ce nu știe însă lumea este că Dana Săvuică a ajuns pe perfuzii în spital din cauza unei dependențe! Acum, fosta prezentatoare tv a vorbit într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO despre problema cu care s-a confruntat, cum ajunsese ceva ce i-a făcut mult rău să fie nelipsită din stilul ei de viață, dar și cum ani mai târziu a ajuns pe masa de operație din cauza că a ignorat semnele pe care propriul corp i le dădea.

Dana Săvuică a ajuns pe perfuzii din cauza unei băuturi consumate în exces. Celebra prezentatoare este cunoscută ca având un stil de viață sănătos, însă acest lucru s-a întâmplat după ce s-a lovit cu probleme de sănătate. Dana Săvuică a vorbit despre cele mai mari greșeli pe care le-a făcut și i-au afectat sănătatea, dar a tras și un semnal de alarmă pentru toți oamenii care se consideră invincibil. Vedeta a spus că este posibil ca viața să te lovească fix când te aștepți cel mai puțin, exact așa cum i s-a întâmplat și ei.

Ce dependență a avut Dana Săvuică: „Era „prietena” mea”

„Eu când aveam 20 de ani stăteam mult la soare, îmi plăcea să am un bronz brun-roșcat. Beam în loc de apă băuturi non-alcoolice gazoase. Sucul acela negru care într-o zi m-a făcut să leșin pe stradă. M-am trezit dintr-odată cu perfuzii în braț. Medicul m-a întrebat: Ce ai mâncat? Ce ai băut? I-am spus ce am mâncat, și s-a mirat că mi s-a făcut rău pentru că mâncasem bine și sănătos. Apoi, i-am spus că am băut doi litri pe zi de suc. Mi-a spus că asta mi-a făcut rău, să încerc să renunț, să ies din dependența asta”, a spus Dana Săvuică pentru CANCAN.RO.

Dana Săvuică își amintește că oriunde mergea avea sticla de suc după ea, iar de apă nici nu se atingea „Aveam o sticlă de doi litri care era cu mine peste tot, era „prietena” mea. Făceam asta mereu. Am reușit să ies treptat din dependența asta. Nu merge să te lași dintr-odată, ci treptat”, a mai dezvăluit ea.

Nu este prima experiență care a pus-o la pat pe Dana Săvuică. În urmă cu câțiva ani, vedeta a suferit o intervenție chirurgicală complicată din cauza… încăpățânării.

„Momentul în care am realizat că sănătatea este cea mai importantă a fost atunci când am dezvoltat partea de călătorie. Am devenit un travel blogger, iar asta a avut repercursiuni asupra sănătății mele. Trăgeam de bagaje, căram kilograme întregi în spate și într-o zi am făcut o hernie de disc care a condus la o operație. Coloana mă durea de ceva timp, deci corpul îmi transmițea semnale de mult timp, dar eu nu am avut timp pentru mine. Nu am stat să mă gândesc de ce mă doare spatele și m-am trezit în situația în care am făcut o operație” , a spus ea pentru CANCAN.RO.

„M-a lovit viața și atunci am spus: „Stop!”

Fosta prezentatoare tv a conștientizat în acele momente dificile că trebuie să pună stop, să ia o pauză și să își dea timp să se vindece. „Atunci mi-am dat seama clar când m-a lovit viața. Mi-a spus: Stop, gata, stai acasă să te vindeci și acum o iau mai ușor, știi. Experiența de viață îți arată că totul este imprevizibil și toată alergătura pe care o facem noi ca să avem, ca să fim, ca să dobândim, nimic nu are relevanță dacă nu ești sănătos” , a mai dezvăluit Dana Săvuică.

Dana Săvuică a mărturisit că are o predispoziție către cancer la sân. Vedeta a aflat acest lucru în urma unui test genetic pe care l-a făcut, iar acum controalele sunt la ordinea lunii pentru ea. „Noi trăim într-un stres continuu și suntem atacați de acești factori care nu fac bine organismului nostru și atunci da, trăiesc într-un stres din cauza asta. Nu mă dărâmă, dar mă face conștientă că trebuie să merg la doctor. Mi-am făcut un test ADN și a ieșit că aș avea o predispoziție după o anumită vârstă către cancer mamar. Este vorba despre a preîntâmpina, de a controla și mă duc în fiecare an și-mi fac această ecografie mamară. Îmi fac investigație, cu analize, cu tot din cap până-n picioare. Să știu de el din fază incipientă, dacă cumva se va-ntâmpla” , a dezvăluit Dana Săvuică.

