Ce face Jojo cu cele patru rochii de mireasă pe care le-a purtat la nuntă: ”N-am avut nimic de la mama, așa că…” Planul pus la cale, alături de Paul Ipate

Jojo și Paul Ipate și-au dorit libertatea de a pune în scenă diverse piese, așa că împreună cu Andrei Mateiu au înființat propria companie de teatru independent – Maidan, având astfel control total: décor, distribuție, texte, producție. Primul spectacol a fost “Mireasă fără voie”, unde Jojo nu doar că joacă, ci este și producător. La evenimentul de lansare, actrița a acordat un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, în care ne-a vorbit despre acest business, dar și despre cele 4 rochii de mireasă de la nunta sa, pe care i le lasă ca zestre fiicei sale, Zora.

Cătălina Grama Jojo a îmbrăcat una dintre rochiile de mireasă de la propria nuntă pentru a face poza de afiș pentru spectacolul “Mireasă fără voie”. În rest, cele 4 creații stau pe umerașe în dressingul ei, mai ales că, peste ani, i le va dărui Zorei, fiica ei și a lui Paul Ipate.

Cătălina Grama Jojo: “Ne onorează foarte tare că ni s-a alăturat Carmen Tănase în proiect”

CANCAN.RO: Ne vedem la premiera piesei de teatru “Mireasă fără voie“. Povestește un pic despre proiectul ăsta.

Cătălina Grama Jojo: “Mireasă fără voie” este primul meu proiect ca și producător, alături de Andrei Mateiu și Paul Ipate, produs de către Teatrul Maidan, compania noastră. Suntem producători de teatru independent și ne place foarte tare. E o comedie romantică, spumoasă, cu răsturnări de situație, cu o distribuție de excepție.

CANCAN.RO: Cum ați ales distribuția?

Cătălina Grama Jojo: În primul rând am ales-o pe Carmen, că eu și cu Andrei jucam deja și ne-am gândit la Doru pentru că este un actor excepțional. Ne onorează foarte tare că ni s-a alăturat Carmen Tănase în proiect. Doru este un actor extrem de talentat cu care eu am lucrat la “O scrisoare pierdută” înainte. La fel și Irina Antonie. Și atunci am creat o echipă și o să vedeți voi cât de bine au funcționat lucrurile după ce veți vedea spectacolul. O echipă minunată, zic eu.

Cătălina Grama Jojo: “Această idee n-a venit tocmai din considerente financiare”

CANCAN.RO: Să vorbim despre investiție…ați împărțit-o în trei, de fapt în doi, pentru că tu și Paul sunteți în familie.

Cătălina Grama Jojo: Da, împărțim totul, suntem parteneri. Această idee n-a venit tocmai din considerente financiare, deși este un business, ca orice business să dea Domnul să meargă bine. Dar nu despre asta a fost vorba inițial, ci despre faptul că ne dorim ca actori de ani de zile să lucrăm la niște proiecte pe care să le creăm noi de la început până la final.

Cred că asta e fantezia oricărui actor pentru că tu atunci când mergi într-un proiect unde ești propus sau acceptat sau adus. Tu îți faci partea ta, rolul tău, dar n-ai control asupra părților din spate. Și atunci pentru noi ăsta a fost pariul, să putem să aducem în fața publicului nostru niște texte pe care noi ni le alegem, cu o distribuție pe care noi o alegem, cu un set-up pe care noi îl alegem. Noi să gândim decorul, să gândim regia, absolut tot și o fantezie foarte frumoasă care uite că a devenit realitate și mă simt binecuvântată pentru asta.

CANCAN.RO: Ținuta este din garderoba personală?

Cătălina Grama Jojo: Ținuța este aleasă de către stilista mea Eli Adam pentru seara asta. E o rochie de mireasă care mie mi-a plăcut foarte tare și pentru care le mulțumesc și mi se pare foarte potrivită cu evenimentul.

Cătălina Grama Jojo: “Rochiile mele de mireasă le-am păstrat, în principiu, pentru Zora”

CANCAN.RO: Dar cu rochiile tale de mireasă ce faci?

Cătălina Grama Jojo: Una apare pe afiș, este rochia mea favorită de la nunta cu Paul.

CANCAN.RO: Deci joci și în rochia de mireasă de la nunta cu Paul?

Cătălina Grama Jojo: Nu, doar pe afiș am apărut în ea. O să vezi în ce rochie joc în piesă și o să-mi zici după. Nu vreau să-ți dau spoiler și să stric surpriza. Dar nu este rochia asta și nu este rochia de pe afiș.

CANCAN.RO: Înțeleg că le păstrezi. Te gândești să le mai porți cu alte ocazii?

Cătălina Grama Jojo: Nu, rochiile mele de mireasă le-am păstrat, în principiu, pentru Zora, pentru că eu mi-aș fi dorit, de exemplu, să am foarte mult rochia mamei mele. Dar cum erau vremurile atunci, lucrurile se împrumutau. Știi cum erau, că vremurile erau modeste.

N-am avut nimic de la mama și mi-am dorit foarte tare ca fetița mea să aibă rochiile mele, să le aibă păstrate. Știi cum e? Că uneori își mai modifică rochia, nu neapărat că poartă rochia aia, dar să o aibă acolo ca amintire de la mine. Sunt 4 rochii, la mine în dressing au un loc special.

Foto: PR

